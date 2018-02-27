Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την έβδομη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Ο νέος δίσκος «Έρωτας Αγκάθι» επισφραγίζει για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη τη μεγάλη επάνοδο σε τροχιά επιτυχιών, ανεβαίνοντας στην κορυφή των πωλήσεων.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής – τραγουδοποιός που μας έχει χαρίσει πραγματικά αξέχαστες στιγμές, αναγεννιέται καλλιτεχνικά με το καινούριο άλμπουμ του, διατηρώντας όλη τη γοητεία των προηγούμενων χρόνων.

Συγκρατημένη είσοδο (στο Νο52) κάνει στο IFPI Chart το soundtrack της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας «Fifty Shades Freed», παρά τα λαμπερά ονόματα καλλιτεχνών που έχουν επιστρατευθεί για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια.

Ο Liam Payne με τη Rita Ora, η Sia, η Dua Lipa, η Jessie J, η Hailee Steinfeld με τον Bloodpop®, η Julia Michaels και η Bishop Briggs μυούνται στον ερωτικό κόσμο του «Fifty Shades» στο τρίτο και τελευταίο soundtrack album του franchise.

Δέκα συνεχόμενες εβδομάδες παρουσίας στην κατάταξη του IFPI Chart συμπληρώνει η νέα δισκογραφική δουλειά της Έλενας Παπαρίζου με τίτλο «Ουράνιο Τόξο», η οποία προβάλλει τις πιο «πολύχρωμες» αποχρώσεις της «Number One» τραγουδίστριας με πρίσμα 21 μοναδικά τραγούδια.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 07/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 1 UP
2 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 DOWN
3 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ COBALT / WARNER 3 UP
4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ /ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ MLK / ΑΧΟΣ 4 NE
5 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
6 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ HEAVEN MUSIC 6 UP
7 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ COBALT / WARNER 6 UP
8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
9 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 DOWN
10 TIMBERLAKE JUSTIN MAN OF THE WOODS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 10 UP
11 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 DOWN
12 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN
13 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 13 UP
14 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 DOWN
15 LEON OF ATHENS XENOS MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 NE
16 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
17 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN
17 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 16 DOWN
19 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
20 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 DOWN
21 LP FOR EVER FOR NOW COBALT / WARNER 17 DOWN
22 MOUSKOURI NANA FOREVER YOUNG MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 UP
23 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ – ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Νο 2 MLK / ΑΡΙΟΝΑ 23
24 ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ MLK 23 DOWN
25 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 19 UP
26 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2018 HEAVEN MUSIC 7 UP
27 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 UP
28 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
29 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 UP
29 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 7 RE
31 ΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ MLK 31
32 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ PANIK 32 UP
32 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN
34 YOUNG NEIL AFTER THE GOLD RUSH COBALT / WARNER 34
35 ROOLEY DOWLAND: COLLECTED WORKS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 NE
36 SINATRA FRANK ULTIMATE SINATRA MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 UP
37 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 UP
38 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP
39 HAYDN THE OPERAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 39 RE
40 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
41 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΙΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ MLK 13 UP
42 XYLOURIS/WHITE MOTHER MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 DOWN
42 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑ MLK 42 UP
44 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 DOWN
45 TRIBULATION DOWN BELOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 45 UP
46 VARIOUS ARTISTS STAR WARS: THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 37 UP
47 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 RE
48 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE
49 ΑΣΛΑΝIΔΟΥ ΜΕΛIΝΑ ΟΣΑ ΕIΠΑ FEELGOOD 9 UP
49 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN
51 PINK FLOYD MEDDLE COBALT / WARNER 21 UP
52 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES FREED MINOS-EMI / UNIVERSAL 52 NE
52 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 19 DOWN
54 CABELLO CAMILLA CAMILA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 18 DOWN
54 PINK FLOYD UMMAGUMMA COBALT / WARNER 54 UP
56 BOWIE DAVID THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST COBALT / WARNER 56 UP
56 FRANZ FERDINAND ALWAYS ASCENDING MINOS-EMI / UNIVERSAL 56 NE
58 BLACK LABEL SOCIETY GRIMMEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 58 NE
58 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 UP
58 PINK FLOYD A MOMENTARY LAPSE OF REASON COBALT / WARNER 17 UP
61 METALLICA AND JUSTICE FOR ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
62 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓIΩΡΓΟΣ ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ FEELGOOD 6 DOWN
62 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ MLK 13 UP
62 ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ MLK 23 RE
65 QUEEN GREATEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 UP
65 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
67 MENDES SHAWN MTV UNPLUGGED MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 RE
68 ORPHANED LAND UNSUNG PROPHETS AND DEAD MESSIAHS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 68 NE
69 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ MLK 69 NE
70 LIPA DUA DUA LIPA COBALT / WARNER 44 UP
70 ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ NYLON EURO EDITION SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 RE
70 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 DOWN
73 CELIBIDACHE S. SYMPHONIES NOS.3-5;7-9 MINOS-EMI / UNIVERSAL 71 RE
73 GILELS BEETHOVEN SONATES GILELS MINOS-EMI / UNIVERSAL 73 NE
75 O.S.T. THE MERCY (JOHANNSSON) MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE
75 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
75 ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 RE
75 ΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE

 

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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