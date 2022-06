«Το μόνο που ήξερα ότι ήθελα να γράψω ένα άλμπουμ που θα μπορούσε να προσφέρει κάτι».

Η Alanis Morissette κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ για διαλογισμό, με τίτλο «the storm before the calm».

Στη νέα δημιουργία της, η Alanis Morissette προτείνει στους ακροατές της σε 11 διαφορετικά τραγούδια για διαλογισμό που γράφτηκαν σε συνεργασία με τον Dave Harrington (Darkside).

Η Alanis Morissette δήλωσε για το «the storm before the calm»: «Ο διαλογισμός με βοηθάει να ηρεμήσω εσωτερικά, σε σημείο που μπορώ να έχω πρόσβαση σε νέες εμπνεύσεις και οράματα και να δημιουργώ ιδέες – μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου. Η μουσική, για μένα, είναι σαν ένα μονοπάτι, μια πρόσκληση για να βρεθώ στο κέντρο του πυρήνα μου.

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ με βοήθησε να παραμείνω συνδεδεμένη με τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια της περιόδου του COVID, όπου νόμιζα ότι μπορούσα να εξαφανιστώ και να πετάξω μακριά», πρόσθεσε.

Το πρώτο single του άλμπουμ είναι το «safety-empath in paradise».

Εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο κυκλοφορίας, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, το «the storm before the calm» θα είναι διαθέσιμο και μέσω της εφαρμογής ψυχικής υγείας Calm, η οποία θα περιέχει και τα 11 τραγούδια για streaming on demand.

Η Alanis Morissette πρόσθεσε πρόσφατα νέες συναυλίες στο αμερικανικό πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας της για την επέτειο των 25 ετών από την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου της, «Jagged Little Pill».

Η Alanis Morissette πραγματοποίησε την πιο επιτυχημένη περιοδεία από γυναίκα καλλιτέχνιδα για το 2021 με πωλήσεις άνω των 500 χιλιάδων εισιτηρίων και μία από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες στον κόσμο το 2021. Στο αμερικανικό σκέλος της περιοδείας θα πλαισιώνεται από τους Garbage και στο ευρωπαϊκό σκέλος θα τη συνοδεύει η Beth Orton.

Εκτός από το έργο της στη μουσική, η Alanis Morissette αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία.

Το 2016. άρχισε το μηνιαίο podcast «Conversation with Alanis Morissette», στο οποίο συνομιλεί με συγγραφείς βιβλίων, γιατρούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές για ψυχοκοινωνικά θέματα.

Μαζί με τους Harville Hendrix, John Gottman, Sue Johnson και Dr. Dan Siegel, η Alanis Morissette ίδρυσε την οργάνωση Relationships First, η οποία ενδυναμώνει τους ανθρώπους να επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς κριτική, να ακούν χωρίς να κρίνουν και να συνδέονται μέσα από τις διαφορές τους.

Έχει δώσει επίσης διαλέξεις σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως το συνέδριο για την εξέλιξη της ψυχοθεραπείας και το 1440 Multiversity, με θέμα «πώς να μείνεις συνδεδεμένος με τον εαυτό σου, το πνεύμα σου και τους άλλους».

