Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;
Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
50η Εβδομάδα (11 – 17/12/2017)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector
Ελληνικό Top 20
Η κορυφή
Αμετακίνητος από την πρώτη θέση είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Το «Για Κάποιο Λόγο» επεκτείνει την κυριαρχία του στο Νο1 της μικτής και της ελληνικής κατάταξης σε έξι συνεχόμενες εβδομάδες.
Η απόλυτη ελληνική επιτυχία του χειμώνα συμπεριλαμβάνεται στο νέο δίσκο του Νίκου Οικονομόπουλου με γενικό τίτλο «10», που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες.
Νέες είσοδοι
Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδά «Ο Καθένας Μονάχος Του» και αγγίζει με τη ζεστή ερμηνεία του, σε ένα τραγούδι με τη μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου. Το νέο single του δημοφιλούς καλλιτέχνη κάνει δυναμική είσοδο στο Airplay Chart και εμφανίζεται στο Νο13.
Όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεργάζεται (ξανά) με τον Γιώργο Σαμπάνη, η επιτυχία είναι δεδομένη. Το «Επειδή Με Ξέρω» πραγματοποιεί μία θεαματική άνοδο 15 θέσεων προκειμένου να αποκτήσει μία θέση στην κορυφαία εικοσάδα.
Ο Παντελής Παντελίδης ήταν, είναι και θα είναι το «φαινόμενο». Σχεδόν δύο χρόνια μετά την απώλειά του εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί. Το «Να ‘Σαι Καλά» ακολουθεί τα βήματα των προηγούμενων τραγουδιών που έχουν κυκλοφορήσει με τη φωνή και μπαίνει στο Top 20.
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|–
|ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ
|ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|ΨΕΜΑΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
|PANIK PLATINUM
|3
|–
|ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ
|ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|4
|+1
|ΛΟΓΙΚΑ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ
|HEAVEN
|5
|-1
|ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ
|ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
|COBALT
|6
|–
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|7
|–
|ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
|COBALT
|8
|–
|ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|9
|–
|ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN
|10
|+6
|Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
|ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|11
|+1
|ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΥ
|ΜΕΛΙSSES
|PANIK RECORDS
|12
|-2
|ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
|PANIK PLATINUM
|13
|+8
|Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ
|ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
|HEAVEN
|14
|+3
|ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|15
|+15
|ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΞΕΡΩ
|ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
|HEAVEN
|16
|-2
|ΜΟΝΟ ΕΣΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
|COBALT
|17
|-4
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN
|18
|+7
|ΝΑ ‘ΣΑΙ ΚΑΛΑ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|19
|-1
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
|HEAVEN
|20
|-5
|ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ
|HEAVEN
Διεθνές Top 20
Η κορυφή
Η εβδομάδα εξελίχθηκε σε… θρίλερ, με καθημερινή αλλαγή της σκυτάλης. Ωστόσο, οι The Revivalists προστατεύουν τη θέση τους.
Το funk – pop διαμάντι «Wish I Knew You» διατηρεί τα πρωτεία επί έβδομη διαδοχική εβδομάδα, γράφοντας το δικό του ρεκόρ στην κατάταξη.
Νέες είσοδοι
Τα ελληνικά ραδιόφωνα είναι επίσημα στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Το all time classic «Driving Home For Christmas» (1988) του Βρετανού τραγουδιστή – τραγουδοποιού Chris Rea καταγράφει την υψηλότερη θέση του στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου (Νο23), σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του.
Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|–
|WISH I KNEW YOU
|THE REVIVALISTS
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|SIGN OF THE TIMES
|HARRY STYLES
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|3
|–
|HAVANA
|CAMILA CABELLO
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|4
|–
|DUSK TILL DAWN
|ZAYN ft. SIA
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|5
|+5
|PERFECT
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|6
|-1
|SHAPE OF YOU
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|7
|-1
|HUMAN
|RAG’N’BONE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|8
|-1
|WILD THOUGHTS
|DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|9
|–
|NEW RULES
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|10
|+2
|WAY DOWN WE GO
|KALEO
|COBALT / WARNER
|11
|-3
|ATTENTION
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|12
|+4
|FEEL IT STILL
|PORTUGAL. THE MAN
|COBALT / WARNER
|13
|-2
|REGGAETON LENTO (REMIX)
|CNCO & LITTLE MIX
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|14
|-1
|THINKING OF YOU
|ELIAS
|COBALT / WARNER
|15
|–
|HOW LONG
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|16
|+4
|NENTORI
|ARILENA ARA
|314 RECORDS / HEAVEN
|17
|+2
|KATCHI
|OFENBACH & NICK WATERHOUSE
|COBALT / WARNER
|18
|-4
|UNFORGETTABLE
|FRENCH MONTANA ft. SWAE LEE
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|19
|-1
|ROCKSTAR
|POST MALONE ft. 21 SAVAGE
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|20
|+11
|DRIVING HOME FOR CHRISTMAS
|CHRIS REA
|COBALT / WARNER