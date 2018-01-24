Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για τη δεύτερη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Έξι συνεχόμενες εβδομάδες παραμένει στην κορυφή ο Νίκος Οικονομόπουλος με τη νέα δισκογραφική δουλειά του «10». Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 02/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|2
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|3
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|DOWN
|4
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ
|HEAVEN MUSIC
|4
|RE
|5
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|6
|ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ
|COBALT / WARNER
|6
|RE
|7
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ
|HEAVEN MUSIC
|7
|UP
|8
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|UP
|9
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|10
|SHEERAN ED
|DIVIDE
|COBALT / WARNER
|5
|RE
|11
|VARIOUS ARTISTS
|ΡΥΘΜΟΣ IN LOVE
|HEAVEN MUSIC
|9
|UP
|12
|ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|RE
|13
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
|LIVE
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|14
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|UP
|15
|VARIOUS ARTISTS
|IN THE MIX V.7 BY PETROS KARRAS
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|16
|ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΛΑΧΕΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|UP
|17
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|UP
|18
|VARIOUS ARTISTS
|ALL THE HITS 2017
|HEAVEN MUSIC
|9
|UP
|19
|ΑΛΕΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ του ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΪΝ
|FEELGOOD
|19
|UP
|19
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΝΑΝΤΙΑ
|(AUDIOBOOK) ΧΑΙΝΤΙ
|FEELGOOD
|19
|UP
|19
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ του ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΦΟΕ
|FEELGOOD
|19
|UP
|22
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
|HEAVEN MUSIC
|22
|UP
|23
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|24
|ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ
|ΠΑΡΑΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ
|HEAVEN MUSIC
|24
|UP
|25
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|(AUDIOBOOK) ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ της ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΙ ΑΛΚΟΤ
|FEELGOOD
|22
|UP
|26
|ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ
|(AUDIOBOOK) ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ του ΤΖΟΝ ΦΙΝΕΜΟΡ
|FEELGOOD
|25
|UP
|26
|ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΥ
|FEELGOOD
|25
|UP
|26
|ΨΥΧΡΑΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|(AUDIOBOOK) ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ
|FEELGOOD
|25
|UP
|26
|ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|(AUDIOBOOK) ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟΥΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
|FEELGOOD
|25
|UP
|26
|ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ της ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΗΤΣΕΡ ΣΤΟΟΥ
|FEELGOOD
|25
|UP
|26
|ΜΠΟΥΛΕ ΝΑΝΤΙΑ
|(AUDIOBOOK) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ του ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
|FEELGOOD
|26
|UP
|26
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
|FEELGOOD
|25
|UP
|26
|ΣΗΜΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|(AUDIOBOOK) ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ του ΤΖΕΙΜΣ Μ.ΜΠΑΡΙ
|FEELGOOD
|26
|UP
|26
|ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ
|FEELGOOD
|25
|UP
|26
|ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
|(AUDIOBOOK) Ο ΜΟΓΛΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ του ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ ΚΙΠΛΙΝΓΚ
|FEELGOOD
|25
|UP
|36
|ΠΑΟΛΑ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|37
|ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|15
|UP
|38
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|39
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|UP
|40
|ΑΡΛΕΤΑ
|Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ
|FEELGOOD
|40
|NE
|41
|MARCUS & MARTINUS
|MOMENTS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|26
|UP
|42
|THE ROLLING STONES
|ON AIR
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|42
|RE
|43
|ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΕ ΑΓΑΠΗ
|HEAVEN MUSIC
|14
|UP
|44
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|UP
|45
|ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
|POLYMUSIC
|13
|RE
|46
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|DOWN
|47
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|DOWN
|48
|ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
|POLYMUSIC
|16
|RE
|49
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΑΧΗ
|HEAVEN MUSIC
|4
|RE
|49
|QUEEN
|NEWS OF THE WORLD
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|49
|NE
|51
|MORRISON VAN
|VERSATILE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|51
|NE
|52
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|DOWN
|53
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|DOWN
|54
|VARIOUS ARTISTS
|STAR WARS:THE LAST JEDI
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|54
|NE
|55
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK 2018
|PANIK
|11
|DOWN
|56
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|4
|RE
|57
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|57
|NE
|58
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|58
|NE
|58
|ΤΡΥΠΕΣ
|ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|58
|NE
|60
|BLACK SABBATH
|THE END
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|28
|RE
|61
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|UP
|62
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
|PANIK
|9
|DOWN
|62
|ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ
|ΧΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
|PANIK
|28
|RE
|64
|VARIOUS ARTISTS
|JAZZ LOVES DISNEY 2-A KIND OF MAGIC
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|64
|RE
|65
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|DOWN
|66
|ΕΥΡΥΔΙΚΗ
|25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|PANIK
|11
|RE
|67
|GALLAGHER NOEL
|WHO BUILT THE MOON?
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|54
|RE
|67
|ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|RE
|67
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|RE
|70
|MARAVEYAS ILEGAL
|ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|RE
|70
|ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|RE
|72
|ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ
|ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|RE
|73
|RAMAZZOTTI EROS
|EROS DUETS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|30
|RE
|73
|ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΡΥΦΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|11
|RE
|75
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK GREATEST HITS IN THE MIX DJ PITSI
|PANIK
|18
|DOWN
|75
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ
|ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
|PANIK
|1
|DOWN
|75
|ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
|PANIK
|15
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI
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