Ο Alan Walker παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «World Of Walker»

Το νέο άλμπουμ του Alan Walker περιέχει συμμετοχές από επιτυχημένους καλλιτέχνες.

Σχεδόν τρία χρόνια πέρασαν από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του Alan Walker, με τίτλο «Different World», το οποίο έχει ξεπεράσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 14 δισεκατομμυρίων streams.

Έφτασε όμως η στιγμή που ο πολυβραβευμένος Νορβηγός καλλιτέχνης και παραγωγός να κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ του, το οποίο έχει τον τίτλο «World Of Walker».

Το ξεχωριστό εξώφυλλο για το «World of Walker» έχει δημιουργηθεί με selfies από θαυμαστές του σε όλο το κόσμο που συγκεντρώθηκαν μετά από τη δημιουργία μίας σχετικής καμπάνιας.

«Πέρασαν τρία χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ μου, “Different World”, και από τότε είχα πολύ χρόνο να δουλέψω πάνω σε νέο υλικό και να δημιουργήσω το κινηματογραφικό σύμπαν του Walker», λέει ο Alan Walker.

«Είμαι ενθουσιασμένος που τώρα κυκλοφορώ το νέο album μου “World of Walker”. Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο για εμένα, είναι ότι το επίσημο εξώφυλλο δημιουργήθηκε από χιλιάδες selfies των “Walkers” από όλο το κόσμο. Έφτασε η στιγμή να ξεδιπλώσουμε σιγά – σιγά το “World of Walker”, μια κοινότητα που φτιάξαμε όλοι μαζί», πρόσθεσε.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 18 τραγούδια με τον κλασικό ήχο του Alan Walker με επιρροές από την pop, τη latin και φυσικά την electronic μουσική, κάτι που δίνει το περιθώριο σε όλους να αποκτήσουν το δικό τους αγαπημένο τραγούδι.

Το «World of Walker» περιέχει αγαπημένα τραγούδια του Alan Walker που έχουν ήδη κυκλοφορήσει με τη συμμετοχή επιτυχημένων καλλιτεχνών, όπως το «Alone Pt. II» με την Ava Max, το «Fake A Smile» με τη Salem Ilese και το «On My Way» με τη Sabrina Carpenter και τον Farruko.

Περιλαμβάνονται επίσης δύο συνεργασίες του Alan Walker με τον καταξιωμένο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Hans Zimmer σε δύο νέες αντίστοιχα εκδοχές των τραγουδιών «Time» και «Hummel Gets The Rockets» του τελευταίου.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: