Ο Alan Walker παρουσιάζει το νέο EP «Walker Racing League»

Έξι τραγούδια περιέχει το νέο EP του Alan Walker.

Ο Νορβηγός καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός Alan Walker παρουσιάζει ένα νέο EP με έμφαση στη μουσική των clubs που έχει τον τίτλο «Walker Racing League».

Το κεντρικό single του EP είναι το «Running Out Of Roses», στο οποίο συμμετέχει η Jamie Miller, ο τραγουδιστής από το Λος Άντζελες που έχει συγκεντρώσει 250 εκατομμύρια streams με το τελευταίο τραγούδι του, «Here’s Your Perfect».

«Τη στιγμή που ο Alan και η ομάδα του μου έστειλαν το “Running Out of Roses”, ήξερα ότι αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της μουσικής μου καριέρας! Θαύμαζα τον Alan από τότε που ήμουν έφηβος και μεγάλωνα στο Cardiff του Ηνωμένου Βασιλείου», λέει ο Jamie Miller.

«Η ζωή μου άλλαξε για πάντα χάρη στην πίστη του στο πρόσωπό μου, προκειμένου να μεταφέρω αυτό το τραγούδι μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Είμαι υπερήφανος που συμμετέχω στην ομάδα των Walkers και ανυπομονώ να γνωρίσει ο κόσμος αυτό το εκπληκτικό τραγούδι!», προσθέτει.

Το EP «Walker Racing League» περιλαμβάνει επίσης παγκόσμιες επιτυχίες του Alan Walker όπως το «Space Melody» με τη συμμετοχή του VIZE, το «Sweet Dreams» σε συνεργασία με τον Imanbek και το τελευταίο του single, «Don’t You Hold Me Down», με τη φωνή της Georgia Ku.

«Είμαι ενθουσιασμένος που κυκλοφορώ το πρώτο μου EP, με τη συμμετοχή πολλών σπουδαίων καλλιτεχνών και φίλων. Το Walker Racing League ήταν ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα πρότζεκτ μου, καθώς πάντα ενδιαφερόμουν πολύ για τα αυτοκίνητα», σχολιάζει ο Alan Walker.

«Ανυπομονώ να ακούσουν όλοι το νέο τραγούδι του EP, “Running Out of Roses” με τον πολύ ταλαντούχο Jamie Miller, η φωνή του οποίου ταίριαξε τέλεια με το τραγούδι!», σημειώνει.

Ο Alan Walker διαθέτει πάνω από 130 εκατομμύρια followers και 50 δισεκατομμύρια audio και video streams. Έχει συνεργαστεί με διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Ava Max, Noah Cyrus και A$AP Rocky, ενώ έχει κάνει remixes για καλλιτέχνες διεθνούς φήμης όπως οι Sia, Coldplay, Kygo, Bruno Mars και Julia Michaels.

Ακούστε επίσης το EP «Walker Racing League» στο Spotify: