Ακούστε το “Donda”, το νέο τραγούδι του Kanye West αφιερωμένο στη μητέρα του

Ο Kanye West κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι, το “Donda”, κομμάτι που πήρε το όνομά του από την αείμνηστη μητέρα του. Το κομμάτι κυκλοφόρησε στις 12 Ιουλίου, την ημέρα που θα ήταν τα γενέθλια της. Η Donda West πέθανε το 2017 από επιπλοκές που προέκυψαν μετά από αισθητική χειρουργική. Στο τραγούδι ακούγεται η φωνή της απαγγέλλοντας τα λόγια του “Sound Of Da Police” του KRS-One από το 1993.

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E

— ye (@kanyewest) July 13, 2020