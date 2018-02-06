Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την τέταρτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Μεγάλη ανατροπή στην κορυφή του IFPI Chart!

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η νέα δισκογραφική δουλειά του «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» ανακτούν τα ηνία της κατάταξης, εκτοπίζοντας τον Νίκο Οικονομόπουλο μετά από εφτά εβδομάδες κυριαρχίας.

Προηγουμένως, το νέο άλμπουμ από το «καλύτερο παιδί» της ελληνικής δισκογραφίας είχε διατηρηθεί επί έξι συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση, πριν χάσει τα σκήπτρα από τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Τώρα, το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» συμπληρώνει εφτά (μη διαδοχικές εβδομάδες) ως επικεφαλής στο Top 75.

Με τη σειρά του, ο νέος δίσκος του Νίκου Οικονομόπουλου με το συμβολικό τίτλο «10» είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο1 του IFPI Chart, όπου παρέμεινε επί εφτά συνεχείς εβδομάδες για να γίνει πολύ γρήγορα πλατινένιο.

Στο Νο 33 κάνει είσοδο το παρθενικό άλμπουμ της Camila Cabello, το «Camila». Η εκκολαπτόμενη superstar αντικρίζει ήδη την κορυφή στο διεθνές Airplay Chart της Ελλάδας για πέντε εβδομάδες, χάρη στο απολαυστικό single «Havana».

Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 04/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 DOWN
3 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN
4 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ HEAVEN MUSIC 4
6 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6
7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 7 UP
8 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 UP
9 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 7
10 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
11 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 UP
12 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 UP
13 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
14 ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 DOWN
15 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP
16 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
17 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13o ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 17 UP
18 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 DOWN
19 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 UP
20 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2
21 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 UP
22 PLAYMEN THE PLAYBOOK PANIK 22 RE
23 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 23 UP
24 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
25 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 UP
26 ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΧΕΙΟ POLYMUSIC 16 UP
27 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9 UP
28 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 UP
29 VARIOUS ARTISTS PANIK 2018 PANIK 11 UP
30 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
31 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
32 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
33 CABELLO CAMILLA CAMILA SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 33 NE
34 GHOST CEREMONY AND DEVOTION MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 UP
35 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ ΧΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ PANIK 28 UP
35 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
37 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
38 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
39 THE DOORS A COLLECTION COBALT / WARNER 39 UP
40 THE ROLLING STONES ON AIR MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 DOWN
41 ZIMMER HANS & WALLFISCH BENJAMIN BLADE RUNNER 2049 SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 41 RE
41 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 UP
43 ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ PANIK 15 UP
43 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 DOWN
43 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
46 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 RE
46 VARIOUS ARTISTS NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD 6 UP
48 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 DOWN
49 VARIOUS ARTISTS STAR WARS:THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 49 UP
50 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP
51 METALLICA MASTER OF PUPPETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
52 SZA CTRL SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 52 NE
52 VARIOUS ARTISTS 2018 GRAMMY NOMINEES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 52 NE
54 BLACK VEIL BRIDES VALE MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 UP
55 VARIOUS ARTISTS STRANGER THINGS: MUSIC FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 55 NE
55 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 RE
55 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
58 STAPLETON CHRIS FROM A ROOM: VOLUME 2 MINOS-EMI / UNIVERSAL 58 UP
58 YOUNG NEIL & PROMISE OF THE REAL THE VISITOR COBALT / WARNER 58 UP
60 VARIOUS ARTISTS ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 RE
61 WATAIN TRIDENT WOLF ECLIPSE SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 61 NE
62 G-EASY THE BEAUTIFUL & DAMNED SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 62 NE
62 FLEETWOOD MAC RUMOURS COBALT / WARNER 29 UP
62 ΕΥΡΙΔΙΚΗ 25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ PANIK 11 UP
62 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΦΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11
66 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 66 UP
67 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ HARD CORE MINOS-EMI / UNIVERSAL 67 UP
68 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 DOWN
69 BIG SEAN DOUBLE OR NOTHING MINOS-EMI / UNIVERSAL 69
69 IMAGINE DRAGONS EVOLVE MINOS-EMI / UNIVERSAL 21 RE
69 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ POLYMUSIC 13
72 FALL OUT BOY MANIA MINOS-EMI / UNIVERSAL 72 NE
72 WHITESNAKE THE PURPLE TOUR COBALT / WARNER 72 NE
72 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΝΕΚΕΔΟΥΠΟΛΗ (REMASTER) MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 RE
75 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ MINOS-EMI / UNIVERSAL 75 NE
75 BORNS BLUE MADONNA MINOS-EMI / UNIVERSAL 74 DOWN
75 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 RE

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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