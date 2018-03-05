Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την όγδοοη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Στο Νο1 του IFPI Chart βρίσκεται αυτή την εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Δεκαέξι τραγούδια του δημοφιλούς τραγουδιστή για το μεγαλειώδες συναίσθημα του έρωτα συγκεντρώνονται για πρώτη φορά σε μία καινούρια συλλογή με τον τίτλο «Φίλησέ Με», η οποία κατακτά την πρώτη θέση.
Αγαπημένες επιτυχίες όπως τα «Όσα Νιώθω», «Παιδί Γενναίο», «Στη Δική Μου Αγκαλιά», «Ποτέ Ξανά», «Ερωτευμένος Και Τρελός», «Δε Χωρίζουν Οι Καρδιές» κ.ά. καλύπτουν όλες τις φάσεις του έρωτα σε αυτό το δίσκο.
Για την ακρίβεια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράζεται την κορυφή με το άλμπουμ «Η Προπαίδεια σε Τραγούδια» της σειράς «Λάχανα Χ Χάχανα» του Τάσου Ιωαννίδη.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 08/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ
|COBALT / WARNER
|1
|UP
|1
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ Χ ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|3
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ / ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ
|MLK / ΑΧΟΣ
|3
|UP
|4
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΕΡΩΤΑΣ Ή ΤΙΠΟΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|NE
|5
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|1
|DOWN
|6
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
|HEAVEN MUSIC
|6
|RE
|7
|TIMBERLAKE JUSTIN
|MAN OF THE WOODS
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|7
|UP
|8
|PINK FLOYD
|WISH YOU WERE HERE
|COBALT / WARNER
|8
|UP
|9
|MARCUS & MARTINUS
|MOMENTS
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|9
|UP
|10
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|10
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|12
|PINK FLOYD
|THE DARK SIDE OF THE MOON
|COBALT / WARNER
|7
|UP
|13
|LEON OF ATHENS
|XENOS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|UP
|14
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ
|COBALT / WARNER
|6
|DOWN
|15
|ΑΡΛΕΤΑ
|Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
|FEELGOOD
|15
|UP
|16
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|4
|UP
|17
|ΤΑΜΤΑ
|ΤΑΜΤΑ THE BEST OF
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|UP
|18
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|19
|VARIOUS ARTISTS
|FIFTY SHADES FREED
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|UP
|20
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|21
|MOUSKOURI NANA
|FOREVER YOUNG
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|21
|UP
|22
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|23
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ – ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Νο 2
|MLK / ΑΡΙΟΝΑ
|23
|–
|24
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ
|MLK
|23
|–
|25
|TWENTY ONE PILOTS
|BLURRYFACE
|COBALT / WARNER
|24
|UP
|26
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2018
|HEAVEN MUSIC
|7
|–
|27
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ
|HEAVEN MUSIC
|7
|UP
|28
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|DOWN
|29
|ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΠΛΕΓΜΑ
|ΑΡΕΤΗ
|PANIK
|29
|NE
|30
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|31
|ΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
|ΣΤΟ ΦΑΛΗΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
|MLK
|31
|–
|32
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΩΠΗ ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|32
|NE
|33
|ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ
|PANIK
|32
|DOWN
|34
|MGMT
|LITTLE DARK AGE
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|34
|NE
|35
|YOUNG NEIL
|AFTER THE GOLD RUSH
|COBALT / WARNER
|34
|DOWN
|36
|ROOLEY
|DOWLAND:COLLECTED WORKS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|35
|DOWN
|37
|SINATRA FRANK
|ULTIMATE SINATRA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|36
|DOWN
|38
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|DOWN
|38
|LIPA DUA
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|38
|UP
|40
|FRANZ FERDINAND
|ALWAYS ASCENDING
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|40
|UP
|41
|ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΟΝΕΙΡΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|41
|UP
|42
|VARIOUS ARTISTS
|BLACK PANTHER THE ALBUM MU
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|42
|NE
|43
|ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|19
|DOWN
|44
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|DOWN
|45
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΙΝΗΣ
|ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
|MLK
|13
|DOWN
|46
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|46
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ
|ΟΜΠΡΕΛΑ
|MLK
|42
|DOWN
|48
|BARS & MELODY
|GENERATION Z
|PANIK
|48
|NE
|49
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|DOWN
|50
|GARDOT MELODY
|LIVE IN EUROPE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|50
|NE
|51
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|52
|LAMAR KENDRICK
|DAMN.
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|DOWN
|52
|PINK FLOYD
|MEDDLE
|COBALT / WARNER
|21
|DOWN
|54
|BLACK LABEL SOCIETY
|GRIMMEST HITS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|54
|UP
|54
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|RE
|56
|PINK FLOYD
|A MOMENTARY LAPSE OF REASON
|COBALT / WARNER
|17
|UP
|57
|ΑΣΛΑΝIΔΟΥ ΜΕΛIΝΑ
|ΟΣΑ ΕIΠΑ
|FEELGOOD
|9
|DOWN
|58
|PINK FLOYD
|UMMAGUMMA
|COBALT / WARNER
|54
|DOWN
|59
|BOWIE DAVID
|THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST
|COBALT / WARNER
|56
|DOWN
|59
|LED ZEPPELIN
|PHYSICAL GRAFFITI
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|59
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|DOWN
|62
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|DOWN
|62
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|RE
|64
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ
|MLK
|23
|DOWN
|64
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ
|MLK
|13
|DOWN
|66
|CELIBIDACHE S.
|SYMPHONIES NOS.3-5;7-9
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|66
|UP
|66
|HAYDN
|THE OPERAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|39
|DOWN
|66
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓIΩΡΓΟΣ
|ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ
|FEELGOOD
|6
|DOWN
|69
|VARIOUS ARTISTS
|THE REAL… LOVE
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|69
|NE
|70
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|–
|70
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|70
|ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
|ΑΘΑΝΑΤΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ
|MLK
|69
|DOWN
|73
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|RE
|73
|THE CARS
|THE ELEKTRA YEARS 1978 – 1987
|COBALT / WARNER
|73
|NE
|73
|ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ
|NYLON EURO EDITION
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|1
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI