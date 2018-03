Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

47η Εβδομάδα (20 – 26/11/2017)

Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

Ελληνικό Top 20

Η κορυφή

Ο Νίκος Οικονομόπουλος και η νέα μεγάλη επιτυχία «Για Κάποιο Λόγο» συμπληρώνουν τρεις εβδομάδες παραμονής στο Νο1 της ελληνικής και της μικτής κατάταξης, ενώ το κοντέρ στο YouTube καταγράφει ασταμάτητα προβολές, φθάνοντας στα 12,6 εκατομμύρια.

Ταυτόχρονα, ο καλύτερος λαϊκός τραγουδιστής της γενιάς μετρά αντίστροφα για την άφιξη του νέου δίσκου του με τίτλο «10», που κυκλοφορεί στις 8 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας το δέκατο άλμπουμ του Νίκου Οικονομόπουλου σε δέκα χρόνια παρουσίας στο μουσικό πεντάγραμμο.

Νέες είσοδοι

Ο Νίκος Βέρτης υποδέχεται παρομοίως τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Ερωτευμένος» λίαν συντόμως, στις 30 Νοεμβρίου. Το «Αν Μ’ Αγάπησες» είναι ο προάγγελος του άλμπουμ και αντικρίζει για πρώτη φορά μία θέση στο Top 20, όπου βρίσκεται και το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου.

«Σώπα Κι Άκου», ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε θριαμβευτικά. Έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο δισκογραφικής απουσίας, ο πιο ανατρεπτικός καλλιτέχνης δίνει το στίγμα του με την ατάκα του χειμώνα. Το ολοκαίνουριο τραγούδι «Σώπα Κι Άκου» εκτοξεύεται στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις και κάνει είσοδο στην κορυφαία εικοσάδα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα επίσημης κυκλοφορίας.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 – ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 2 – ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 3 +2 ΨΕΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM 4 – ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ HEAVEN 5 -2 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ COBALT 6 +1 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 7 -1 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΤΟΣ PANIK PLATINUM 8 – ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 9 +1 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN 10 +1 ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ SONAR 11 -2 ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ HEAVEN 12 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΑΩ ΑΝΤΥΠΑΣ SPICY 13 +4 ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 14 -1 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 15 – ΜΙΚΡΕ ΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΤΗ STAVENTO MINOS EMI / UNIVERSAL 16 +6 ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΗΣΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN 17 -1 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΩ ΤΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ COBALT 18 +12 ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 19 -5 ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN 20 – ΚΑΝΕ ΜΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΝΑ ΚΛΑΨΩ STAN PANIK RECORDS / ICON MUSIC

Διεθνές Top 20

Η κορυφή

Μακάρι να είχαμε γνωρίσει νωρίτερα τους The Revivalists, μία επταμελή μπάντα από τη Νέα Ορλεάνη. Χάρη στο funk – pop διαμάντι «Wish I Knew You», το συγκρότημα επεκτείνει την κυριαρχία του στο Νο1 του διεθνούς Airplay Chart στις τέσσερις συνεχείς εβδομάδες.

Νέες είσοδοι

Ο Ed Sheeran φιλοδοξεί το «Perfect» να γίνει το καλύτερο ερωτικό τραγούδι της καριέρας του και να ξεπεράσει ακόμα και το «Thinking Out Loud», όπως έχει δηλώσει. Ο απόηχος του «Shape Of You» είναι τεράστιος, αλλά η νέα μπαλάντα του Βρετανού hitmaker διαγράφει τη δική της ανοδική τροχιά στα charts της υφηλίου.

Στο Top 20 επανεμφανίζεται επίσης το «Mind If I Stay» των Kadebostany.