Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την πρώτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Το 2018 βρίσκει τον Νίκο Οικονομόπουλο να επεκτείνει ανενόχλητος το σερί του.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή της γενιάς του, η οποία φέρει το σημαδιακό τίτλο «10», παραμένει επικεφαλής της κατάταξης για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η νέα μεγάλη επιτυχία «Για Κάποιο Λόγο» του Νίκου Οικονομόπουλου που έχει καθηλώσει, καταγράφει το δικό της ρεκόρ παραμένοντας για το διπλάσιο αριθμό εβδομάδων, δέκα διαδοχικών, στην κορυφή του επίσημου Airplay Chart.

Τη δεύτερη θέση εξακολουθεί να διατηρεί η Έλενα Παπαρίζου με τον ολοκαίνουριο δίσκο «Ουράνιο Τόξο», που ήρθε για να συστήσει τις πιο πολύχρωμες αποχρώσεις της μέσα από 21 μοναδικά τραγούδια.

Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales

Εβδομάδα: 01/2018

# ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEST STATUS
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10 MINOS-EMI / UNIVERSAL 1
2 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ MINOS-EMI / UNIVERSAL 2
3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ OΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ PANIK 1
4 ΒΙΣΣΗ ΑΝΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PANIK 4
5 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΙ PANIK 5
6 ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ HEAVEN MUSIC 1 RE
7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ COBALT / WARNER 7
8 VARIOUS ARTISTS THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5 MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 UP
9 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 1968 (OST) FEELGOOD 8 DOWN
10 ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ PANIK 9 DOWN
11 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΑΣ’ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ HEAVEN MUSIC 1 RE
12 VARIOUS ARTISTS ΡΥΘΜΟΣ IN LOVE HEAVEN MUSIC 9 RE
13 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN
14 VARIOUS ARTISTS PANIK 2018 PANIK 11 DOWN
15 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE HEAVEN MUSIC 5 RE
16 ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ HEAVEN MUSIC 13 DOWN
17 VARIOUS ARTISTS IN THE MIX V.7 BY PETROS KARRAS HEAVEN MUSIC 1 RE
18 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ MLK 13 DOWN
19 ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ PANIK 15 DOWN
20 ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ PANIK 16 DOWN
21 VARIOUS ARTISTS PANIK GREATEST HITS IN THE MIX DJ PITSI PANIK 18 DOWN
22 EMINEM REVIVAL MINOS-EMI / UNIVERSAL 19 DOWN
23 CAREY MARIAH MERRY CHRISTMAS II YOU MINOS-EMI / UNIVERSAL 20 DOWN
24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΗ MLK / ΤΟ ΡΗΜΑ 21 DOWN
25 VARIOUS ARTISTS SUITE 2018 HEAVEN MUSIC 24 DOWN
26 VARIOUS ARTISTS ALL THE HITS 2017 HEAVEN MUSIC 9 RE
27 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ HEAVEN MUSIC 27 RE
28 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΝΑΝΤΙΑ (AUDIOBOOK) ΧΑΙΝΤΙ FEELGOOD 25 DOWN
28 ΑΛΕΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (AUDIOBOOK) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ του ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΪΝ FEELGOOD 25 DOWN
28 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (AUDIOBOOK) ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ του ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΦΟΕ FEELGOOD 25 DOWN
31 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ HEAVEN MUSIC 25 RE
31 VARIOUS ARTISTS MINOS 2018 MINOS-EMI / UNIVERSAL 5 DOWN
33 ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ (AUDIOBOOK) ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ της ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΙ ΑΛΚΟΤ FEELGOOD 22 DOWN
34 ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΧΕΙΟ POLYMUSIC 34 UP
35 HORAN NIALL FLICKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 10 UP
36 ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (AUDIOBOOK) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΥ FEELGOOD 25 DOWN
36 ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (AUDIOBOOK) ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ FEELGOOD 25 DOWN
36 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ (AUDIOBOOK) Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ FEELGOOD 25 DOWN
36 ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ (AUDIOBOOK) Ο ΜΟΓΛΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ του ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ ΚΙΠΛΙΝΓΚ FEELGOOD 25 DOWN
36 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (AUDIOBOOK) Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ της ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΗΤΣΕΡ ΣΤΟΟΥ FEELGOOD 25 DOWN
36 ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (AUDIOBOOK) ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟΥΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ FEELGOOD 25 DOWN
36 ΣΗΜΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (AUDIOBOOK) ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ του ΤΖΕΙΜΣ Μ.ΜΠΑΡΙ FEELGOOD 36
36 ΨΥΧΡΑΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (AUDIOBOOK) ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ FEELGOOD 25 DOWN
36 ΜΠΟΥΛΕ ΝΑΝΤΙΑ (AUDIOBOOK) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ του ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ FEELGOOD 36
36 ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ (AUDIOBOOK) ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ του ΤΖΟΝ ΦΙΝΕΜΟΡ FEELGOOD 25 DOWN
46 ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ MLK 14 DOWN
47 ΠΑΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 1 RE
48 SWIFT TAYLOR REPUTATION MINOS-EMI / UNIVERSAL 3 DOWN
49 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΦ’ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 DOWN
50 ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ HEAVEN MUSIC 15 RE
51 WARE JESSIE GLASSHOUSE MINOS-EMI / UNIVERSAL 34 DOWN
52 ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 18+ MINOS-EMI / UNIVERSAL 15
53 U2 SONGS OF EXPERIENCE MINOS-EMI / UNIVERSAL 6 DOWN
54 ΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ MLK 43 DOWN
55 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ HEAVEN MUSIC 1 RE
56 LAMAR KENDRICK DAMN. MINOS-EMI / UNIVERSAL 14 DOWN
57 ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ MLK 46 DOWN
58 MARCUS & MARTINUS MOMENTS SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD 26 DOWN
59 VARIOUS ARTISTS ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 45 DOWN
60 HALSEY HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM MINOS-EMI / UNIVERSAL 26
61 VARIOUS ARTISTS ESSENTIAL CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 14
62 OWEN MARC THE ART OF DOING NOTHING MINOS-EMI / UNIVERSAL 55
63 VARIOUS ARTISTS A VERY SPECIAL CHRISTMAS 1 MINOS-EMI / UNIVERSAL 29 DOWN
64 VARIOUS ARTISTS A JAZZ CAFE CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 45 DOWN
64 ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ HEAVEN MUSIC 14 RE
66 VARIOUS ARTISTS FIFTY SHADES DARKER MINOS-EMI / UNIVERSAL 7
67 SMITH SAM THE THRILL OF IT ALL MINOS-EMI / UNIVERSAL 8 DOWN
68 VARIOUS ARTISTS A VERY SPECIAL XMAS 3 MINOS-EMI / UNIVERSAL 44
68 VARIOUS ARTISTS MOTOWN CHRISTMAS MINOS-EMI / UNIVERSAL 36 DOWN
70 VARIOUS ARTISTS DALIDA BOF MINOS-EMI / UNIVERSAL 20 DOWN
70 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ LIVE HEAVEN MUSIC 1 RE
72 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ COBALT / WARNER 5 DOWN
73 ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ HEAVEN MUSIC 2 DOWN
74 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ MINOS-EMI / UNIVERSAL 30 DOWN
74 ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ MINOS-EMI / UNIVERSAL 12 DOWN

Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:

BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση

Δεδομένα: IFPI


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