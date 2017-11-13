Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;
Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
45η Εβδομάδα (06 – 12/11/2017)
Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector
Ελληνικό Top 20
Η κορυφή
Η μεγάλη ανατροπή στην πρώτη θέση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανανεώθηκε με νέα κυκλοφορία και το «Για Κάποιο Λόγο» έχει λατρευτεί από τους ακροατές σε αστραπιαίο χρόνο.
Με γρήγορα βήματα, το τραγούδι αναρριχάται στο Νο1 της κατάταξης και εκθρονίζει τα «Ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού, δίνοντας τέλος σε μία κυριαρχία δεκαπέντε συνεχόμενων εβδομάδων.
Νέες είσοδοι
Καμία νέα είσοδος δεν παρατηρήθηκε στο ελληνικό Airplay Chart την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε.
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|+1
|ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ
|ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|2
|-1
|ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
|PANIK PLATINUM
|3
|–
|ΛΟΓΙΚΑ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ
|HEAVEN
|4
|+1
|ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ
|ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
|COBALT
|5
|+3
|ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ
|ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|6
|+1
|ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ
|ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|7
|-3
|ΜΟΝΟ ΕΣΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
|COBALT
|8
|+4
|ΨΕΜΑΤΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
|PANIK PLATINUM
|9
|-3
|ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
|ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
|HEAVEN
|10
|–
|ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
|ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
|HEAVEN
|11
|-2
|ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ
|ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ
|HEAVEN
|12
|-1
|Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
|ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|13
|–
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΛΑΩ
|ΑΝΤΥΠΑΣ
|SPICY
|14
|+5
|ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ
|SONAR
|15
|–
|ΜΙΚΡΕ ΜΟΥ ΔΥΝΑΜΙΤΗ
|STAVENTO
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|16
|-2
|ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΩ ΤΟ Σ’ ΑΓΑΠΩ
|ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
|COBALT
|17
|-1
|ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|PANIK RECORDS / CRIMINAL
|18
|–
|ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
|HEAVEN
|19
|+1
|ΩΠΑ
|ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
|HEAVEN
|20
|-3
|ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
|COBALT
Διεθνές Top 20
Η κορυφή
Η μπάντα των The Revivalists από τη Νέα Ορλεάνη κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά στην κατάταξη των ξένων κυκλοφοριών, χάρη στο funk – pop διαμάντι «Wish I Knew You» και διατηρεί το κεκτημένο για δεύτερη σερί εβδομάδα.
Νέες είσοδοι
Η προηγούμενη εβδομάδα κατέγραψε μόνο την «επανείσοδο» της LP, της τραγουδίστριας – φαινόμενο με την ιδιαίτερη φωνή που σημάδεψε το 2016. Το «Suspicion» κερδίζει έδαφος οχτώ θέσεων και επιστρέφει στην εικοσάδα.
|ΘΕΣΗ
|ΤΑΣΗ
|ΤΙΤΛΟΣ
|ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
|ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|1
|–
|WISH I KNEW YOU
|THE REVIVALISTS
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|2
|–
|SHAPE OF YOU
|ED SHEERAN
|COBALT / WARNER
|3
|+1
|SIGN OF THE TIMES
|HARRY STYLES
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|4
|-1
|HUMAN
|RAG’N’BONE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|5
|+1
|DUSK TILL DAWN
|ZAYN ft. SIA
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|6
|+10
|THINKING OF YOU
|ELIAS
|COBALT / WARNER
|7
|+1
|ATTENTION
|CHARLIE PUTH
|COBALT / WARNER
|8
|-3
|WILD THOUGHTS
|DJ KHALED ft. RIHANNA & BRYSON TILLER
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|9
|–
|FEEL IT STILL
|PORTUGAL. THE MAN
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|10
|–
|UNFORGETTABLE
|FRENCH MONTANA
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|11
|+2
|WAY DOWN WE GO
|KALEO
|COBALT / WARNER
|12
|+3
|ROCKABYE
|CLEAN BANDIT ft. SEAN PAUL & ANNE-MARIE
|COBALT / WARNER
|13
|-6
|DESPACITO
|LUIS FONSI & DADDY YANKEE ft. JUSTIN BIEBER
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|14
|-2
|NENTORI
|ARILENA ARA
|314 RECORDS
|15
|-1
|NEW RULES
|DUA LIPA
|COBALT / WARNER
|16
|+4
|REGGAETON LENTO (REMIX)
|CNCO & LITTLE MIX
|SONY MUSIC / FEELGOOD
|17
|-6
|CHANTAJE
|SHAKIRA ft. MALUMA
|S
|18
|-1
|LOVE ON THE BRAIN
|RIHANNA
|MINOS EMI / UNIVERSAL
|19
|–
|MIND IF I STAY
|KADEBOSTANY
|MAHAYANA / 314 RECORDS
|20
|+8
|SUSPICION
|LP
|COBALT / WARNER