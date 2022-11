Ακούμε περισσότερη μουσική από ποτέ σύμφωνα με μία νέα έκθεση

Οι μουσικόφιλοι ακούνε σήμερα περισσότερη μουσική από ποτέ, σύμφωνα με τα ευρήματα μίας νέας έκθεσης.

Όπως αναφέρει η IFPI (Διεθνής Ένωση της Φωνογραφικής Βιομηχανίας) στην έκθεση «Engaging with Music 2022», οι μουσικόφιλοι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 20,1 ώρες την εβδομάδα για να ακούσουν μουσική, από 18,4 ώρες το 2021 – αριθμός που ισοδυναμεί με την ακρόαση 34 επιπλέον τραγουδιών διάρκειας 3 λεπτών την εβδομάδα.

Η έκθεση, η οποία συγκέντρωσε απαντήσεις από περισσότερα από 44.000 άτομα σε 22 χώρες, διαπίστωσε επίσης ότι το 46% των θαυμαστών επιλέγουν συνδρομητικές μουσικές υπηρεσίες επί πληρωμή.

Επίσης ένα ποσοστό μεγαλύτερο των τριών τετάρτων των ερωτηθέντων δήλωσε ότι απολαμβάνει τη μουσική σε πολλαπλές μορφές, όπως video και audio streaming, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ταινίες, παιχνίδια και άλλα.

«Η φετινή έκθεση “Engaging with Music” δίνει μία συναρπαστική εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο ακούνε και αλληλεπιδρούν με τη μουσική σήμερα», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της IFPI, Frances Moore.

«Δείχνει τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δισκογραφικών εταιρειών με τους καλλιτέχνες και το έργο τους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να συνδέσουν τους θαυμαστές με τα αγαπημένα τους τραγούδια με ακόμη περισσότερους τρόπους», συνέχισε.

«Συνεχίζουμε το έργο μας για να διασφαλίσουμε ότι όσοι επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη μη αδειοδοτημένη και μη εξουσιοδοτημένη μουσική δεν μπορούν να απειλήσουν τη ζωντάνια ενός μουσικού οικοσυστήματος που είναι απαραίτητο για τους καλλιτέχνες και τους θαυμαστές», τόνισε.

«Η έκθεση “Engaging with Music 2022” αποτελεί μία υγιή και εορταστική υπενθύμιση της πραγματικής παγκόσμιας σημασίας και αξίας της μουσικής και της ανάγκης προστασίας και υποστήριξής της», πρόσθεσε η Frances Moore.

Η έκθεση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η μουσική εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευημερίας των ανθρώπων, με το 69% να απαντά ότι η μουσική είναι σημαντική για την ψυχική υγεία τους και για τη σωματική άσκησή τους.

Τα αποτελέσματα υπογράμμισαν επίσης ότι η μουσική διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην αλληλεπίδραση με εφαρμογές όπως το TikTok, καθώς το 63% του συνολικού χρόνου που αφιερώνεται σε εφαρμογές για βίντεο σύντομης διάρκειας αφορά βίντεο με μουσική.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι, ενώ το ραδιόφωνο συνεχίζει να αποτελεί δημοφιλή επιλογή για τους ανθρώπους να ακούν μουσική, σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες δήλωσε ότι χρησιμοποίησε μη εξουσιοδοτημένες ή μη αδειοδοτημένες μεθόδους για να ακούσει ή να κατεβάσει μουσική.

Περισσότερα από 500 διαφορετικά είδη μουσικής κατονομάστηκαν από τουλάχιστον έναν ερωτηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των sertanejo, samba, disco-polo και Dangdut εκτός από δημοφιλή είδη όπως οι hip-hop, rock και pop.

