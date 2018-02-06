Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την τέταρτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Μεγάλη ανατροπή στην κορυφή του IFPI Chart!
Ο Γιάννης Πλούταρχος και η νέα δισκογραφική δουλειά του «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» ανακτούν τα ηνία της κατάταξης, εκτοπίζοντας τον Νίκο Οικονομόπουλο μετά από εφτά εβδομάδες κυριαρχίας.
Προηγουμένως, το νέο άλμπουμ από το «καλύτερο παιδί» της ελληνικής δισκογραφίας είχε διατηρηθεί επί έξι συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση, πριν χάσει τα σκήπτρα από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
Τώρα, το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» συμπληρώνει εφτά (μη διαδοχικές εβδομάδες) ως επικεφαλής στο Top 75.
Με τη σειρά του, ο νέος δίσκος του Νίκου Οικονομόπουλου με το συμβολικό τίτλο «10» είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο1 του IFPI Chart, όπου παρέμεινε επί εφτά συνεχείς εβδομάδες για να γίνει πολύ γρήγορα πλατινένιο.
Στο Νο 33 κάνει είσοδο το παρθενικό άλμπουμ της Camila Cabello, το «Camila». Η εκκολαπτόμενη superstar αντικρίζει ήδη την κορυφή στο διεθνές Airplay Chart της Ελλάδας για πέντε εβδομάδες, χάρη στο απολαυστικό single «Havana».
Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 04/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|2
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|DOWN
|3
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|DOWN
|4
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|UP
|5
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ
|HEAVEN MUSIC
|4
|–
|6
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ
|COBALT / WARNER
|6
|–
|7
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|7
|UP
|8
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|9
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ
|HEAVEN MUSIC
|7
|–
|10
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|11
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|UP
|12
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|UP
|13
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|14
|ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|DOWN
|15
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|UP
|16
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|17
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13o ΟΡΟΦΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|17
|UP
|18
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
|LIVE
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|19
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|UP
|20
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|–
|21
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|UP
|22
|PLAYMEN
|THE PLAYBOOK
|PANIK
|22
|RE
|23
|ΑΡΛΕΤΑ
|Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
|FEELGOOD
|23
|UP
|24
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|25
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|UP
|26
|ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΛΑΧΕΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|UP
|27
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
|PANIK
|9
|UP
|28
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|4
|UP
|29
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK 2018
|PANIK
|11
|UP
|30
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|31
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|32
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|33
|CABELLO CAMILLA
|CAMILA
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|33
|NE
|34
|GHOST
|CEREMONY AND DEVOTION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|34
|UP
|35
|ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ
|ΧΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
|PANIK
|28
|UP
|35
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|37
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|38
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|39
|THE DOORS
|A COLLECTION
|COBALT / WARNER
|39
|UP
|40
|THE ROLLING STONES
|ON AIR
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|35
|DOWN
|41
|ZIMMER HANS & WALLFISCH BENJAMIN
|BLADE RUNNER 2049
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|41
|RE
|41
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|UP
|43
|ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
|PANIK
|15
|UP
|43
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|DOWN
|43
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|46
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|RE
|46
|VARIOUS ARTISTS
|NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD
|6
|UP
|48
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|DOWN
|49
|VARIOUS ARTISTS
|STAR WARS:THE LAST JEDI
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|49
|UP
|50
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|UP
|51
|METALLICA
|MASTER OF PUPPETS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|52
|SZA
|CTRL
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|52
|NE
|52
|VARIOUS ARTISTS
|2018 GRAMMY NOMINEES
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|52
|NE
|54
|BLACK VEIL BRIDES
|VALE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|54
|UP
|55
|VARIOUS ARTISTS
|STRANGER THINGS: MUSIC FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|55
|NE
|55
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|RE
|55
|SMITH SAM
|THE THRILL OF IT ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|58
|STAPLETON CHRIS
|FROM A ROOM: VOLUME 2
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|58
|UP
|58
|YOUNG NEIL & PROMISE OF THE REAL
|THE VISITOR
|COBALT / WARNER
|58
|UP
|60
|VARIOUS ARTISTS
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|RE
|61
|WATAIN
|TRIDENT WOLF ECLIPSE
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|61
|NE
|62
|G-EASY
|THE BEAUTIFUL & DAMNED
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|62
|NE
|62
|FLEETWOOD MAC
|RUMOURS
|COBALT / WARNER
|29
|UP
|62
|ΕΥΡΙΔΙΚΗ
|25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|PANIK
|11
|UP
|62
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΡΥΦΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|–
|66
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|66
|UP
|67
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|HARD CORE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|67
|UP
|68
|LED ZEPPELIN
|PHYSICAL GRAFFITI
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|69
|BIG SEAN
|DOUBLE OR NOTHING
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|69
|–
|69
|IMAGINE DRAGONS
|EVOLVE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|21
|RE
|69
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
|POLYMUSIC
|13
|–
|72
|FALL OUT BOY
|MANIA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|72
|NE
|72
|WHITESNAKE
|THE PURPLE TOUR
|COBALT / WARNER
|72
|NE
|72
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER)
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|22
|RE
|75
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|ΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|75
|NE
|75
|BORNS
|BLUE MADONNA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|74
|DOWN
|75
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|RE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI