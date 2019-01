Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την 1η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Ντεμπούτο στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart κάνει ο νέος δίσκος «Αχ Και Να ‘Ξερα Που Να ‘Σαι» με τα τραγούδια του αξέχαστου Παντελή Παντελίδη.

Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ένα ιδιαίτερο δώρο ήρθε για όλους τους λάτρεις του Παντελή Παντελίδη.

Το νέο άλμπουμ «Αχ Και Να ‘Ξερα Που Να ‘Σαι» περιλαμβάνει τα τραγούδια «Της Καρδιάς Μου Το Γραμμένο», «Θυμάμαι», «Άλλη Μια Ευκαιρία», «Καράβια Στο Βυθό», «Να ‘Σαι Καλά» και «Πάλι Πάλι», που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και έχουν αγαπηθεί, αλλά και δύο ακυκλοφόρητα singles, το ομότιτλο το «Κάνε Τα Πάντα Απόψε».

Το φαινόμενο «Παντελής Παντελίδης» είναι εδώ για πάντα, όπως αποδεικνύεται περίτρανα για πολλοστή φορά.

Εκτός από το νέο άλμπουμ του Παντελή Παντελίδη, από τις νέες εισόδους στο IFPI Chart ξεχωρίζουν η συλλογή «Minos 2019» (Νο. 3), το «Έχω Εσένα» του Γιάννη Πάριου (Νο. 12), το «Love» του Michael Bublé (No. 61) και η επανακυκλοφορία του «Red Rose Speedway» του Paul McCartney και των Wings.

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων η συλλογή «The Platinum Collection» των Queen (No. 13), το «Χαμόγελο της Τζοκόντα» του Μάνου Χατζιδάκι (Νο. 15), το «beerbongs & Bentleys» του Post Malone (No. 18) και το «Flicker» του Niall Horan (No. 29).

Στις υπόλοιπες θέσεις συναντάμε επιστροφές δίσκων όπως τα «Αποτυπώματα» του Πέτρου Ιακωβίδη (Νο. 41), το νέο άλμπουμ του Shawn Mendes με τίτλο το όνομά του (Νο. 45), το «Χίλια Καλώς Εσμίξαμε» (Live στο Λυκαβηττό) του Γιάννη Χαρούλη (Νο. 53), το «?» του αδικοχαμένου XXXTentacion (No. 59), το «Damn» του Kendrick Lamar (No. 63), η επανέκδοση του «White Album» των Beatles, το live album της Πέγκυ Ζήνα (Νο. 70) και το «Simulation Theory» των Muse (No. 73).

