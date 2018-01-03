Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart για την τελευταία εβδομάδα του 2017;
Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
52η Εβδομάδα (25 – 31/12/2017)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector
Ελληνικό Top 20
Η κορυφή
Η τελευταία εβδομάδα του 2017 βρήκε τον Νίκο Οικονομόπουλο να προστατεύει την κυριαρχία του. Το «Για Κάποιο Λόγο» παραμένει επικεφαλής της κατάταξης στο μικτό και στο ελληνικό ρεπερτόριο επί οχτώ συνεχόμενες εβδομάδες.
Όπως φαίνεται, η πρώτη εβδομάδα του νέου έτους θα συναντήσει την επιτυχία του χειμώνα στην ίδια ακριβώς θέση..
Παράλληλα, ο Νίκος Οικονομόπουλος απολαμβάνει την κορυφή του έτερου chart της IFPI, αυτού των πωλήσεων άλμπουμ, καθώς η νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «10» διατηρείται στο Νο1 για τρίτη διαδοχική εβδομάδα.
Νέες είσοδοι
Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει την τιμητική του. Στο Top 20 επανεμφανίζεται και η προηγούμενη επιτυχία του «Ο Χαρακτήρας», σε μουσική – στίχους του ΝΙΝΟ, ύστερα από απουσία μίας εβδομάδας.
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|–
|ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ
|ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|ΨΕΜΑΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
|PANIK PLATINUM
|3
|–
|ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ
|ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|4
|–
|ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ
|ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
|COBALT
|5
|–
|ΛΟΓΙΚΑ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ
|HEAVEN
|6
|–
|ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|7
|+2
|ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
|COBALT
|8
|-1
|ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN
|9
|-1
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|10
|+3
|Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ
|ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
|HEAVEN
|11
|–
|ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
|PANIK PLATINUM
|12
|+2
|ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΞΕΡΩ
|ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
|HEAVEN
|13
|+2
|ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΑΣΕΙ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|14
|-4
|ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΥ
|ΜΕΛΙSSES
|PANIK RECORDS
|15
|-3
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΑΩ
|ΑΝΤΥΠΑΣ
|SPICY
|16
|+1
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN
|17
|+1
|ΜΟΝΟ ΕΣΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
|COBALT
|18
|+3
|Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
|ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|19
|+1
|ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
|HEAVEN
|20
|-1
|ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ
|SONAR
Διεθνές Top 20
Η κορυφή
Η Camila Cabello χάλασε το σερί των The Revivalists και κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Havana» την προηγούμενη εβδομάδα, όμως η μπάντα από τη Νέα Ορλέανη ολοκληρώνει ιδανικά το 2017.
Το funk – pop διαμάντι «Wish I Knew You» ανακτά ξανά τα ηνία του διεθνούς Top 20 και αντικρίζει το Νο1 για όγδοη εβδομάδα, εκ των οποίων οι εφτά ήταν συνεχόμενες.
Νέες είσοδοι
Στην κατάταξη επανέρχεται το «rockstar» του Post Malone με τη συμμετοχή του 21 Savage, το τραγούδι που είναι στην κορυφή του ελληνικού Spotify επί 14 συνεχείς εβδομάδες.
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|+2
|WISH I KNEW YOU
|THE REVIVALISTS
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|2
|-1
|HAVANA
|CAMILA CABELLO
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|3
|-1
|SIGN OF THE TIMES
|HARRY STYLES
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|4
|+1
|DUSK TILL DAWN
|ZAYN ft. SIA
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|5
|-1
|PPERFECT
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|6
|+1
|ATTENTION
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|7
|-1
|SHAPE OF YOU
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|8
|–
|HUMAN
|RAG’N’BONE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|9
|–
|NEW RULES
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|10
|+1
|WILD THOUGHTS
|DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|11
|-1
|FEEL IT STILL
|PORTUGAL. THE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|12
|+1
|NENTORI
|ARILENA ARA
|314 RECORDS
|13
|+1
|THINKING OF YOU
|ELIAS
|COBALT / WARNER
|14
|-2
|REGGAETON LENTO (REMIX)
|CNCO & LITTLE MIX
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|15
|–
|HOW LONG
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|16
|+1
|WAY DOWN WE GO
|KALEO
|COBALT / WARNER
|17
|+3
|KATCHI
|OFENBACH & NICK WATERHOUSE
|COBALT / WARNER
|18
|-1
|LAST CHRISTMAS
|GEORGE MICHAEL
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|19
|+2
|ROCKSTAR
|POST MALONE ft. 21 SAVAGE
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|20
|-4
|DRIVING HOME FOR CHRISTMAS
|CHRIS REA
|COBALT / WARNER