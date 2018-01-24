Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για τη δεύτερη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Έξι συνεχόμενες εβδομάδες παραμένει στην κορυφή ο Νίκος Οικονομόπουλος με τη νέα δισκογραφική δουλειά του «10». Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κατάταξη;

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 02/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
2 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 UP
3 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 DOWN
4 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ HEAVEN MUSIC 4 RE
5 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
6 ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΘΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΓΕ Ο ΕΝΑΣ ΛΕΓΕ Ο ΑΛΛΟΣ COBALT / WARNER 6 RE
7 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 7 UP
8 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 UP
9 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ HEAVEN MUSIC 1 RE
10 SHEERAN ED DIVIDE COBALT / WARNER 5 RE
11 VARIOUS ARTISTS ΡΥΘΜΟΣ IN LOVE HEAVEN MUSIC 9 UP
12 ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 RE
13 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 UP
14 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 UP
15 VARIOUS ARTISTS IN THE MIX V.7 BY PETROS KARRAS HEAVEN MUSIC 1 UP
16 ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΧΕΙΟ POLYMUSIC 16 UP
17 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 UP
18 VARIOUS ARTISTS ALL THE HITS 2017 HEAVEN MUSIC 9 UP
19 ΑΛΕΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (AUDIOBOOK) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ του ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΪΝ FEELGOOD 19 UP
19 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΝΑΝΤΙΑ (AUDIOBOOK) ΧΑΙΝΤΙ FEELGOOD 19 UP
19 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (AUDIOBOOK) ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ του ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΦΟΕ FEELGOOD 19 UP
22 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 22 UP
23 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
24 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 24 UP
25 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ (AUDIOBOOK) ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ της ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΙ ΑΛΚΟΤ FEELGOOD 22 UP
26 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ (AUDIOBOOK) ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ του ΤΖΟΝ ΦΙΝΕΜΟΡ FEELGOOD 25 UP
26 ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (AUDIOBOOK) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΥ FEELGOOD 25 UP
26 ΨΥΧΡΑΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (AUDIOBOOK) ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ FEELGOOD 25 UP
26 ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (AUDIOBOOK) ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟΥΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ FEELGOOD 25 UP
26 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (AUDIOBOOK) Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ της ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΗΤΣΕΡ ΣΤΟΟΥ FEELGOOD 25 UP
26 ΜΠΟΥΛΕ ΝΑΝΤΙΑ (AUDIOBOOK) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ του ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ FEELGOOD 26 UP
26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ (AUDIOBOOK) Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ FEELGOOD 25 UP
26 ΣΗΜΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (AUDIOBOOK) ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ του ΤΖΕΙΜΣ Μ.ΜΠΑΡΙ FEELGOOD 26 UP
26 ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (AUDIOBOOK) ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ FEELGOOD 25 UP
26 ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (AUDIOBOOK) Ο ΜΟΓΛΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ του ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ ΚΙΠΛΙΝΓΚ FEELGOOD 25 UP
36 ΠΑΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 1 UP
37 ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 15 UP
38 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
39 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 UP
40 ΑΡΛΕΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΓΑΝΗΤΑ FEELGOOD 40 NE
41 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 26 UP
42 THE ROLLING STONES ON AIR MINOS-EMI / UNIVERSAL 42 RE
43 ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ HEAVEN MUSIC 14 UP
44 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 UP
45 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ POLYMUSIC 13 RE
46 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN
47 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 DOWN
48 ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΥΧΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ POLYMUSIC 16 RE
49 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΑΧΗ HEAVEN MUSIC 4 RE
49 QUEEN NEWS OF THE WORLD MINOS-EMI / UNIVERSAL 49 NE
51 MORRISON VAN VERSATILE MINOS-EMI / UNIVERSAL 51 NE
52 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 DOWN
53 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 DOWN
54 VARIOUS ARTISTS STAR WARS:THE LAST JEDI MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 NE
55 VARIOUS ARTISTS PANIK 2018 PANIK 11 DOWN
56 MARAVEYAS ILEGAL ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ MINOS-EMI / UNIVERSAL 4 RE
57 ΤΡΥΠΕΣ ΕΝΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 57 NE
58 ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 58 NE
58 ΤΡΥΠΕΣ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 13 ΟΡΟΦΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 58 NE
60 BLACK SABBATH THE END MINOS-EMI / UNIVERSAL 28 RE
61 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 UP
62 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9 DOWN
62 ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ ΧΑΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ PANIK 28 RE
64 VARIOUS ARTISTS JAZZ LOVES DISNEY 2-A KIND OF MAGIC MINOS-EMI / UNIVERSAL 64 RE
65 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15 DOWN
66 ΕΥΡΥΔΙΚΗ 25 ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ PANIK 11 RE
67 GALLAGHER NOEL WHO BUILT THE MOON? MINOS-EMI / UNIVERSAL 54 RE
67 ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΗΤΗ ΜΕ ΛΕΝΕ MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 RE
67 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2 RE
70 MARAVEYAS ILEGAL ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 RE
70 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 1 RE
72 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 7 RE
73 RAMAZZOTTI EROS EROS DUETS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 30 RE
73 ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΦΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 11 RE
75 VARIOUS ARTISTS PANIK GREATEST HITS IN THE MIX DJ PITSI PANIK 18 DOWN
75 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 1 DOWN
75 ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ PANIK 15 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI

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