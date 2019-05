Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για την 20ή εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Ντεμπούτο στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Αγαπώ Σημαίνει».

Δέκα μοναδικά τραγούδια, δέκα σπουδαίες ερμηνείες από το Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη δύναμη της φωνής του τραγουδά για όσα τον συγκινούν και τον εμπνέουν.

Με τη συγκλονιστική του ερμηνεία και τον εμπνευσμένο στίχο και μουσική, επικοινωνεί πιο ηχηρά από ποτέ το προσωπικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν το «Αγαπώ Σημαίνει» (Νο. 1) του Γιώργου Μαζωνάκη, το «I Am Easy To Find» (No. 19) των The National, το νέο άλμπουμ των Rammstein χωρίς τίτλο (Νο. 27), το «A Fine Mess» (No. 47) των Interpol και το «Divinley Uninspired To A Hellish Extent» (No. 70) του Lewis Capaldi.

Στην κατάταξη επιστρέφουν, μεταξύ άλλων:

Το «Εδώ Λιλιπούπολη» (Νο. 32) του Μάνου Χατζιδάκι, το «Λέγε Ο Ένας Λέγε Ο Άλλος» (Νο. 36) του Θάνου Μικρούτσικου και της Μαρίας Παπαγιάννη, το «Έχω Εσένα» (Νο. 38) του Γιάννη Πάριου, το «Υπέροχο Τίποτα» (Νο. 43) του Γιάννη Αγγελάκα και του Γιώργου Καρρά, το best of «Για Πάντα» (Νο. 54) του Παντελή Παντελίδη, το «Έρωτας Ή Τίποτα» (Νο. 63) του Γιώργου Νταλάρα, η «Ντενεκεδούπολη» (Νο. 68) του Γιάννη Μαρκόπουλου, η «Βασίλισσα» (Νο. 74) της Ελένης Φουρέιρα και η «Κιβωτός» (Νο. 75) του ΒΟ.

Δείτε αναλυτικά το Top 75 του IFPI Chart στην επόμενη σελίδα.