Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart για την τελευταία εβδομάδα του 2017;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

52η Εβδομάδα (25 – 31/12/2017)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

Ελληνικό Top 20

Η κορυφή

Η τελευταία εβδομάδα του 2017 βρήκε τον Νίκο Οικονομόπουλο να προστατεύει την κυριαρχία του. Το «Για Κάποιο Λόγο» παραμένει επικεφαλής της κατάταξης στο μικτό και στο ελληνικό ρεπερτόριο επί οχτώ συνεχόμενες εβδομάδες.

Όπως φαίνεται, η πρώτη εβδομάδα του νέου έτους θα συναντήσει την επιτυχία του χειμώνα στην ίδια ακριβώς θέση..

Παράλληλα, ο Νίκος Οικονομόπουλος απολαμβάνει την κορυφή του έτερου chart της IFPI, αυτού των πωλήσεων άλμπουμ, καθώς η νέα δισκογραφική δουλειά του με τίτλο «10» διατηρείται στο Νο1 για τρίτη διαδοχική εβδομάδα.

Νέες είσοδοι

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει την τιμητική του. Στο Top 20 επανεμφανίζεται και η προηγούμενη επιτυχία του «Ο Χαρακτήρας», σε μουσική – στίχους του ΝΙΝΟ, ύστερα από απουσία μίας εβδομάδας.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
2 ΨΕΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM
3 ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
4 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ COBALT
5 ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ HEAVEN
6 ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
7 +2 ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT
8 -1 ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN
9 -1 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
10 +3 Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN
11 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM
12 +2 ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΞΕΡΩ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ HEAVEN
13 +2 ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΑΣΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
14 -4 ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΙSSES PANIK RECORDS
15 -3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΑΩ ΑΝΤΥΠΑΣ SPICY
16 +1 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN
17 +1 ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT
18 +3 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
19 +1 ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ HEAVEN
20 -1 ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ SONAR

Διεθνές Top 20

Η κορυφή

Η Camila Cabello χάλασε το σερί των The Revivalists και κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Havana» την προηγούμενη εβδομάδα, όμως η μπάντα από τη Νέα Ορλέανη ολοκληρώνει ιδανικά το 2017.

Το funk – pop διαμάντι «Wish I Knew You» ανακτά ξανά τα ηνία του διεθνούς Top 20 και αντικρίζει το Νο1 για όγδοη εβδομάδα, εκ των οποίων οι εφτά ήταν συνεχόμενες.

Νέες είσοδοι

Στην κατάταξη επανέρχεται το «rockstar» του Post Malone με τη συμμετοχή του 21 Savage, το τραγούδι που είναι στην κορυφή του ελληνικού Spotify επί 14 συνεχείς εβδομάδες.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 +2 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS MINOS EMI / UNIVERSAL
2 -1 HAVANA CAMILA CABELLO SONY MUSIC / FEELGOOD
3 -1 SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY MUSIC / FEELGOOD
4 +1 DUSK TILL DAWN ZAYN ft. SIA SONY MUSIC / FEELGOOD
5 -1 PPERFECT ED SHEERAN COBALT / WARNER
6 +1 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
7 -1 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT / WARNER
8 HUMAN RAG’N’BONE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
9 NEW RULES DUA LIPA COBALT / WARNER
10 +1 WILD THOUGHTS DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER SONY MUSIC / FEELGOOD
11 -1 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
12 +1 NENTORI ARILENA ARA 314 RECORDS
13 +1 THINKING OF YOU ELIAS COBALT / WARNER
14 -2 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO & LITTLE MIX SONY MUSIC / FEELGOOD
15 HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
16 +1 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT / WARNER
17 +3 KATCHI OFENBACH & NICK WATERHOUSE COBALT / WARNER
18 -1 LAST CHRISTMAS GEORGE MICHAEL SONY MUSIC / FEELGOOD
19 +2 ROCKSTAR POST MALONE ft. 21 SAVAGE MINOS EMI / UNIVERSAL
20 -4 DRIVING HOME FOR CHRISTMAS CHRIS REA COBALT / WARNER

Τα 200 τραγούδια με τις περισσότερες
ραδιοφωνικές μεταδόσεις για το 2017

Top 200 Airplay Chart 2017 - Hit Channel


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