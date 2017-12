Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

51η Εβδομάδα (18 – 24/12/2017)

Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

Ελληνικό Top 20

Η κορυφή

Μία ανάσα πριν την εκπνοή του 2017, ο Νίκος Οικονομόπουλος διατηρεί με χαρακτηριστική ευκολία τα ηνία και το «Για Κάποιο Λόγο» συμπληρώνει εφτά διαδοχικές εβδομάδες στο Νο1 του μικτού και του ελληνικού ρεπερτορίου αντίστοιχα.

Θα «κλείσει» το έτος στην πρώτη θέση ο Νίκος Οικονόμοπουλος;

Εάν είστε… προληπτικοί, ας θυμηθούμε ότι την ίδια ακριβώς εβδομάδα πέρυσι (51/2016), ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε διανύσει τρεις συνεχείς εβδομάδες στο Νο1 με το «Είναι Κάτι Λαϊκά», άλλο ένα τραγούδι του διδύμου Γιώργου Σαμπάνη – Ελένης Γιαννατσούλια, όμως υποχώρησε προσωρινά την τελευταία εβδομάδα. Αμέσως μετά επανεκατέλαβε την πρωτιά για ένα σερί δέκα εβδομάδων.

Νέες είσοδοι

Τρεις «επανείσοδοι» καταγράφηκαν την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε.

Ο Αντύπας συνεργάζεται ξανά με τον Φοίβο και η επιτυχία έχει… «χτυπήσει φλέβα» με το «Ελληνικά Μιλάω», που επέστρεψε στο Top 20, όπου προηγουμένως είχε προλάβει να ανέβει έως το Νο9.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συναντά την πολύτιμη Δήμητρα Γαλάνη σε μία από τις σπάνιες καλλιτεχνικές συνυπάρξεις που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική δισκογραφία. Το ντουέτο τους με το «Σε Ποιον Να Πω Το Σ’ Αγαπώ» επανακτά τη θέση του στην κορυφαία εικοσάδα.

Στην κατάταξη επιστρέφει και ο Βασίλης Δήμας με το «Ραγίζει Η Καρδιά Μου», ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που δημιουργούν θόρυβο στο διαδίκτυο και όντως καταφέρνουν να κερδίσουν μεγάλο χώρο στα ραδιόφωνα. Παρεμπιπτόντως, έχει αρχίσει να παίζει μία acoustic έκδοση του τραγουδιού που παρουσιάζει ενδιαφέρον.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 – ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 2 – ΨΕΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM 3 – ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 4 +1 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ COBALT 5 -1 ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ HEAVEN 6 +2 ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 7 +2 ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN 8 -2 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 9 -5 ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 10 +1 ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΙSSES PANIK RECORDS 11 +1 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM 12 +9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΑΩ ΑΝΤΥΠΑΣ SPICY 13 – Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN 14 +1 ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΞΕΡΩ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ HEAVEN 15 -1 ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 16 +2 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΩ ΤΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ COBALT 17 – ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN 18 -2 ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 19 +9 ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ SONAR 20 – ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ HEAVEN

Διεθνές Top 20

Η κορυφή

Αλλαγή σκυτάλης στο Νο1 ύστερα από εφτά εβδομάδες! Η Camila Cabello κάνει τη μεγάλη ανατροπή και κατακτά θριαμβευτικά την πρώτη θέση στο διεθνές Airplay Chart, εκθρονίζοντας το «Wish I Knew You» των The Revivalists.

Το «Havana» είναι το τραγούδι με το οποίο η εικοσάχρονη τραγούδι έχει χτυπήσει την «πόρτα» των pop stars και επί του παρόντος, βρίσκεται… στον προθάλαμο. Το ελληνικό έχει αγκαλιάσει την ωδή στην Αβάνα της Κούβας, τη γενέτειρα της Camila Cabello και μένει να κάνει το ίδιο με τον πρώτο προσωπικό δίσκο της που κυκλοφορεί στις 12 Ιανουαρίου, τιτλοφορούμενος «Camila».

Νέες είσοδοι

Χριστούγεννα χωρίς δύο πολύ συγκεκριμένα τραγούδια δε γίνεται να υπάρξουν! Όπως καταλαβαίνετε, τα δύο απόλυτα Christmas anthems της pop μουσική, που έχουν γίνει συνώνυμα της εορταστικής περιόδου, δηλώνουν την δυναμικά την παρουσία τους στην κορυφαία εικοσάδα.

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey κερδίζει πέντε θέσεις και κάνει είσοδο στην κατάταξη, ενώ το «Last Christmas» των Wham! εκτινάσσεται οχτώ θέσεις για να βρεθεί παρομοίως στο Top 20.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 +2 HAVANA CAMILA CABELLO SONY MUSIC / FEELGOOD 2 – SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY MUSIC / FEELGOOD 3 -2 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS MINOS EMI / UNIVERSAL 4 +1 PERFECT ED SHEERAN COBALT / WARNER 5 -1 DUSK TILL DAWN ZAYN ft. SIA SONY MUSIC / FEELGOOD 6 – SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT / WARNER 7 +4 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT / WARNER 8 -1 HUMAN RAG’N’BONE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD 9 – NEW RULES DUA LIPA COBALT / WARNER 10 +2 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD 11 -3 WILD THOUGHTS DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER SONY MUSIC / FEELGOOD 12 +1 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO & LITTLE MIX SONY MUSIC / FEELGOOD 13 +3 NENTORI ARILENA ARA 314 RECORDS / HEAVEN 14 – THINKING OF YOU ELIAS COBALT / WARNER 15 – HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT / WARNER 16 +4 DRIVING HOME FOR CHRISTMAS CHRIS REA COBALT / WARNER 17 -7 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT / WARNER 18 +5 ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY SONY MUSIC / FEELGOOD 19 +8 LAST CHRISTMAS GEORGE MICHAEL SONY MUSIC / FEELGOOD 20 -3 KATCHI OFENBACH & NICK WATERHOUSE COBALT / WARNER