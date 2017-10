Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;

Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

42η Εβδομάδα (16 – 22/10/2017)

Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

Ελληνικό Top 20

Το Νο1

Όπως έχετε διαπιστώσει, δεν ασχολούμαστε πλέον με το ποιο τραγούδι έχει ανέβει στην κορυφή, αλλά η νέα συνήθεια είναι η μέτρηση που συμπληρώνουν στην κορυφή τα «Ξημερώματα» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

13 συνεχόμενες εβδομάδες είναι επικεφαλής της κατάταξης η μεγαλύτερη επιτυχία του έτους, ισοφαρίζοντας την επίδοση που σημείωσε «Το Συμπέρασμα». 13 μη συνεχόμενες εβδομάδες (3+10) στο Νο1 ήταν το «Είναι Κάτι Λαϊκά» του Νίκου Οικονομόπουλου.

Θα καταφέρει ο Κωνσταντίνος Αργυρός να ξεπεράσει τον αριθμό αυτό ή θα αποδειχθεί… γρουσούζικος, λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του με τίτλο «Ψέματα»; Συγχρόνως, τα «Ξημερώματα» έχουν πέντε συναπτές εβδομάδες την πρωτιά και στο μικτό ρεπερτόριο.

Νέες είσοδοι

«Για κάποιο λόγο ’γίναν όλα», τραγουδά στο ολοκαίνουριο τραγούδι του που ονομάζεται «Για Κάποιο Λόγο» και εκτινάσσεται 12 θέσεις για να κάνει είσοδο στην κορυφαία εικοσάδα του ελληνικού Airplay Chart, μαζί με το «Ο Χαρακτήρας».

Στην κατάταξη επανέρχεται το «Κάτσε Καλά» του Πέτρου Ιακωβίδη, ώστε να συναντήσει τα «Αποτυπώματα» που βρίσκονται στο Νο10.

Αξιοσημείωτα

Πέντε καλλιτέχνες και μάλιστα άνδρες καταλαμβάνουν το μισό Top 20.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Αντώνης Ρέμος και ο Πέτρος Ιακωβίδης διαθέτουν από δύο τραγούδια τους στη λίστα και καλύπτουν δέκα θέσεις.

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 – ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM 2 – ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 3 +6 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ COBALT 4 -1 ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ HEAVEN 5 – ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ HEAVEN 6 -2 ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 7 +1 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN 8 -1 ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN 9 -3 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 10 +1 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 11 -1 ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 12 – ΩΠΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN 13 +12 ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 14 -1 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ MINOS EMI / UNIVERSAL 15 -1 ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HEAVEN 16 +1 ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ COBALT 17 -1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ SONAR / COBALT 18 -3 ΚΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK RECORDS 19 +4 ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΔΙΒΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 20 -2 ΖΩ ΑΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ SONAR / HEAVEN

Διεθνές Top 20

Το Νο1

Η ίδια εικόνα με το ελληνικό Airplay Chart. Το μόνο ενδιαφέρον έγκειται στον αριθμό των εβδομάδων που απαριθμεί στην κορυφή ο Ed Sheeran. Το «Shape Of You» διατηρεί απρόσκοπτα την πρωτοκαθεδρία για 16η εβδομάδα.

Νέες είσοδοι

Καμία νέα είσοδος δεν καταγράφηκε την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε, σε αντίθεση με την προηγούμενη, όπου είδαμε το «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift και το «Feel It Still» των Portugal. The Man να αποκτούν μία θέση στην κατάταξη.

Στο Top 20 του διεθνούς Airplay Chart επιστρέφει το «Lost On You» της LP, η απόλυτη ξένη επιτυχία του 2016 που γαντζώθηκε στο Νο1 για τον πρωτοφανή αριθμό των 31(!) συνεχών εβδομάδων, ενώ κυριάρχησε και στη μικτή λίστα επί 18 αλλεπάλληλες εβδομάδες.