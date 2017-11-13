Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

45η Εβδομάδα (06 – 12/11/2017)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

Ελληνικό Top 20

Η κορυφή

Η μεγάλη ανατροπή στην πρώτη θέση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανανεώθηκε με νέα κυκλοφορία και το «Για Κάποιο Λόγο» έχει λατρευτεί από τους ακροατές σε αστραπιαίο χρόνο.

Με γρήγορα βήματα, το τραγούδι αναρριχάται στο Νο1 της κατάταξης και εκθρονίζει τα «Ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού, δίνοντας τέλος σε μία κυριαρχία δεκαπέντε συνεχόμενων εβδομάδων.

Νέες είσοδοι

Καμία νέα είσοδος δεν παρατηρήθηκε στο ελληνικό Airplay Chart την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 +1 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
2 -1 ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM
3 ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ HEAVEN
4 +1 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ COBALT
5 +3 ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
6 +1 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
7 -3 ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT
8 +4 ΨΕΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM
9 -3 ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ HEAVEN
10 ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN
11 -2 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN
12 -1 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL
13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΑΩ ΑΝΤΥΠΑΣ SPICY
14 +5 ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ SONAR
15 ΜΙΚΡΕ ΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΤΗ STAVENTO MINOS EMI / UNIVERSAL
16 -2 ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΩ ΤΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ COBALT
17 -1 ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ PANIK RECORDS / CRIMINAL
18 ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HEAVEN
19 +1 ΩΠΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN
20 -3 ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT

Διεθνές Top 20

Η κορυφή

Η μπάντα των The Revivalists από τη Νέα Ορλεάνη κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά στην κατάταξη των ξένων κυκλοφοριών, χάρη στο funk – pop διαμάντι «Wish I Knew You» και διατηρεί το κεκτημένο για δεύτερη σερί εβδομάδα.

Νέες είσοδοι

Η προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε μόνο την «επανείσοδο» της LP, της τραγουδίστριας – φαινόμενο με την ιδιαίτερη φωνή που σημάδεψε το 2016. Το «Suspicion» κερδίζει έδαφος οχτώ θέσεων και επιστρέφει στην εικοσάδα.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 WISH I KNEW YOU THE REVIVALISTS MINOS EMI / UNIVERSAL
2 SHAPE OF YOU ED SHEERAN COBALT / WARNER
3 +1 SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES SONY MUSIC / FEELGOOD
4 -1 HUMAN RAG’N’BONE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
5 +1 DUSK TILL DAWN ZAYN ft. SIA SONY MUSIC / FEELGOOD
6 +10 THINKING OF YOU ELIAS COBALT / WARNER
7 +1 ATTENTION CHARLIE PUTH COBALT / WARNER
8 -3 WILD THOUGHTS DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER SONY MUSIC / FEELGOOD
9 FEEL IT STILL PORTUGAL. THE MAN SONY MUSIC / FEELGOOD
10 UNFORGETTABLE FRENCH MONTANA SONY MUSIC / FEELGOOD
11 +2 WAY DOWN WE GO KALEO COBALT / WARNER
12 +3 ROCKABYE CLEAN BANDIT ft. SEAN PAUL & ANNE-MARIE COBALT / WARNER
13 -6 DESPACITO LUIS FONSI & DADDY YANKEE ft. JUSTIN BIEBER MINOS EMI / UNIVERSAL
14 -2 NENTORI ARILENA ARA 314 RECORDS
15 -1 NEW RULES DUA LIPA COBALT / WARNER
16 +4 REGGAETON LENTO (REMIX) CNCO & LITTLE MIX SONY MUSIC / FEELGOOD
17 -6 CHANTAJE SHAKIRA ft. MALUMA S
18 -1 LOVE ON THE BRAIN RIHANNA MINOS EMI / UNIVERSAL
19 MIND IF I STAY KADEBOSTANY MAHAYANA / 314 RECORDS
20 +8 SUSPICION LP COBALT / WARNER

Αφήστε το σχόλιό σας