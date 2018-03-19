Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για τη δέκατη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στην κορυφή το άλμπουμ «Η Προπαίδεια σε Τραγούδια» της σειράς «Λάχανα Χ Χάχανα» του Τάσου Ιωαννίδη, κάνοντας την έκπληξη για φέτος.

Για την ακρίβεια, την πρώτη από τις τρεις εβδομάδες (8/2018), είχε μοιραστεί το Νο1 του IFPI Chart με τη συλλογή «Φίλησέ Με» του Κωνσταντίνου Αργυρού, όμως τώρα τα πρωτεία ανήκουν αποκλειστικά στα «Λάχανα Χ Χάχανα».

Σε τροχιά ανόδου βρίσκεται η «Number One» Έλενα Παπαρίζου. Ο καινούριος δίσκος της με τίτλο «Ουράνιο Τόξο» και περιεχόμενο 21 μοναδικά τραγούδια που αποκαλύπτουν τις πιο «πολύχρωμες» αποχρώσεις της, ανεβαίνει ξανά στη δεύτερη θέση της κατάταξης, το ανώτερο σημείο όπου έχει φτάσει.

Στην τέταρτη θέση αναρριχάται η νέα δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Νταλάρα σε σύμπραξη με το συνθέτη Γιώργο Καζαντζή και τη στιχουργό Ελένη Φωτάκη. Ο κορυφαίος ερμηνευτής βάζει το δίλημμα «Έρωτας Ή Τίποτα» και η απάντηση δίνεται μέσα από τα τραγούδια.

Δυναμική είσοδο στο Νο8 κάνει το 18ο άλμπουμ των Judas Priest που τιτλοφορείται «Firepower», τέσσερις μήνες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη της βρετανικής heavy metal μπάντας στην Ελλάδα και στο «Rockwave Festival».

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 10/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ HEAVEN MUSIC 1
2 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
3 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ COBALT / WARNER 1 DOWN
4 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP
5 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ / ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ MLK / ΑΧΟΣ 3 DOWN
6 ΠΑΟΛΑ ΔΕ ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΥΡΑΝΕ PANIK 6
7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
8 JUDAS PRIEST FIREPOWER SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD 8 NE
9 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 6 DOWN
10 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 RE
11 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 UP
12 VARIOUS ARTISTS IN THE MIX V8 BY PETROS KARRAS HEAVEN MUSIC 12 NE
13 ΤΡΥΠΕΣ ΚΕΦΑΛΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 NE
14 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 14 UP
15 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 10 DOWN
16 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 DOWN
17 ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΕΤΗ PANIK 17
18 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES FREED MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN
19 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 RE
20 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 RE
21 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
22 AVIDAN ASAF THE STUDY ON FALLING MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 NE
23 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ -ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 RE
23 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕ ΦΩΝΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 RE
23 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΛΙΝΑ HEAVEN MUSIC 1 RE
26 MGMT LITTLE DARK AGE SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD 22 DOWN
27 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 RE
27 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
29 ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 26 DOWN
30 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΜΟΥ ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ MLK 6 RE
31 VARIOUS ARTISTS BLACK PANTHER THE ALBUM MINOS-EMI / UNIVERSAL 31 UP
32 ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ MINOS-EMI / UNIVERSAL 32 NE
33 ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ MLK 23 RE
34 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 16 RE
34 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
36 BARS & MELODY GENERATION Z PANIK 31 DOWN
36 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
38 ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ Γ.-ΚΑΡΡΑΣ Γ. ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΙΠΟΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 38 NE
39 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN
40 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP
41 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 DOWN
42 ΣΑΡΑΒΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛ ΠΡΟΒΑ ΚΑΙ ΠΑΜΕ PANIK 42 UP
43 BOWIE DAVID HEROES COBALT / WARNER 38 DOWN
44 ΠΑΙΔΙΚΟ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ/ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MLK 44 NE
44 ΠΑΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ COBALT / WARNER 44 NE
46 DEL REY LANA PARADISE MINOS-EMI / UNIVERSAL 32 DOWN
47 THE BREEDERS ALL NERVE FEELGOOD 47 NE
48 VANGELIS EL GRECO (OST) COBALT / WARNER 7 RE
48 VARIOUS ARTISTS CONCERT FOR GEORGE MINOS-EMI / UNIVERSAL 40 DOWN
50 GARDOT MELODY LIVE IN EUROPE MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 DOWN
51 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 DOWN
52 GOGO PENGUIN A HUMDRUM STAR MINOS-EMI / UNIVERSAL 52 UP
53 BOWIE DAVID LOW COBALT / WARNER 44 DOWN
54 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6 DOWN
55 LIPA DUA DUA LIPA COBALT / WARNER 38 DOWN
55 MOUSKOURI NANA FOREVER YOUNG MINOS-EMI / UNIVERSAL 21 DOWN
57 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ HEAVEN MUSIC 57 NE
58 THE CARS THE ELEKTRA YEARS 1978 – 1987 COBALT / WARNER 54 DOWN
59 BOWIE DAVID LODGER COBALT / WARNER 58 DOWN
59 CAR SEAT HEADREST TWIN FANTASY FEELGOOD 59 UP
61 NECROPHOBIC MARK OF THE NECROGRAM SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD 61 NE
61 XYLOURIS/WHITE MOTHER MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 DOWN
63 VARIOUS ARTISTS THE REAL… LOVE SΟΝΥ ΜUSIC / FEELGOOD 51 DOWN
63 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4
63 ΛΟΪΖΟΣ ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ MINOS-EMI / UNIVERSAL 57 RE
66 ANDERSON LAURIE & KRONOS QUARTET LANDFALL COBALT / WARNER 52 DOWN
66 ANGRA OMNI FEELGOOD 66 NE
66 QUEEN NEWS OF THE WORLD MINOS-EMI / UNIVERSAL 44 DOWN
69 FRANZ FERDINAND ALWAYS ASCENDING MINOS-EMI / UNIVERSAL 24 DOWN
69 LED ZEPPELIN CELEBRATION DAY COBALT / WARNER 69 UP
71 PINK FLOYD MEDDLE COBALT / WARNER 21 RE
72 DUSK ANGELICA BEAUTIFUL MESS HEAVEN MUSIC 67 DOWN
72 VARIOUS ARTISTS CHOPIN COMPLETE EDITION MINOS-EMI / UNIVERSAL 68 DOWN
72 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ HEAVEN MUSIC 72 RE
75 BOWIE DAVID STAGE COBALT / WARNER 68 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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