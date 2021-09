Ο Alan Walker συναντά τους K-391 και Boy In Space στο «Paradise»

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει ο Alan Walker.

Ο Νορβηγός καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός Alan Walker κυκλοφορεί το νέο single «Paradise», στο οποίο συνεργάζεται με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του K-391 και τον ανερχόμενο Σουηδό pop/R&B τραγουδιστή Boy In Space.

Το single ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον Alan Walker μετά το club-friendly EP «Walker Racing League» που αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Το «Paradise» θα ακουστεί στο περιβάλλον του «PUBG Mobile», ενώ την κυκλοφορία του συνοδεύει μία μεγάλη καμπάνια από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι.

Το εξαιρετικά διαδεδομένο παιχνίδι για κινητά «PUGBM» της Tencent Games έχει περισσότερους ενεργούς παίκτες σε μηνιαία βάση από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι για κινητά στον κόσμο.

Η κυκλοφορία του «Paradise» από την RCA Records / Sony Music δίνει συνέχεια στις συνεργασίες του Alan Walker με το «PUBGM» μετά τα singles «On My Way» (ft. Farruko & Sabrina Carpenter)» και «Live Fast» (ft. A$AP Rocky), τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα το 2019.

Ο Alan Walker έχει κατακτήσει τον κόσμο από τη στιγμή που έκανε το ντεμπούτο του με το single «Faded» το 2015.

Ο νεαρός παραγωγός διαθέτει εκτεταμένο κοινό, με τον λογαριασμό του στο YouTube να αποτελεί το 10ο μεγαλύτερο μουσικό κανάλι στον κόσμο και τον λογαριασμό του στο Spotify να είναι ένας από τους λογαριασμούς με τους περισσότερους followers. Έχοντας πλέον πάνω από 50 δισεκατομμύρια streams ήχου και βίντεο, ο Alan Walker θεωρείται ένα από τα μεγάλα αστέρια της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Τα επιτυχημένα singles περιλαμβάνουν συνεργασίες με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης όπως οι Sia, Steve Aoki, Avicii, Coldplay, Bruno Mars, A$AP Rocky, Ava Max, Kygo, Farruko, Miley Cyrus, Hans Zimmer, Madison Beer και άλλους. Εκτός από τις sold-out περιοδείες του, ο Alan Walker έχει φιλοξενηθεί στις σκηνές των σημαντικότερων μουσικών φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Coachella, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Creamfields, EDC Lad Vegas, Electronic Zoo και άλλων.

Ο Σουηδός πρωτοπόρος της pop Boy In Space δημιουργεί συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια που εξετάζουν τη ζωή σε όλη της τη χαοτική και γελοία ομορφιά. Τα πρόσφατα τραγούδια του, «Dance Alone» και «Cold», έχουν αυξήσει την ήδη μεγάλη και ακόμα αυξανόμενη βάση των θαυμαστών του στο Spotify, όπου διαθέτει ήδη του, φτάνοντας τα 2 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση.

Αυτή η άνοδος έχει ενισχυθεί από το τεράστιο ενδιαφέρον των δημιουργών τάσεων, που εξασφάλισαν στον 26χρονο τραγουδιστή και τραγουδοποιό μεγάλη δημοσιότητα.

Ο K-391 είναι ένας Νορβηγός μουσικός παραγωγός που είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του με τον Alan Walker στο single «Ignite» το 2017, στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Julie Bergan και τον SEUNGRI. Το τραγούδι κατέκτησε το νούμερο ένα στη Νορβηγία και έχει πάνω από 228 εκατομμύρια streams.

Ο K-391 είναι το δημιούργημα του μυστηριώδους χαρακτήρα K, ενός δημιουργού – θαύμα που γέννησε τον K-391 με τη φιλοδοξία να επιτρέψει στους ανθρώπους να ξεφύγουν από την πραγματικότητα μέσω της μουσικής. Ο K-391 έχει κάνει περιοδείες σε όλο τον κόσμο, από την εμφάνισή του στη συναυλία για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο μέχρι την εμφάνισή του στο πλευρό του Alan Walker στο αμερικανικό σκέλος της περιοδείας «Different World».