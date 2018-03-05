Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την όγδοοη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Στο Νο1 του IFPI Chart βρίσκεται αυτή την εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Δεκαέξι τραγούδια του δημοφιλούς τραγουδιστή για το μεγαλειώδες συναίσθημα του έρωτα συγκεντρώνονται για πρώτη φορά σε μία καινούρια συλλογή με τον τίτλο «Φίλησέ Με», η οποία κατακτά την πρώτη θέση.

Αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Όσα Νιώθω», «Παιδί Γενναίο», «Στη Δική Μου Αγκαλιά», «Ποτέ Ξανά», «Ερωτευμένος Και Τρελός», «Δε Χωρίζουν Οι Καρδιές» κ.ά. καλύπτουν όλες τις φάσεις του έρωτα σε αυτό το δίσκο.

Για την ακρίβεια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράζεται την κορυφή με το άλμπουμ «Η Προπαίδεια σε Τραγούδια» της σειράς «Λάχανα Χ Χάχανα» του Τάσου Ιωαννίδη.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 08/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ COBALT / WARNER 1 UP
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ / ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ MLK / ΑΧΟΣ 3 UP
4 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 NE
5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 1 DOWN
6 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 6 RE
7 TIMBERLAKE JUSTIN MAN OF THE WOODS SONY MUSIC / FEELGOOD 7 UP
8 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 8 UP
9 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SONY MUSIC / FEELGOOD 9 UP
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
10 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
12 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 UP
13 LEON OF ATHENS XENOS MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP
14 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6 DOWN
15 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 15 UP
16 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 UP
17 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 UP
18 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 DOWN
19 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES FREED MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 UP
20 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
21 MOUSKOURI NANA FOREVER YOUNG MINOS-EMI / UNIVERSAL 21 UP
22 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
23 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ – ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Νο 2 MLK / ΑΡΙΟΝΑ 23
24 ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ MLK 23
25 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 UP
26 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2018 HEAVEN MUSIC 7
27 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 7 UP
28 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN
29 ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ ΑΡΕΤΗ PANIK 29 NE
30 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
31 ΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ MLK 31
32 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 32 NE
33 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ PANIK 32 DOWN
34 MGMT LITTLE DARK AGE SONY MUSIC / FEELGOOD 34 NE
35 YOUNG NEIL AFTER THE GOLD RUSH COBALT / WARNER 34 DOWN
36 ROOLEY DOWLAND:COLLECTED WORKS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 DOWN
37 SINATRA FRANK ULTIMATE SINATRA MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 DOWN
38 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 DOWN
38 LIPA DUA DUA LIPA COBALT / WARNER 38 UP
40 FRANZ FERDINAND ALWAYS ASCENDING MINOS-EMI / UNIVERSAL 40 UP
41 ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 UP
42 VARIOUS ARTISTS BLACK PANTHER THE ALBUM MU MINOS-EMI / UNIVERSAL 42 NE
43 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ SONY MUSIC / FEELGOOD 19 DOWN
44 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN
45 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΙΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ MLK 13 DOWN
46 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
46 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑ MLK 42 DOWN
48 BARS & MELODY GENERATION Z PANIK 48 NE
49 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 DOWN
50 GARDOT MELODY LIVE IN EUROPE MINOS-EMI / UNIVERSAL 50 NE
51 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
52 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 DOWN
52 PINK FLOYD MEDDLE COBALT / WARNER 21 DOWN
54 BLACK LABEL SOCIETY GRIMMEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 UP
54 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 RE
56 PINK FLOYD A MOMENTARY LAPSE OF REASON COBALT / WARNER 17 UP
57 ΑΣΛΑΝIΔΟΥ ΜΕΛIΝΑ ΟΣΑ ΕIΠΑ FEELGOOD 9 DOWN
58 PINK FLOYD UMMAGUMMA COBALT / WARNER 54 DOWN
59 BOWIE DAVID THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST COBALT / WARNER 56 DOWN
59 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 DOWN
59 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN
62 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 DOWN
62 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 RE
64 ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ MLK 23 DOWN
64 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ MLK 13 DOWN
66 CELIBIDACHE S. SYMPHONIES NOS.3-5;7-9 MINOS-EMI / UNIVERSAL 66 UP
66 HAYDN THE OPERAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 39 DOWN
66 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓIΩΡΓΟΣ ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ FEELGOOD 6 DOWN
69 VARIOUS ARTISTS THE REAL… LOVE SONY MUSIC / FEELGOOD 69 NE
70 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8
70 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
70 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ MLK 69 DOWN
73 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 RE
73 THE CARS THE ELEKTRA YEARS 1978 – 1987 COBALT / WARNER 73 NE
73 ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ NYLON EURO EDITION SONY MUSIC / FEELGOOD 1 DOWN

 

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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