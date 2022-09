Alan Walker και Georgia Ku συνεργάζονται στο single «Don’t You Hold Me Down»

Το τραγούδι είναι προπομπός του νέου EP που θα κυκλοφορήσει ο Alan Walker τον Σεπτέμβριο.

Ο Alan Walker κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single «Don’t You Hold Me Down», το οποίο συνυπογράφει και περιέχει τη συμμετοχή της Βρετανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Georgia Ku.

Στις πιο αξιοσημείωτες δουλειές της ως δημιουργός περιλαμβάνονται το «Scared To Be Lonely» του Martin Garrix και της Dua Lipa, καθώς και singles των Iggy Azalea, Fifth Harmony και MØ, μεταξύ άλλων.

Το 2018 η Georgia Ku συμμετείχε στο single «So Close» των NOTD και Felix Jaehn, το οποίο έφτασε στο #11 του Dance Chart στο Billboard.

Το «Don’t You Hold Me Down» θα συμπεριληφθεί στο νέο club-oriented EP του Alan Walker, με τίτλο «Walker Racing League», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Sony Music στις 10 Σεπτεμβρίου.

Το EP θα περιλαμβάνει επίσης το «Sweet Dreams» με τον Imanbek, το «Space Melody» με τον VIZE και ένα νέο single που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το «Don’t You Hold Me Down» κυκλοφορεί μαζί με ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο που γυρίστηκε στο ίδιο περιβάλλον με το clip για το «Sweet Dreams».

Από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, «Different World», στα τέλη του 2018, το οποίο περιείχε singles παγκόσμιας απήχησης όπως το διαμαντένιο «Faded», το «Alone» και το «All Falls Down», ο Alan Walker έχει πραγματοποιήσει πάνω από 600 εμφανίσεις ως επικεφαλής σε φεστιβάλ και γήπεδα, ενώ έχει κερδίσει δύο νορβηγικά Grammy και μια υποψηφιότητα για Billboard Music Award.

Ο Alan Walker είναι ο 9ος καλλιτέχνης με τους περισσότερους συνδρομητές στο YouTube και ο 20ος καλλιτέχνης με τους περισσότερους ακόλουθους στο Spotify, γεγονός που δείχνει τη δύναμη της βάσης των θαυμαστών του.

Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 130 εκατομμύρια followers και 50 δισεκατομμύρια audio και video streams.