Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για τη 2η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Μετά το ντεμπούτο του στο Νο. 1, ο νέος δίσκος «Αχ Και Να ‘Ξερα Που Να ‘Σαι» με τα τραγούδια του αξέχαστου Παντελή Παντελίδη παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του επίσημου IFPI Chart.

Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ένα ιδιαίτερο δώρο ήρθε για όλους τους λάτρεις του Παντελή Παντελίδη.

Το νέο άλμπουμ «Αχ Και Να ‘Ξερα Που Να ‘Σαι» περιλαμβάνει τα τραγούδια «Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο», «Θυμάμαι», «Άλλη Μια Ευκαιρία», «Καράβια Στο Βυθό», «Να ‘Σαι Καλά» και «Πάλι Πάλι», που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και έχουν αγαπηθεί, αλλά και δύο ακυκλοφόρητα singles, το ομότιτλο το «Κάνε Τα Πάντα Απόψε».

Το φαινόμενο «Παντελής Παντελίδης» είναι εδώ για πάντα, όπως αποδεικνύεται περίτρανα για πολλοστή φορά.

Από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν το «The Prophet Speaks» του Van Morrison (No. 30), η επανέκδοση του «Wild Life» του Paul McCartney και των Wings (No. 38) και το soundtrack της ταινίας «Spiderman: Into The Spider-Verse» (Νο. 66).

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων:

Το «Si» του Andrea Bocelli (No. 20), η συλλογή «Της Ψυχής Μου Τα Τραγούδια» του Δημήτρη Μητροπάνου (Νο. 25), το «Θα ‘Θελα Αυτή Την Μνήμη Να Την Πω» του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη με μελοποιημένο έργο του Κ. Π. Καβάφη (Νο. 51), το «Delta» των Mumford & Sons (No. 54), το «Όλα Είναι Για Μας» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Νο. 61), το «Με Στόμα Που Γελά» του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Σωκράτη Μάλαμα (Νο. 61), τα «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς» (Νο. 73) αλλά και η συλλογή «Best Of 2008 – 2014» (Νο. 73) του Αντώνη Ρέμου.

