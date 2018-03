# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ HEAVEN MUSIC 1 –

2 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ COBALT / WARNER 1 DOWN

3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ / ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ MLK / ΑΧΟΣ 3 –

4 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP

5 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN

6 ΠΑΟΛΑ ΔΕ ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΥΡΑΝΕ PANIK 6 NE

7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP

8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 6 DOWN

9 LEON OF ATHENS XENOS MINOS-EMI / UNIVERSAL 9 UP

10 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 10 UP

11 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES FREED MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP

12 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP

13 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SONY MUSIC / FEELGOOD 9 DOWN

14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 UP

15 TIMBERLAKE JUSTIN MAN OF THE WOODS SONY MUSIC / FEELGOOD 7 DOWN

16 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 7 UP

17 ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΕΤΗ PANIK 17 UP

18 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP

19 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – 24 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ HEAVEN MUSIC 19 NE

20 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6 DOWN

21 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 1 DOWN

22 MGMT LITTLE DARK AGE SONY MUSIC / FEELGOOD 22 UP

23 ROOLEY DOWLAND:COLLECTED WORKS MINOS-EMI / UNIVERSAL 23 UP

24 FRANZ FERDINAND ALWAYS ASCENDING MINOS-EMI / UNIVERSAL 24 UP

25 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 16 RE

26 ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 26 UP

27 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ SONY MUSIC / FEELGOOD 19 UP

28 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP

29 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP

30 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP

31 BARS & MELODY GENERATION Z PANIK 31 UP

32 DEL REY LANA PARADISE MINOS-EMI / UNIVERSAL 32 RE

32 MOUSKOURI NANA FOREVER YOUNG MINOS-EMI / UNIVERSAL 21 DOWN

34 GARDOT MELODY LIVE IN EUROPE MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 UP

35 VARIOUS ARTISTS BLACK PANTHER THE ALBUM MU MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 UP

36 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN

37 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP

38 BOWIE DAVID HEROES COBALT / WARNER 38 NE

39 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP

40 VARIOUS ARTISTS CONCERT FOR GEORGE MINOS-EMI / UNIVERSAL 40 NE

41 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 DOWN

42 BLACK LABEL SOCIETY GRIMMEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 42 UP

42 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 UP

44 BOWIE DAVID LOW COBALT / WARNER 44 NE

45 CELIBIDACHE S. SYMPHONIES NOS.3-5;7-9 MINOS-EMI / UNIVERSAL 45 UP

45 HAYDN THE OPERAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 39 UP

45 LIPA DUA DUA LIPA COBALT / WARNER 38 DOWN

45 XYLOURIS/WHITE MOTHER MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 RE

45 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP

45 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Β./ΝΙΝΟΥ Μ. ΑΘΑΝΑΤΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ MLK 45 UP

51 VARIOUS ARTISTS THE REAL… LOVE SONY MUSIC / FEELGOOD 51 UP

52 ANDERSON LAURIE & KRONOS QUARTET LANDFALL COBALT / WARNER 52 NE

53 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 DOWN

54 PIRES PIANO SONATAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 NE

54 THE CARS THE ELEKTRA YEARS 1978 – 1987 COBALT / WARNER 54 UP

54 ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ NYLON EURO EDITION SONY MUSIC / FEELGOOD 1 UP

54 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 DOWN

58 BOWIE DAVID LODGER COBALT / WARNER 58 NE

59 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN

59 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 DOWN

61 CAR SEAT HEADREST TWIN FANTASY FEELGOOD 61 NE

62 QUEEN NEWS OF THE WORLD MINOS-EMI / UNIVERSAL 44 RE

63 ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ SONY MUSIC / FEELGOOD 1 RE

63 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP

65 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ… ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE

66 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ HEAVEN MUSIC 4 RE

67 DUSK ANGELICA BEAUTIFUL MESS HEAVEN MUSIC 67 NE

68 BOWIE DAVID STAGE COBALT / WARNER 68 NE

68 VARIOUS ARTISTS CHOPIN COMPLETE EDITION MINOS-EMI / UNIVERSAL 68 NE

70 FALL OUT BOY MANIA MINOS-EMI / UNIVERSAL 63 RE

70 GOGO PENGUIN A HUMDRUM STAR MINOS-EMI / UNIVERSAL 70 NE

72 LED ZEPPELIN CELEBRATION DAY COBALT / WARNER 72 NE

73 UCHIDA/TATE THE PIANO CONCERTO MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 RE

73 ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΜΑΡΩ ΥΠΟΨΗΦIΑ ΜΑΝΑ FEELGOOD 19 RE

75 AMADEUS Q. COMPLETE STRING QUARTETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE

75 APHRODITE’S CHILD BEST OF… MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE

75 EMERSON QUARTET THE STRING QUARTETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE

75 FISCHER/DIESKAU LIEDER MINOS-EMI / UNIVERSAL 46 RE

75 JUDAS PRIEST PAINKILLER SONY MUSIC / FEELGOOD 60 RE

75 SIR GARDINER JOHN ELIOT THE 9 SYMPHONIES MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE

75 ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΟΛΛΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE