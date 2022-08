Ο Aitch συνεργάζεται με τον Ed Sheeran στο single «My G» – Από το νέο άλμπουμ «Close To Home»

Ο Aitch κάνει το επόμενο βήμα για να ανοίξει πλήρως τα φτερά του και να πετάξει ψηλά.

Ο Aitch παρουσιάζει το πρώτο άλμπουμ του, «Close To Home», στο οποίο περιλαμβάνεται το single «My G» σε συνεργασία με τον Ed Sheeran.

Το «My G» ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κομμάτια του ράπερ από το Μάντσεστερ, αναδεικνύοντας την πιο ώριμη, στοχαστική και προσωπική εκδοχή του.

Το τραγούδι είναι ένας φόρος τιμής στη 12χρονη αδελφή του Aitch, η οποία πάσχει από σύνδρομο Down. Το μουσικό βίντεο για το «My G» σκηνοθέτησε ο Kelvin Jones και γυρίστηκε στο The Langdon Down Centre στο Τέντινγκτον της Αγγλίας.

Το άλμπουμ «Close To Home» ξεκινά με το «BelgraveRoad_1», ένα τραγούδι με το οποίο μπορούμε γρήγορα να αντιληφθούμε γιατί ο Aitch έγινε τόσο γρήγορα γνωστός στον κόσμο του hip-hop.

Τα «Fuego», «Cheque» και «Louis Vuitton» διαθέτουν τους χαρακτηριστικούς ενδιαφέροντες, έξυπνους και πιασάρικους στίχους του Βρετανού ράπερ. Στο «R Kid» συμμετέχει ως guest ο AJ Tracey, ενώ το καλοκαιρινό «Sunshine» με τους New Machine ακολουθεί μία νέα προσέγγιση στα μελωδικά riffs της κιθάρας.

Το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Close To Home», με τη συμμετοχή μίας παιδικής χορωδίας, είναι το πιο προσωπικό τραγούδι του Aitch μέχρι σήμερα.

Το «In Disguise» περιέχει επίσης ένα ντουέτο με τον Bakar, ενώ το «1989» είναι εμπνευσμένο από τους θρύλους του Μάντσεστερ, Stone Roses. Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται επίσης η επιτυχία «Baby» σε συνεργασία με την Ashanti.

«Αν και συχνά λέω ότι θέλω να ταξιδέψω κάπου μακριά, καταλήγω πάντα στο ίδιο μέρος. Ακόμη και στην άλλη άκρη του κόσμου, έχω πάντα μαζί μου ένα κομμάτι από το Μάντσεστερ. Είτε είμαι στο Λονδίνο είτε στην Αυστραλία, είμαι ακόμα κοντά στο σπίτι μου», δηλώνει ο Aitch σχετικά με τον τίτλο του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του.

Το «Close To Home» είναι η φωνή ενός από τους πιο συναρπαστικούς νέους καλλιτέχνες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Aitch βρίσκεται στο κατώφλι της διεθνούς φήμης και η κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ είναι το επόμενο βήμα για να ανοίξει πλήρως τα φτερά του και να πετάξει ψηλά.

Συγκλονιστικές δημιουργίες, χάρισμα, πολλές ενδιαφέρουσες σκέψεις – όλα αυτά καθιστούν τον Aitch μία εξαιρετικά σημαντική προσθήκη στη μουσική κληρονομιά του Μάντσεστερ. Σε αυτόν τον δίσκο, το πλούσιο τοπικό χρώμα συνδυάζεται έξοχα με τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του.