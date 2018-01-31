Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την τρίτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος και η νέα δισκογραφική δουλειά του «10» συμπληρώνουν εφτά συνεχόμενες εβδομάδες ως επικεφαλής της κατάταξης.
Ο δέκατος ολοκληρωμένος δίσκος στη δεκαετή διαδρομή του καλλιτέχνη στο ελληνικό έχει ήδη γίνει πλατινένιος και ο Νίκος Οικονομόπουλος γιόρτασε πρόσφατα τη μεγάλη επιτυχία σε μία διπλή απονομή, μαζί με τις πλατινένιες πωλήσεις του προηγούμενου άλμπουμ του, «Ένα Μικρόφωνο Κι Εγώ», που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια.
Στη δεύτερη θέση του IFPI Chart επανέρχεται η Έλενα Παπαρίζου με τον καινούριο δίσκος της «Ουράνιο Τόξο», ο οποίος συστήνει τις πιο πολύχρωμες αποχρώσεις της μέσα από 21 μοναδικά τραγούδια.
Στις υψηλές θέσεις συναντάμε ξανά τον Γιάννη Πλούταρχο με το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» που είχε διατηρήσει τα σκήπτρα της κορυφής επί έξι διαδοχικές εβδομάδες.
Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 03/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|2
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|3
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|4
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|5
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ
|HEAVEN MUSIC
|4
|DOWN
|6
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ
|COBALT / WARNER
|6
|–
|7
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|BEST OF YANNIS KOTSIRAS ’18
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|NE
|8
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|9
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ
|HEAVEN MUSIC
|7
|DOWN
|10
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|–
|11
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|7
|RE
|12
|VARIOUS ARTISTS
|ΡΥΘΜΟΣ IN LOVE
|HEAVEN MUSIC
|9
|DOWN
|13
|ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|DOWN
|14
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
|LIVE
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|15
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|16
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|RE
|17
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|DOWN
|18
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|18
|UP
|19
|VARIOUS ARTISTS
|IN THE MIX V.7 BY PETROS KARRAS
|HEAVEN MUSIC
|1
|DOWN
|20
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|UP
|20
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|20
|UP
|22
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|22
|UP
|23
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|24
|VARIOUS ARTISTS
|ALL THE HITS 2017
|HEAVEN MUSIC
|9
|DOWN
|25
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
|HEAVEN MUSIC
|22
|DOWN
|26
|ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ
|ΠΑΡΑΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ
|HEAVEN MUSIC
|24
|DOWN
|27
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|UP
|28
|ΠΑΟΛΑ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|29
|ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|15
|UP
|30
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|31
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|UP
|32
|ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΛΑΧΕΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|DOWN
|33
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|34
|ΑΡΛΕΤΑ
|Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
|FEELGOOD
|34
|UP
|35
|THE ROLLING STONES
|ON AIR
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|35
|UP
|36
|ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΕ ΑΓΑΠΗ
|HEAVEN MUSIC
|14
|UP
|36
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|UP
|38
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|UP
|39
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|UP
|40
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|UP
|41
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK 2018
|PANIK
|11
|UP
|42
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
|PANIK
|9
|UP
|42
|PINK FLOYD
|THE WALL
|COBALT / WARNER
|4
|RE
|44
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΑΧΗ
|HEAVEN MUSIC
|4
|UP
|44
|QUEEN
|NEWS OF THE WORLD
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|44
|UP
|46
|MORRISON VAN
|VERSATILE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|46
|UP
|47
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|UP
|48
|THE DOORS
|A COLLECTION
|COBALT / WARNER
|48
|NE
|49
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|UP
|50
|VARIOUS ARTISTS
|STAR WARS:THE LAST JEDI
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|50
|UP
|51
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|52
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|RE
|53
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|UP
|54
|VARIOUS ARTISTS
|NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL / FEELGOOD
|6
|RE
|55
|ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
|PANIK
|15
|UP
|56
|BLACK SABBATH
|THE END
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|28
|UP
|57
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|RE
|58
|BLACK VEIL BRIDES
|VALE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|58
|NE
|59
|ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ
|ΧΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
|PANIK
|28
|UP
|60
|STAPLETON CHRIS
|FROM A ROOM: VOLUME 2
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|60
|NE
|61
|VARIOUS ARTISTS
|JAZZ LOVES DISNEY 2-A KIND OF MAGIC
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|61
|UP
|62
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΡΥΦΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|UP
|62
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΛΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|9
|RE
|64
|FLEETWOOD MAC
|RUMOURS
|COBALT / WARNER
|29
|RE
|65
|GHOST
|CEREMONY AND DEVOTION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|65
|NE
|66
|YOUNG NEIL & PROMISE OF THE REAL
|THE VISITOR
|COBALT / WARNER
|66
|NE
|66
|ΕΥΡΙΔΙΚΗ
|25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|PANIK
|11
|–
|66
|LED ZEPPELIN
|PHYSICAL GRAFFITI
|COBALT / WARNER
|5
|RE
|69
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
|POLYMUSIC
|13
|DOWN
|69
|BIG SEAN
|DOUBLE OR NOTHING
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|69
|NE
|71
|METALLICA
|MASTER OF PUPPETS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|RE
|71
|SMITH SAM
|THE THRILL OF IT ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|RE
|71
|ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ
|ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|RE
|74
|BORNS
|BLUE MADONNA
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|74
|NE
|74
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|HARD CORE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|74
|NE
|74
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|ΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|74
|NE
|74
|ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ
|ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|74
|NE
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI