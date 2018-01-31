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Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την τρίτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος και η νέα δισκογραφική δουλειά του «10» συμπληρώνουν εφτά συνεχόμενες εβδομάδες ως επικεφαλής της κατάταξης.

Ο δέκατος ολοκληρωμένος δίσκος στη δεκαετή διαδρομή του καλλιτέχνη στο ελληνικό έχει ήδη γίνει πλατινένιος και ο Νίκος Οικονομόπουλος γιόρτασε πρόσφατα τη μεγάλη επιτυχία σε μία διπλή απονομή, μαζί με τις πλατινένιες πωλήσεις του προηγούμενου άλμπουμ του, «Ένα Μικρόφωνο Κι Εγώ», που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια.

Στη δεύτερη θέση του IFPI Chart επανέρχεται η Έλενα Παπαρίζου με τον καινούριο δίσκος της «Ουράνιο Τόξο», ο οποίος συστήνει τις πιο πολύχρωμες αποχρώσεις της μέσα από 21 μοναδικά τραγούδια.

Στις υψηλές θέσεις συναντάμε ξανά τον Γιάννη Πλούταρχο με το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» που είχε διατηρήσει τα σκήπτρα της κορυφής επί έξι διαδοχικές εβδομάδες.

Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 03/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
2 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
3 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
4 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ HEAVEN MUSIC 4 DOWN
6 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6
7 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ BEST OF YANNIS KOTSIRAS ’18 MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 NE
8 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 DOWN
9 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 7 DOWN
10 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5
11 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 7 RE
12 VARIOUS ARTISTS ΡΥΘΜΟΣ IN LOVE HEAVEN MUSIC 9 DOWN
13 ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 DOWN
14 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 DOWN
15 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
16 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 RE
17 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 DOWN
18 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 18 UP
19 VARIOUS ARTISTS IN THE MIX V.7 BY PETROS KARRAS HEAVEN MUSIC 1 DOWN
20 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 UP
20 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 20 UP
22 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 22 UP
23 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
24 VARIOUS ARTISTS ALL THE HITS 2017 HEAVEN MUSIC 9 DOWN
25 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 22 DOWN
26 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 24 DOWN
27 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 UP
28 ΠΑΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
29 ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 15 UP
30 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
31 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 UP
32 ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΧΕΙΟ POLYMUSIC 16 DOWN
33 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
34 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 34 UP
35 THE ROLLING STONES ON AIR MINOS-EMI / UNIVERSAL 35 UP
36 ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ HEAVEN MUSIC 14 UP
36 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 UP
38 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 UP
39 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 UP
40 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 UP
41 VARIOUS ARTISTS PANIK 2018 PANIK 11 UP
42 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9 UP
42 PINK FLOYD THE WALL COBALT / WARNER 4 RE
44 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΑΧΗ HEAVEN MUSIC 4 UP
44 QUEEN NEWS OF THE WORLD MINOS-EMI / UNIVERSAL 44 UP
46 MORRISON VAN VERSATILE MINOS-EMI / UNIVERSAL 46 UP
47 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 UP
48 THE DOORS A COLLECTION COBALT / WARNER 48 NE
49 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 UP
50 VARIOUS ARTISTS STAR WARS:THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 50 UP
51 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
52 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 RE
53 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 UP
54 VARIOUS ARTISTS NOW THAT’S WHAT I CALL MUSIC 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL /  FEELGOOD 6 RE
55 ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ PANIK 15 UP
56 BLACK SABBATH THE END MINOS-EMI / UNIVERSAL 28 UP
57 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 RE
58 BLACK VEIL BRIDES VALE MINOS-EMI / UNIVERSAL 58 NE
59 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ ΧΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ PANIK 28 UP
60 STAPLETON CHRIS FROM A ROOM: VOLUME 2 MINOS-EMI / UNIVERSAL 60 NE
61 VARIOUS ARTISTS JAZZ LOVES DISNEY 2-A KIND OF MAGIC MINOS-EMI / UNIVERSAL 61 UP
62 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΦΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 UP
62 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΛΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 9 RE
64 FLEETWOOD MAC RUMOURS COBALT / WARNER 29 RE
65 GHOST CEREMONY AND DEVOTION MINOS-EMI / UNIVERSAL 65 NE
66 YOUNG NEIL & PROMISE OF THE REAL THE VISITOR COBALT / WARNER 66 NE
66 ΕΥΡΙΔΙΚΗ 25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ PANIK 11
66 LED ZEPPELIN PHYSICAL GRAFFITI COBALT / WARNER 5 RE
69 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ POLYMUSIC 13 DOWN
69 BIG SEAN DOUBLE OR NOTHING MINOS-EMI / UNIVERSAL 69 NE
71 METALLICA MASTER OF PUPPETS MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 RE
71 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 RE
71 ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ ΕΔΩ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 RE
74 BORNS BLUE MADONNA MINOS-EMI / UNIVERSAL 74 NE
74 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ HARD CORE MINOS-EMI / UNIVERSAL 74 NE
74 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΑΝ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ MINOS-EMI / UNIVERSAL 74 NE
74 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΤΖΙΜΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΕΣ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 74 NE

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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