# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS

1 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 1 UP

2 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 DOWN

3 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣΕ ΜΕ COBALT / WARNER 3 UP

4 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ /ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΛΑ MLK / ΑΧΟΣ 4 NE

5 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 DOWN

6 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: Η ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ HEAVEN MUSIC 6 UP

7 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ COBALT / WARNER 6 UP

8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN

9 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 DOWN

10 TIMBERLAKE JUSTIN MAN OF THE WOODS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 10 UP

11 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 DOWN

12 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN

13 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 13 UP

14 PINK FLOYD THE DARK SIDE OF THE MOON COBALT / WARNER 7 DOWN

15 LEON OF ATHENS XENOS MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 NE

16 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN

17 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN

17 PINK FLOYD WISH YOU WERE HERE COBALT / WARNER 16 DOWN

19 ΤΑΜΤΑ ΤΑΜΤΑ THE BEST OF MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN

20 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 DOWN

21 LP FOR EVER FOR NOW COBALT / WARNER 17 DOWN

22 MOUSKOURI NANA FOREVER YOUNG MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 UP

23 ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ – ΔΥΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Νο 2 MLK / ΑΡΙΟΝΑ 23 –

24 ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ MLK 23 DOWN

25 ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 19 UP

26 VARIOUS ARTISTS HEAVEN 2018 HEAVEN MUSIC 7 UP

27 TWENTY ONE PILOTS BLURRYFACE COBALT / WARNER 24 UP

28 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN

29 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 UP

29 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 7 RE

31 ΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΦΑΛΗΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ MLK 31 –

32 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑ ΕΥΧΕΣ PANIK 32 UP

32 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN

34 YOUNG NEIL AFTER THE GOLD RUSH COBALT / WARNER 34 –

35 ROOLEY DOWLAND: COLLECTED WORKS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 NE

36 SINATRA FRANK ULTIMATE SINATRA MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 UP

37 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 UP

38 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 13 UP

39 HAYDN THE OPERAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 39 RE

40 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 –

41 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Δ./Ο ΧΑΙΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑΙ ΗΜΕΡΑΙ MLK 13 UP

42 XYLOURIS/WHITE MOTHER MINOS-EMI / UNIVERSAL 25 DOWN

42 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΜΠΡΕΛΑ MLK 42 UP

44 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 DOWN

45 TRIBULATION DOWN BELOW SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 45 UP

46 VARIOUS ARTISTS STAR WARS: THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 37 UP

47 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 RE

48 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΕΣΜΙΞΑΜΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE

49 ΑΣΛΑΝIΔΟΥ ΜΕΛIΝΑ ΟΣΑ ΕIΠΑ FEELGOOD 9 UP

49 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 DOWN

51 PINK FLOYD MEDDLE COBALT / WARNER 21 UP

52 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES FREED MINOS-EMI / UNIVERSAL 52 NE

52 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 19 DOWN

54 CABELLO CAMILLA CAMILA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 18 DOWN

54 PINK FLOYD UMMAGUMMA COBALT / WARNER 54 UP

56 BOWIE DAVID THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST COBALT / WARNER 56 UP

56 FRANZ FERDINAND ALWAYS ASCENDING MINOS-EMI / UNIVERSAL 56 NE

58 BLACK LABEL SOCIETY GRIMMEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 58 NE

58 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 UP

58 PINK FLOYD A MOMENTARY LAPSE OF REASON COBALT / WARNER 17 UP

61 METALLICA AND JUSTICE FOR ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP

62 ΝΤΑΛΑΡΑΣ ΓIΩΡΓΟΣ ΤΑ ΑΣΤΕΓΑ FEELGOOD 6 DOWN

62 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ MLK 13 UP

62 ΠΑΙΔΙΚΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ MLK 23 RE

65 QUEEN GREATEST HITS MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 UP

65 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN

67 MENDES SHAWN MTV UNPLUGGED MINOS-EMI / UNIVERSAL 41 RE

68 ORPHANED LAND UNSUNG PROPHETS AND DEAD MESSIAHS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 68 NE

69 ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ / ΝΙΝΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ MLK 69 NE

70 LIPA DUA DUA LIPA COBALT / WARNER 44 UP

70 ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ NYLON EURO EDITION SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 RE

70 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 DOWN

73 CELIBIDACHE S. SYMPHONIES NOS.3-5;7-9 MINOS-EMI / UNIVERSAL 71 RE

73 GILELS BEETHOVEN SONATES GILELS MINOS-EMI / UNIVERSAL 73 NE

75 O.S.T. THE MERCY (JOHANNSSON) MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE

75 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN

75 ΒIΣΣΗ ΑΝΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 1 RE