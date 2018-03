Μια συναυλία που είχε προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ South by Southwest (SXSW) ακυρώθηκε μετά από απειλή για βόμβα το απόγευμα του Σαββάτου.

Η αστυνομία του Ώστιν συνέλαβε ένα 26χρονο άνδρα που κατηγορείται για την αποστολή απειλητικού e-mail για βομβιστική επίθεση. Ο Trevor Weldon Ingram τέθηκε υπό κράτηση και μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή φυλάκισης μέχρι και 10 ετών.

Οι The Roots ήταν προγραμματισμένο εμφανιστούν αργότερα στη σκηνή, αλλά οι χορηγοί ακύρωσαν αμέσως τη συναυλία όταν έλαβαν το απειλητικό e-mail. Τίποτα ύποπτο δεν βρήκε στο χώρο, αλλά για λόγους ασφαλείς η συναυλία ακυρώθηκε.

Η SXSW εξέδωσε μια σύντομη δήλωση σχετικά με το περιστατικό. Περιττό να πούμε ότι η ασφάλεια έρχεται πρώτη και οι οργανωτές του φεστιβάλ έκανε την καλύτερη επιλογή να κρατήσουν τους οπαδούς ασφαλείς.

The Bud Light x The Roots SXSW Jam at Fair Market has been canceled. We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding. #SXSW https://t.co/iLkmAcroAh

— SXSW (@sxsw) March 18, 2018