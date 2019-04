Οι φυσικές πωλήσεις άλμπουμ στην ελληνική αγορά για τη 12η εβδομάδα του 2019, όπως καταγράφονται στο επίσημο IFPI Chart.

Το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με ερμηνευτές τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper συμπληρώνει πέντε εβδομάδες στο Νο. 1 του επίσημου IFPI Chart.

Το άλμπουμ κατάφερε να κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών, θέση στην οποία παρέμεινε για τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Shallow» αναδείχθηκε στο πιο πολυβραβευμένο τραγούδι στα χρονικά κερδίζοντας μεταξύ άλλων δύο βραβεία Grammy, μία Χρυσή Σφαίρα, ένα BAFTA Award και ένα Όσκαρ.

Το soundtrack του «A Star Is Born» περιλαμβάνει επίσης τα τραγούδια «Always Remember Us This Way» και «I’ll Never Love Again», τα οποία έχουν αγαπηθεί όπως το «Shallow».

Οι νέες είσοδοι στο IFPI Chart της εβδομάδας είναι το «Σου Τα ‘Δωσα Όλα» του Πέτρου Ιακωβίδη (Νο. 17) και τρεις δίσκοι βινυλίου: Το «Hatful Of Hollow» των The Smiths (No. 60), το «Low-Life» των New Order (No. 65) και το «The Mix» των Kraftwerk (No. 71)

Στην κατάταξη επιστρέφουν μεταξύ άλλων το «Ποτέ Δεν Έφυγα Από ‘Δω» της Νατάσας Θεοδωρίδου (Νο. 7), το «Χαμόγελο Της Τζοκόντα» του Μάνου Χατζιδάκι (Νο. 44), το νέο άλμπουμ του Shawn Mendes με τίτλο το όνομά του (Νο. 71) και το διπλό Best Of του Πάνου Κιάμου που κυκλοφόρησε το 2016 (Νο. 75).

Σημειώνεται ότι τις τρεις από τις τέσσερις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι Queen με τη συλλογή «The Platinum Collection» (Νο. 2), το soundtrack του «Bohemian Rhapsody» (Νο. 3) και τη συλλογή «Greatest Hits» (Νο. 4).

Δείτε αναλυτικά το Top 75 του IFPI Chart στην επόμενη σελίδα.