Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την έβδομη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Ο νέος δίσκος «Έρωτας Αγκάθι» επισφραγίζει για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη τη μεγάλη επάνοδο σε τροχιά επιτυχιών, ανεβαίνοντας στην κορυφή των πωλήσεων.
Ο αγαπημένος ερμηνευτής – τραγουδοποιός που μας έχει χαρίσει πραγματικά αξέχαστες στιγμές, αναγεννιέται καλλιτεχνικά με το καινούριο άλμπουμ του, διατηρώντας όλη τη γοητεία των προηγούμενων χρόνων.
Συγκρατημένη είσοδο (στο Νο52) κάνει στο IFPI Chart το soundtrack της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας «Fifty Shades Freed», παρά τα λαμπερά ονόματα καλλιτεχνών που έχουν επιστρατευθεί για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια.
Ο Liam Payne με τη Rita Ora, η Sia, η Dua Lipa, η Jessie J, η Hailee Steinfeld με τον Bloodpop®, η Julia Michaels και η Bishop Briggs μυούνται στον ερωτικό κόσμο του «Fifty Shades» στο τρίτο και τελευταίο soundtrack album του franchise.
Δέκα συνεχόμενες εβδομάδες παρουσίας στην κατάταξη του IFPI Chart συμπληρώνει η νέα δισκογραφική δουλειά της Έλενας Παπαρίζου με τίτλο «Ουράνιο Τόξο», η οποία προβάλλει τις πιο «πολύχρωμες» αποχρώσεις της «Number One» τραγουδίστριας με πρίσμα 21 μοναδικά τραγούδια.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 07/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|1
|UP
|2
|ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|3
|ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ
|COBALT / WARNER
|3
|UP
|4
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ /ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ
|MLK / ΑΧΟΣ
|4
|NE
|5
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|6
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|HEAVEN MUSIC
|6
|UP
|7
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|COBALT / WARNER
|6
|UP
|8
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|9
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|10
|TIMBERLAKE JUSTIN
|MAN OF THE WOODS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|10
|UP
|11
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|12
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|DOWN
|13
|MARCUS & MARTINUS
|MOMENTS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|13
|UP
|14
|PINK FLOYD
|THE DARK SIDE OF THE MOON
|COBALT / WARNER
|7
|DOWN
|15
|LEON OF ATHENS
|XENOS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|NE
|16
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|17
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|DOWN
|17
|PINK FLOYD
|WISH YOU WERE HERE
|COBALT / WARNER
|16
|DOWN
|19
|ΤΑΜΤΑ
|ΤΑΜΤΑ THE BEST OF
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|20
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|4
|DOWN
|21
|LP
|FOR EVER FOR NOW
|COBALT / WARNER
|17
|DOWN
|22
|MOUSKOURI NANA
|FOREVER YOUNG
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|22
|UP
|23
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ – ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Νο 2
|MLK / ΑΡΙΟΝΑ
|23
|–
|24
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ
|MLK
|23
|DOWN
|25
|ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|19
|UP
|26
|VARIOUS ARTISTS
|HEAVEN 2018
|HEAVEN MUSIC
|7
|UP
|27
|TWENTY ONE PILOTS
|BLURRYFACE
|COBALT / WARNER
|24
|UP
|28
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|29
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|UP
|29
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ
|HEAVEN MUSIC
|7
|RE
|31
|ΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
|ΣΤΟ ΦΑΛΗΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
|MLK
|31
|–
|32
|ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
|ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ
|PANIK
|32
|UP
|32
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|DOWN
|34
|YOUNG NEIL
|AFTER THE GOLD RUSH
|COBALT / WARNER
|34
|–
|35
|ROOLEY
|DOWLAND: COLLECTED WORKS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|35
|NE
|36
|SINATRA FRANK
|ULTIMATE SINATRA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|36
|UP
|37
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|UP
|38
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|13
|UP
|39
|HAYDN
|THE OPERAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|39
|RE
|40
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|41
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΙΝΗΣ
|ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
|MLK
|13
|UP
|42
|XYLOURIS/WHITE
|MOTHER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|25
|DOWN
|42
|ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ
|ΟΜΠΡΕΛΑ
|MLK
|42
|UP
|44
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|DOWN
|45
|TRIBULATION
|DOWN BELOW
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|45
|UP
|46
|VARIOUS ARTISTS
|STAR WARS: THE LAST JEDI
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|37
|UP
|47
|LAMAR KENDRICK
|DAMN.
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|RE
|48
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|RE
|49
|ΑΣΛΑΝIΔΟΥ ΜΕΛIΝΑ
|ΟΣΑ ΕIΠΑ
|FEELGOOD
|9
|UP
|49
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|DOWN
|51
|PINK FLOYD
|MEDDLE
|COBALT / WARNER
|21
|UP
|52
|VARIOUS ARTISTS
|FIFTY SHADES FREED
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|52
|NE
|52
|ΑΡΛΕΤΑ
|Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
|FEELGOOD
|19
|DOWN
|54
|CABELLO CAMILLA
|CAMILA
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|18
|DOWN
|54
|PINK FLOYD
|UMMAGUMMA
|COBALT / WARNER
|54
|UP
|56
|BOWIE DAVID
|THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST
|COBALT / WARNER
|56
|UP
|56
|FRANZ FERDINAND
|ALWAYS ASCENDING
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|56
|NE
|58
|BLACK LABEL SOCIETY
|GRIMMEST HITS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|58
|NE
|58
|LED ZEPPELIN
|PHYSICAL GRAFFITI
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|58
|PINK FLOYD
|A MOMENTARY LAPSE OF REASON
|COBALT / WARNER
|17
|UP
|61
|METALLICA
|AND JUSTICE FOR ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|62
|ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓIΩΡΓΟΣ
|ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ
|FEELGOOD
|6
|DOWN
|62
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ
|MLK
|13
|UP
|62
|ΠΑΙΔΙΚΟ
|Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ
|MLK
|23
|RE
|65
|QUEEN
|GREATEST HITS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|35
|UP
|65
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|67
|MENDES SHAWN
|MTV UNPLUGGED
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|41
|RE
|68
|ORPHANED LAND
|UNSUNG PROPHETS AND DEAD MESSIAHS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|68
|NE
|69
|ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
|ΑΘΑΝΑΤΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ
|MLK
|69
|NE
|70
|LIPA DUA
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|44
|UP
|70
|ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ
|NYLON EURO EDITION
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|1
|RE
|70
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|DOWN
|73
|CELIBIDACHE S.
|SYMPHONIES NOS.3-5;7-9
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|71
|RE
|73
|GILELS
|BEETHOVEN SONATES GILELS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|73
|NE
|75
|O.S.T.
|THE MERCY (JOHANNSSON)
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|75
|NE
|75
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|75
|ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ
|ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|1
|RE
|75
|ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΟΝΕΙΡΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|75
|NE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI