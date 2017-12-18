Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

50η Εβδομάδα (11 – 17/12/2017)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

Ελληνικό Top 20

Η κορυφή

Αμετακίνητος από την πρώτη θέση είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Το «Για Κάποιο Λόγο» επεκτείνει την κυριαρχία του στο Νο1 της μικτής και της ελληνικής κατάταξης σε έξι συνεχόμενες εβδομάδες.

Η απόλυτη ελληνική επιτυχία του χειμώνα συμπεριλαμβάνεται στο νέο δίσκο του Νίκου Οικονομόπουλου με γενικό τίτλο «10», που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Νέες είσοδοι

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδά «Ο Καθένας Μονάχος Του» και αγγίζει με τη ζεστή ερμηνεία του, σε ένα τραγούδι με τη μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου. Το νέο single του δημοφιλούς καλλιτέχνη κάνει δυναμική είσοδο στο Airplay Chart και εμφανίζεται στο Νο13.

Όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεργάζεται (ξανά) με τον Γιώργο Σαμπάνη, η επιτυχία είναι δεδομένη. Το «Επειδή Με Ξέρω» πραγματοποιεί μία θεαματική άνοδο 15 θέσεων προκειμένου να αποκτήσει μία θέση στην κορυφαία εικοσάδα.

Ο Παντελής Παντελίδης ήταν, είναι και θα είναι το «φαινόμενο». Σχεδόν δύο χρόνια μετά την απώλειά του εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί. Το «Να ‘Σαι Καλά» ακολουθεί τα βήματα των προηγούμενων τραγουδιών που έχουν κυκλοφορήσει με τη φωνή και μπαίνει στο Top 20.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
2 ΨΕΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM
3 ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
4 +1 ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ HEAVEN
5 -1 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ COBALT
6 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
7 ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT
8 ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
9 ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN
10 +6 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
11 +1 ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΙSSES PANIK RECORDS
12 -2 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM
13 +8 Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN
14 +3 ΠΟΙΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
15 +15 ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΞΕΡΩ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ HEAVEN
16 -2 ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT
17 -4 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN
18 +7 ΝΑ ‘ΣΑΙ ΚΑΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
19 -1 ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ HEAVEN
20 -5 ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ HEAVEN

 

Διεθνές Top 20

Η κορυφή

Η εβδομάδα εξελίχθηκε σε… θρίλερ, με καθημερινή αλλαγή της σκυτάλης. Ωστόσο, οι The Revivalists προστατεύουν τη θέση τους.

Το funk – pop διαμάντι «Wish I Knew You» διατηρεί τα πρωτεία επί έβδομη διαδοχική εβδομάδα, γράφοντας το δικό του ρεκόρ στην κατάταξη.

Νέες είσοδοι

Τα ελληνικά ραδιόφωνα είναι επίσημα στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Το all time classic «Driving Home For Christmas» (1988) του Βρετανού τραγουδιστή – τραγουδοποιού Chris Rea καταγράφει την υψηλότερη θέση του στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου (Νο23), σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του.

Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS MINOS EMI / UNIVERSAL
2 SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY MUSIC / FEELGOOD
3 HAVANA CAMILA CABELLO SONY MUSIC / FEELGOOD
4 DUSK TILL DAWN ZAYN ft. SIA SONY MUSIC / FEELGOOD
5 +5 PERFECT ED SHEERAN COBALT / WARNER
6 -1 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT / WARNER
7 -1 HUMAN RAG’N’BONE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
8 -1 WILD THOUGHTS DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER SONY MUSIC / FEELGOOD
9 NEW RULES DUA LIPA COBALT / WARNER
10 +2 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT / WARNER
11 -3 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
12 +4 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN COBALT / WARNER
13 -2 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO & LITTLE MIX SONY MUSIC / FEELGOOD
14 -1 THINKING OF YOU ELIAS COBALT / WARNER
15 HOW LONG CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
16 +4 NENTORI ARILENA ARA 314 RECORDS / HEAVEN
17 +2 KATCHI OFENBACH & NICK WATERHOUSE COBALT / WARNER
18 -4 UNFORGETTABLE FRENCH MONTANA ft. SWAE LEE SONY MUSIC / FEELGOOD
19 -1 ROCKSTAR POST MALONE ft. 21 SAVAGE MINOS EMI / UNIVERSAL
20 +11 DRIVING HOME FOR CHRISTMAS CHRIS REA COBALT / WARNER

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