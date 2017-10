Πώς διαμορφώνεται το Airplay Chart της εβδομάδας;



Αυτές είναι οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

41η Εβδομάδα (09 – 15/10/2017)

Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector

Ελληνικό Top 20

Η κορυφή

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει καθιερωθεί στην πρώτη θέση χάρη στη μεγαλύτερη ελληνική επιτυχία της χρονιάς. Τα «Ξημερώματα», σε μουσική και στίχους του Πέτρου Ιακωβίδη, κατέχουν τα ηνία επί δώδεκα συναπτές εβδομάδες, δηλαδή για διάστημα τριών μηνών. Ήταν καλοκαίρι και τώρα είναι φθινόπωρο, όμως τα «Ξημερώματα» συνεχίζουν να ακούγονται με αμείωτη ένταση.

Συγχρόνως, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το επόμενο τραγούδι του με τίτλο «Ψέματα».

Νέες είσοδοι

Ο Βασίλης Δήμας ανατρέπει τα δεδομένα στο μουσικό τοπίο. Μετά από γνωστά τραγούδια που υπέγραψε για διάφορους επιτυχημένους καλλιτέχνες, έρχεται η σειρά του να ανέβει στο προσκήνιο. Το «Ραγίζει Η Καρδιά Μου» έχει ξεπεράσει τις 21 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τώρα αποκτά για πρώτη μία θέση στο Top 20 του ελληνικού Airplay Chart.

Πρόσφατα, ο Βασίλης Δήμας κυκλοφόρησε το καινούριο single «Θέλω Να Ρισκάρω».

Σε άνοδο

Μία θέση κερδίζει ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Πέρα Απ’ Τα Μάτια Μου» (Νο3), πέντε η Έλενα Παπαρίζου και ο Αναστάσιος Ράμμος με το «Αν Με Δεις Να Κλαίω» (Νο4), τρεις ο Πάνος Κιάμος με το «Αλλού Εσύ» (Νο9) και έξι η Πέγκυ Ζήνα με το «Ο Χρόνος» (Νο13).

ΘΕΣΗ ΤΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 – ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ PANIK PLATINUM 2 +1 ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 3 +1 ΠΕΡΑ ΑΠ’ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ HEAVEN 4 +5 ΑΝ ΜΕ ΔΕΙΣ ΝΑ ΚΛΑΙΩ ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 5 +2 ΛΟΓΙΚΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ HEAVEN 6 -4 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 7 -2 ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN 8 -2 ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΤΗΣ HEAVEN 9 +3 ΑΛΛΟΥ ΕΣΥ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ COBALT 10 -2 ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ COBALT 11 -1 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ MINOS EMI / UNIVERSAL 12 -1 ΩΠΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ HEAVEN 13 +6 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ MINOS EMI / UNIVERSAL 14 +2 ΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ HEAVEN 15 -2 ΚΥΜΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ PANIK RECORDS 16 +6 ΡΑΓΙΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΣ SONAR / COBALT 17 -3 ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ COBALT 18 -1 ΖΩ ΑΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ SONAR / HEAVEN 19 -4 ΤΩΡΑ ΛΕΙΠΩ STAN PANIK RECORDS / ICON MUSIC 20 – ΑΞΙΖΕ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ PANIK PLATINUM

Διεθνές Top 20

Η κορυφή

Η μεγαλύτερη ξένη επιτυχία στην Ελλάδα ανήκει, αντίστοιχα, στον Ed Sheeran. Ο μόνος άξιος αντίπαλος που συνάντησε Βρετανός hitmaker στις προτιμήσεις των Ελλήνων ακροατών ήταν το «Despacito», όμως το «Shape Of You» επανήλθε στο Νο1 της κατάταξης, στην οποία παραμένει 15 εβδομάδες.

Νέες είσοδοι

Η παλιά Taylor… «πέθανε» και η καινούρια είναι πιο επιθετική και «σκοτεινή» από ποτέ, διατεθειμένη να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο. Το «Look What You Made Me Do» συζητήθηκε, έκανε το καλύτερο ντεμπούτο στα χρονικά του YouTube και έχει ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο προβολών (578 εκ. συγκεκριμένα) πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από την κυκλοφορία του. Το επόμενο επίτευγμα είναι η είσοδος στο διεθνές Top 20 της Ελλάδας.

Το αμερικανικό συγκρότημα των «Portugal. The Man» αυξάνει όλο και περισσότερο τη φήμη ανάμεσα στο ελληνικό κοινό. Το «Feel It Still», η τελευταία επιτυχία από το νέο άλμπουμ τους «Woodstock», σημειώνει μία αλματώδη άνοδο 14 θέσεων για να βρεθεί για πρώτη φορά στην κορυφαία εικοσάδα του Airplay Chart.

Σε άνοδο

Ο Harry Style κερδίζει δύο θέσεις με το «Sign Of The Times» (No5), οχτώ θέσεις ανεβαίνουν ο ZAYN και η Sia με το «Dusk Till Dawn» (Νο11) και δύο θέσεις ο Charlie Puth με το «Attention» (No12).