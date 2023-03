Alan White: Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο ντράμερ των Yes

Ο Alan White είχε συνεργαστεί με τον John Lennon και τον George Harrison πριν ενταχθεί στους Yes.

Ο Alan White, ο επί σειρά ετών ντράμερ των progressive-rock τιτάνων Yes, ο οποίος είχε συνεργαστεί επίσης με τον John Lennon και τον George Harrison, πέθανε την Πέμπτη στο σπίτι του στο Σιάτλ μετά από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 72 ετών, όπως ανέφεραν η οικογένειά του και το συγκρότημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η οικογένειά του έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook: «Ο Alan White, ο αγαπημένος μας σύζυγος, μπαμπάς και παππούς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών στο σπίτι του στην περιοχή του Σιάτλ στις 26 Μαΐου 2022, μετά από σύντομη ασθένεια».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και της καριέρας του που διήρκεσε έξι δεκαετίες, ο Alan ήταν πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους: ένας αυθεντικός ροκ σταρ για τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, συνεργάτης για λίγους και εκλεκτούς, και κύριος και φίλος για όσους τον γνώρισαν», πρόσθεσε.

Αν και είναι περισσότερο γνωστός για την επί δεκαετίες παρουσία του στους Yes, ο Alan White άρχισε να συνεργάζεται με τα πρώην μέλη των Beatles σε νεαρή ηλικία.

Εμφανίστηκε μαζί με τον John Lennon στη διάσημη συναυλία του «Live Peace in Toronto» το 1969, σε μια μπάντα που περιλάμβανε επίσης τους Eric Clapton, Klaus Voorman και Yoko Ono, καθώς και σε αρκετά από τα άλμπουμ και τα singles του Lennon εκείνη την εποχή, με πιο χαρακτηριστικό το τραγούδι «Instant Karma!» του 1970.

Έπαιξε επίσης ντραμς στο άλμπουμ «Imagine» του John Lennon, καθώς και στο αριστουργηματικό άλμπουμ «All Things Must Pass» του George Harrison το 1970.

Ο Alan White εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Yes το 2017.

Οι Yes ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι «λόγω προβλημάτων υγείας» ο Alan White δεν θα συμμετείχε στη βρετανική περιοδεία τους που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα και ότι θα τον αντικαθιστούσε στα ντραμς ο φίλος του Jay Schellen.

Ο Alan White γεννήθηκε το 1949 στην κομητεία Durham της Αγγλίας σε μια μουσική οικογένεια. Αν και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στην ηλικία των 6 ετών, ο θείος του έπεισε τους γονείς του να του αγοράσουν ένα σετ ντραμς Ajax για τα Χριστούγεννα στην ηλικία των 12 ετών.

Λίγο αργότερα προσχώρησε στην πρώτη του μπάντα, τους Downbeats και το ρεπερτόριο του γκρουπ που αποτελούνταν από διασκευές των Beatles και των Gerry & the Pacemakers, οδήγησε τελικά σε μια συνεργασία με τον pop τραγουδιστή Billy Fury.

Το 1969, ο John Lennon είδε τον Alan White να εμφανίζεται με ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Griffin και τον προσέλαβε ως ντράμερ για την Plastic Ono Band.

Ο White αρχικά θεώρησε ότι το τηλεφώνημα του Lennon ήταν φάρσα, αλλά σύντομα ταξίδεψε στο Τορόντο με τον Lennon, την Ono, τον Clapton και τον Voorman για τη συναυλία «Live Peace in Toronto», κάνοντας πρόβες τραγουδιών εν πτήσει χτυπώντας ένα μαξιλάρι από τα καθίσματα του αεροπλάνου.

Η συναυλία, που πραγματοποιήθηκε μπροστά σε περίπου 20.000 θεατές στο Varsity Stadium του Τορόντο στις 13 Σεπτεμβρίου 1969, κυκλοφόρησε αργότερα στο άλμπουμ «Live Peace in Toronto».

Στη συνέχεια έπαιξε στο «Instant Karma!» και στο άλμπουμ «Imagine» του John Lennon. Εκτός από το «All Things Must Pass» του George Harrison, συμμετείχε στα άλμπουμ των Billy Preston, Doris Troy και στο άλμπουμ του Radha Krsna Temple στα οποία την παραγωγή έκανε ο Harrison.

Η καριέρα του Alan White στράφηκε στην progressive μουσική, όταν εντάχθηκε στους Yes το 1972, αντικαθιστώντας τον ντράμερ Bill Bruford, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ο οποίος είχε αποχωρήσει για να γίνει μέλος των King Crimson.

Ο Alan White εντάχθηκε στους Yes για το άλμπουμ «Close to the Edge» και συμμετείχε επίσης σε μεγάλο μέρος του ζωντανού τριπλού άλμπουμ «Yessongs» και το παίξιμό του απέκτησε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα για να ταιριάζει στα μεγάλα και μουσικά περίτεχνα τραγούδια του συγκροτήματος.

Στη σελίδα του στο Facebook αναφέρεται: «Ο Alan εντάχθηκε στους Yes στις 27 Ιουλίου 1972 και έχοντας μόνο τρεις ημέρες για να μάθει τα τραγούδια τους, οι Yes ξεκίνησαν την περιοδεία τους στις ΗΠΑ μπροστά σε 15.000 θαυμαστές τους στο Ντάλας του Τέξας στις 30 Ιουλίου 1972».

Παρέμεινε με τους Yes στις περισσότερες από τις πολλές συνθέσεις τους με την πάροδο των ετών και συμμετείχε και στο άλμπουμ «90215» του 1983 και στο single «Owner of a Lonely Heart».

Μετά τον θάνατο του συνιδρυτή και μπασίστα του συγκροτήματος Chris Squire το 2015, ο Alan White έγινε το μακροβιότερο μέλος των Yes. Τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκε επίσης με τους Joe Cocker, Steve Winwood, Terry Reid, τους Ventures και Ginger Baker.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Yes, ο Alan White κυκλοφόρησε ακόμη και ένα σόλο άλμπουμ, με τίτλο «Ramshackled» το 1976, στο οποίο συμμετείχαν ο τραγουδιστής των Yes, Jon Anderson και ο κιθαρίστας Steve Howe.