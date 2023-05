Η τεχνητή νοημοσύνη μετέτρεψε τα σόλο τραγούδια των John Lennon και Paul McCartney σε τραγούδια των Beatles

Πώς θα ήταν τα τραγούδια των Beatles αν το συγκρότημα δεν είχε διαλυθεί.

Ένας χρήστης του YouTube με το όνομα Dae Lims χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέψει τα σόλο τραγούδια του John Lennon και του Paul McCartney σε τραγούδια των Beatles.

Η εκδοχή του ομότιτλου τραγουδιού του άλμπουμ «New» (2013) του Paul McCartney από το 2013 που δημιουργήθηκε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, περιέχει περισσότερες αρμονίες και κυρίως τμήματα στα οποία ακούγεται η ψεύτικη φωνή του John Lennon.

Η φωνή του Paul McCartney ακούγεται επίσης πιο ελαφριά από ό,τι στο πρωτότυπο τραγούδι, αντικατοπτρίζοντας περισσότερο τη φωνή που είχε σε νεότερη ηλικία την εποχή των Beatles.

Οι αλλαγές είναι ακόμη πιο αισθητές στην εκδοχή του «Grow Old With Me» του John Lennon που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρωτότυπο τραγούδι ηχογραφήθηκε ως demo το 1980 και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του John Lennon στο άλμπουμ «Milk and Honey» το 1984.

Η έκδοση της τεχνητής νοημοσύνης διαθέτει περισσότερο βάθος και μία πιο γεμάτη ενορχήστρωση, που θυμίζει κλασικά τραγούδια των Beatles.

Οι θρυλικοί John Lennon και Paul McCartney έγραψαν μαζί ορισμένα από τα πιο διάσημα τραγούδια όλων των εποχών.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε στην εφηβεία τους και κατέληξε στη δημιουργία εκατοντάδων τραγουδιών για τους Beatles, πολλά από τα οποία έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Αν και είχαν διαφορετικές μουσικές επιρροές και στυλ, η συνέργειά τους ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη.

Αν και ο Dae Lims δίνει πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκαν αυτά τα τραγούδια, στο προφίλ του γράφει «Nothing is real» (Τίποτα δεν είναι πραγματικό), κάνοντας μία αναφορά σε έναν από τους στίχους της επιτυχίας «Strawberry Fields Forever» των Beatles που κυκλοφόρησε το 1967.

Πράγματι, στον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, τίποτα δεν φαίνεται πραγματικό.

Η τεχνητή νοημοσύνη έγινε πολύ γρήγορα ένα φλέγον θέμα στη μουσική βιομηχανία, με ορισμένους καλλιτέχνες να τάσσονται υπέρ της επιβολής κυβερνητικών ρυθμίσεων για τη μουσική που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ άλλοι εγκρίνουν την ελεύθερη χρήση των φωνών τους σε τραγούδια τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσφατα, έκανε αίσθηση στο διαδίκτυο ένα τραγούδι με τίτλο «Heart On My Sleeve» που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης από έναν ανώνυμο μουσικό παραγωγό και διέθετε τις ψεύτικες φωνές του Drake και του The Weeknd.

Το τραγούδι έγινε viral πριν αφαιρεθεί από τις υπηρεσίες streaming, καθώς δεν είχε την έγκριση κανενός από τους δύο καλλιτέχνες ούτε της δισκογραφικής εταιρείας τους.

