Δείτε τις πωλήσεις άλμπουμ για την πρώτη εβδομάδα του 2018, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.
Το 2018 βρίσκει τον Νίκο Οικονομόπουλο να επεκτείνει ανενόχλητος το σερί του.
Η νέα δισκογραφική δουλειά του καλύτερου λαϊκού τραγουδιστή της γενιάς του, η οποία φέρει το σημαδιακό τίτλο «10», παραμένει επικεφαλής της κατάταξης για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα.
Παράλληλα, η νέα μεγάλη επιτυχία «Για Κάποιο Λόγο» του Νίκου Οικονομόπουλου που έχει καθηλώσει, καταγράφει το δικό της ρεκόρ παραμένοντας για το διπλάσιο αριθμό εβδομάδων, δέκα διαδοχικών, στην κορυφή του επίσημου Airplay Chart.
Τη δεύτερη θέση εξακολουθεί να διατηρεί η Έλενα Παπαρίζου με τον ολοκαίνουριο δίσκο «Ουράνιο Τόξο», που ήρθε για να συστήσει τις πιο πολύχρωμες αποχρώσεις της μέσα από 21 μοναδικά τραγούδια.
Official IFPI Chart
Top-75 Albums Sales
Εβδομάδα: 01/2018
|#
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|BEST
|STATUS
|1
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
|10
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|1
|–
|2
|ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΑ
|ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|3
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ
|OΤΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
|PANIK
|1
|–
|4
|ΒΙΣΣΗ ΑΝΝΑ
|ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
|PANIK
|4
|–
|5
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΚΟΡΚΟΛΗΣ
|ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΙ
|PANIK
|5
|–
|6
|ΡΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|7
|ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΚΑΘΙ
|COBALT / WARNER
|7
|–
|8
|VARIOUS ARTISTS
|THE BRIGHT SIDE OF THE ROAD VOL.5
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|UP
|9
|ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
|1968 (OST)
|FEELGOOD
|8
|DOWN
|10
|ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ
|PANIK
|9
|DOWN
|11
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|ΑΣ’ΤΑ ΟΛΑ ΚΙ ΕΛΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|12
|VARIOUS ARTISTS
|ΡΥΘΜΟΣ IN LOVE
|HEAVEN MUSIC
|9
|RE
|13
|ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ BEST 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|DOWN
|14
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK 2018
|PANIK
|11
|DOWN
|15
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ LIVE
|HEAVEN MUSIC
|5
|RE
|16
|ΓΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΑΝ Μ’ ΑΚΟΥΣ
|HEAVEN MUSIC
|13
|DOWN
|17
|VARIOUS ARTISTS
|IN THE MIX V.7 BY PETROS KARRAS
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|18
|ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΦΟΡΑΓΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΚΟΥΦΙ
|MLK
|13
|DOWN
|19
|ΦΟΥΡΕΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
|PANIK
|15
|DOWN
|20
|ΓΑΡΜΠΗ ΚΑΙΤΗ
|ΣΠΑΣΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
|PANIK
|16
|DOWN
|21
|VARIOUS ARTISTS
|PANIK GREATEST HITS IN THE MIX DJ PITSI
|PANIK
|18
|DOWN
|22
|EMINEM
|REVIVAL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|19
|DOWN
|23
|CAREY MARIAH
|MERRY CHRISTMAS II YOU
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|20
|DOWN
|24
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
|ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΟΙΞΗ
|MLK / ΤΟ ΡΗΜΑ
|21
|DOWN
|25
|VARIOUS ARTISTS
|SUITE 2018
|HEAVEN MUSIC
|24
|DOWN
|26
|VARIOUS ARTISTS
|ALL THE HITS 2017
|HEAVEN MUSIC
|9
|RE
|27
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΧΑΝΑ & ΧΑΧΑΝΑ: ΤΡΑΓΟΥΔΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ
|HEAVEN MUSIC
|27
|RE
|28
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΝΑΝΤΙΑ
|(AUDIOBOOK) ΧΑΙΝΤΙ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|28
|ΑΛΕΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜ ΣΟΓΕΡ του ΜΑΡΚ ΤΟΥΕΪΝ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|28
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ του ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΦΟΕ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|31
|ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ
|ΠΑΡΑΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ-ΜΥΘΙ ΤΟ ΚΟΥΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΒΥΘΙ
|HEAVEN MUSIC
|25
|RE
|31
|VARIOUS ARTISTS
|MINOS 2018
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|5
|DOWN
|33
|ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ
|(AUDIOBOOK) ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣ της ΛΟΥΙΖΑ ΜΕΙ ΑΛΚΟΤ
|FEELGOOD
|22
|DOWN
|34
|ΚΟΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΛΑΧΕΙΟ
|POLYMUSIC
|34
|UP
|35
|HORAN NIALL
|FLICKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|10
|UP
|36
|ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ του ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΥ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|36
|ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
|(AUDIOBOOK) ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΙΚΕΝΣ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|36
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|36
|ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
|(AUDIOBOOK) Ο ΜΟΓΛΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ του ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ ΚΙΠΛΙΝΓΚ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|36
|ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|(AUDIOBOOK) Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ της ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΗΤΣΕΡ ΣΤΟΟΥ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|36
|ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|(AUDIOBOOK) ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ του ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΟΥΙΣ ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|36
|ΣΗΜΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|(AUDIOBOOK) ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ του ΤΖΕΙΜΣ Μ.ΜΠΑΡΙ
|FEELGOOD
|36
|–
|36
|ΨΥΧΡΑΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
|(AUDIOBOOK) ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|36
|ΜΠΟΥΛΕ ΝΑΝΤΙΑ
|(AUDIOBOOK) Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ του ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
|FEELGOOD
|36
|–
|36
|ΡΟΥΓΓΕΡΗ ΚΑΡΜΕΝ
|(AUDIOBOOK) ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ του ΤΖΟΝ ΦΙΝΕΜΟΡ
|FEELGOOD
|25
|DOWN
|46
|ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
|MLK
|14
|DOWN
|47
|ΠΑΟΛΑ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|48
|SWIFT TAYLOR
|REPUTATION
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|3
|DOWN
|49
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΦ’ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|36
|DOWN
|50
|ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
|HEAVEN MUSIC
|15
|RE
|51
|WARE JESSIE
|GLASSHOUSE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|34
|DOWN
|52
|ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
|18+
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|15
|–
|53
|U2
|SONGS OF EXPERIENCE
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|6
|DOWN
|54
|ΛΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
|MLK
|43
|DOWN
|55
|ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|56
|LAMAR KENDRICK
|DAMN.
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|DOWN
|57
|ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ
|ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ
|MLK
|46
|DOWN
|58
|MARCUS & MARTINUS
|MOMENTS
|SΟΝΥ ΜUSΙC / FEELGOOD
|26
|DOWN
|59
|VARIOUS ARTISTS
|ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|45
|DOWN
|60
|HALSEY
|HOPELESS FOUNTAIN KINGDOM
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|26
|–
|61
|VARIOUS ARTISTS
|ESSENTIAL CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|14
|–
|62
|OWEN MARC
|THE ART OF DOING NOTHING
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|55
|–
|63
|VARIOUS ARTISTS
|A VERY SPECIAL CHRISTMAS 1
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|29
|DOWN
|64
|VARIOUS ARTISTS
|A JAZZ CAFE CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|45
|DOWN
|64
|ΖΩΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΕ ΑΓΑΠΗ
|HEAVEN MUSIC
|14
|RE
|66
|VARIOUS ARTISTS
|FIFTY SHADES DARKER
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|7
|–
|67
|SMITH SAM
|THE THRILL OF IT ALL
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|8
|DOWN
|68
|VARIOUS ARTISTS
|A VERY SPECIAL XMAS 3
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|44
|–
|68
|VARIOUS ARTISTS
|MOTOWN CHRISTMAS
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|36
|DOWN
|70
|VARIOUS ARTISTS
|DALIDA BOF
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|20
|DOWN
|70
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
|LIVE
|HEAVEN MUSIC
|1
|RE
|72
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
|ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝΕ ΛΑΘΡΑΙΑ
|COBALT / WARNER
|5
|DOWN
|73
|ΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|HEAVEN MUSIC
|2
|DOWN
|74
|ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
|ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|30
|DOWN
|74
|ΠΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|Ο ΕΡΩΤΙΚΟΣ
|MINOS-EMI / UNIVERSAL
|12
|DOWN
Επεξήγηση συμβολισμών IFPI Chart:
BEST: Καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στο IFPI Chart
ΤΑΣΗ: Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
ΝΕ: Νέα είσοδος / RE: Επανείσοδος
UP: Άνοδος θέσεων / DOWN: Κάθοδος θέσεων / – Παραμονή στην ίδια θέση
Δεδομένα: IFPI