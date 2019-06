Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για την 21η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart Γιώργος Μαζωνάκης με τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Αγαπώ Σημαίνει», μετά το ντεμπούτο της στην κορυφή.

Με οδηγό ψυχής ότι το «Αγαπώ σημαίνει… σε φέρνει στο να θες να φτάσεις στην υπερβολή» δημιουργήθηκαν δέκα μοναδικά τραγούδια, δέκα σπουδαίες ερμηνείες από το Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη δύναμη της φωνής του τραγουδά για όσα τον συγκινούν και τον εμπνέουν. Με τη συγκλονιστική του ερμηνεία και τον εμπνευσμένο στίχο και μουσική, επικοινωνεί πιο ηχηρά από ποτέ το προσωπικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες «Σώπα Κι Άκου», «Αγαπώ Σημαίνει», «Ένα Θαύμα» και «Οινόπνευμα Φτηνό».

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν το soundtrack της νέας ταινίας «Rocketman» (No. 58) βασισμένη στη ζωή του Elton John, το «LOVE + FEAR» (No. 58) της Marina και το «Summer Of Sorcery» (No. 75) του Little Seven.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Οι εκδόσεις βινυλίου για το «Animals» των Pink Floyd (No. 24), το «London Fog» (Νο. 29) των The Doors, το «True Blue» (No. 34) της Madonna, το «Minutes To Midnight» (No. 52) των Linkin Park και το «The Rise And Fall Of Ziggy Stardust» (No. 57) του David Bowie, αλλά και το CD «Εγώ» (Νο. 61) των 15:50.

Δείτε αναλυτικά το Top 75 του IFPI Chart στην επόμενη σελίδα.