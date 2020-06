Η Alanis Morissette ανακοινώνει την κυκλοφορία του δίσκου «Such Pretty Forks In The Road»

Αντίστροφη μέτρηση για το νέο άλμπουμ της Alanis Morissette.

Η Alanis Morissette ανακοίνωσε ότι το ένατο studio album της, με τίτλο «Such Pretty Forks In The Road», θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου.

Η επτά φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και τραγουδοποιός έχει ήδη παρουσιάσει από τον επερχόμενο δίσκο τα τραγούδια «Reasons I Drink», «Smiling» και «Diagnosis».

Νωρίτερα τον Ιούνιο συμπληρώθηκαν 25 έτη από την κυκλοφορία του πρωτοποριακού άλμπουμ «Jagged Little Pill» της Alanis Morissette.

Όταν είχε κυκλοφορήσει το 1995, ο δίσκος είχε χαρακτηριστεί ως πολιτιστικό φαινόμενο και είχε αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Πλέον το «Jagged Little Pill» έχει γίνει 17 φορές πλατινένιο και πουλήσει πάνω από 33 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, αποτελώντας το 16ο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών στην Αμερική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alanis Morissette (@alanis) στις 20 Φεβ, 2020 στις 11:16 πμ PST

Τα επίσημα music video των πέντε καθοριστικών singles του «Jagged Little Pill» έχουν μετατραπεί σε 4Κ ανάλυση και θα δημοσιευθούν στο κανάλι της Morissette στο YouTube .

Στις 26 Ιουνίου θα δημοσιευθεί το «Ironic», στις 29 Ιουνίου το «You Oughta Know», στις 30 Ιουνίου το «Hand In My Pocket», την 1η Ιουλίου το «You Learn» και στις 2 Ιουλίου το «Head Over Feet».

Την Κυριακή στις 28 Ιουνίου το κοινό της Alanis Morissette θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στο YouTube μία ιδιαίτερη προβολή του σπάνιου φιλμ «Jagged Little Pill, Live», το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1997 και ακολουθεί την Alani στην θρυλική περιοδεία που πραγματοποίησε το 1995 και 1996 για την προώθηση του ομότιτλου του δίσκου.

Το «Jagged Little Pill, Live» περιλαμβάνει live εκτελέσεις όλων των τραγουδιών της πολυσυζητημένης κυκλοφορίας, καθώς και το σπάνιο «No Pressure Over Cappuccino».

Η Alanis Morissette μόλις ανακοίνωσε και τις νέες ημερομηνίες για την ευρωπαϊκή περιοδεία της.

Το tracklist του «Such Pretty Forks In The Road»

1. Smiling

2. Ablaze

3. Reasons I Drink

4. Diagnosis

5. Missing The Miracle

6. Losing The Plot

7. Reckoning

8. Sandbox Love

9. Her

10. Nemesis

11. Pedestal