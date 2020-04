Ο Alan Walker παρουσιάζει το νέο single «Heading Home»

Στην Καμπότζη γυρίστηκε το music video το «Heading Home» του Alan Walker.

Ο πολυπλατινένιος καλλιτέχνης, DJ και παραγωγός Alan Walker μόλις κυκλοφόρησε το νέο του single «Heading Home» με τη συμμετοχή του ανερχόμενου Νορβηγού star Ruben.

Αυτό είναι το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο στην τριλογία του «World of Walker».

Παρόλο που κυκλοφορεί επίσημα για πρώτη φορά τώρα, το νέο τραγούδι είναι αγαπημένο του κοινού εδώ και καιρό. Ακούστηκε για πρώτη φορά κατά την διάρκεια του πρώτα live show του Alan Walker στα X-Games της Νορβηγίας το 2016, λίγο μετά την κυκλοφορία του «Faded», αφήνοντας τους fans να περιμένουν ανυπόμονα την επίσημη κυκλοφορία του από τότε.

Το single συνοδεύεται από ένα μοναδικό βίντεο που γυρίστηκε στην Καμπότζη και το σκηνοθέτησε ο Kristian Berg, ένας από τους κύριους «αρχιτέκτονες» του World of Walker Universe.

Το «Heading Home» είναι η νεότερη προσθήκη στη σειρά «World of Walker», μία ιστορία που διαδραματίζεται μέσα από τρία music videos: Το «On My Own» με τη Sabrina Carpenter και τον Farruko, το «Alone, Pt. II» σε συνεργασία με την Ava Max και το νεότερο και τελευταίο επεισόδιο της τριλογίας, το «Heading Home» feat. Ruben.

«Αμέσως μετά την κυκλοφορία του “Faded” το 2015, ξεκίνησα ένα demo project που το ονόμασα “Heading Home”. Το παρουσίασα μία φορά live, αλλά έχω κάνει αρκετά edits από τότε και δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να το κυκλοφορήσω επίσημα», είπε ο Alan Walker για την ιστορία πίσω από το single.

«Από τη μια και μοναδική φορά που το παρουσίασα live, οι fans το αγάπησαν πολύ γρήγορα. Ζητούσαν συνέχεια να το κυκλοφορήσω, οπότε είναι υπέροχο που επιτέλους το μοιράζομαι επίσημα με τον κόσμο. Επίσης θέλω να κάνω ένα μικρό δώρο σε όλους αυτούς τους Walkers που ζητούσαν το τραγούδι για τόσο καιρό και γι’ αυτό το λόγο κυκλοφορώ και το πρωτότυπο demo!», πρόσθεσε.