Migos: Άγριος καυγάς μεταξύ Quavo και Offset στα παρασκήνια των Grammy 2023

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις στα Βραβεία Grammy 2023 ήταν ο φόρος τιμής του Quavo στον εκλιπόντα συνεργάτη του στο συγκρότημα των Migos και ανιψιό του Takeoff.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το αφιέρωμα στον Takeoff απουσίαζε ο ξάδελφός του, Offset, το άλλο μέλος των Migos, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από τα υπόλοιπα δύο μέλη του συγκροτήματος την περίοδο του θανάτου του ράπερ.

Σύμφωνα με ένα νέο δημοσίευμα, ο Offset ήθελε να συμμετάσχει στο αφιέρωμα στον Takeoff, αλλά ο Quavo δεν του το επέτρεψε. Τα Βραβεία Grammy φέρεται να ζήτησαν από τον Offset να πάρει μέρος στην εμφάνιση, αλλά ο Quavo αρνήθηκε να τον αφήσει να ανέβει στη σκηνή μαζί του.

Το TMZ αναφέρει ότι πριν από την εμφάνιση, ο Quavo και ο Offset ήρθαν στα χέρια με αφορμή το αφιέρωμα στον Takeoff και χρειάστηκε να τους χωρίσουν, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της παραγωγής των βραβείων.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι ο Offset, ο οποίος παρευρέθηκε στα Βραβεία Grammy 2023 στο Λος Άντζελες μαζί με τη σύζυγό του Cardi B, δεν ήταν αυτός που ξεκίνησε τον καυγά.

Ο Quavo ανέβηκε τελικά μόνος του στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι του «Without You» κατά τη διάρκεια της ενότητας «In Memoriam» (Εις Μνήμην) της τελετής απονομής των Βραβείων Grammy 2023.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με τον Quavo και τους Maverick City Music, οι οποίοι τον πλαισίωσαν, να στέκονται όρθιοι με την αλυσίδα του Takeoff.

Το «Without You» κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και είναι ένας φόρος τιμής στον εκλιπόντα Takeoff, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ηλικία 28 ετών στο Χιούστον του Τέξας την 1η Νοεμβρίου 2023.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο Takeoff ήταν κοντά με τον Quavo τους μήνες πριν τον πρόωρο θάνατό του και οι δύο ράπερ είχαν κυκλοφορήσει μαζί ένα άλμπουμ τον Οκτώβριο, ενώ ο Offset ήταν εκτός του συγκροτήματός του για προσωπικούς λόγους.

Ενώ ο Quavo και ο Takeoff έκαναν λόγο για «απιστία», φάνηκε ότι ο Offset τους είχε εξοργίσει για κάποιο λόγο.

Όταν ο Offset δημοσίευσε τον δικό του φόρο τιμής στον Takeoff στο Instagram, ο Quavo δεν εμφανιζόταν σε καμία από τις φωτογραφίες που ανάρτησε. Φαίνεται ότι η διαμάχη μεταξύ τους δεν τελείωσε καθόλου με τη δολοφονία του Takeoff.

Musgraves’ appearance was followed by an emotional performance by Quavo and gospel collective Maverick City Music, honoring Quavo’s nephew and fellow Migos rapper, Takeoff, who was shot and killed in Houston, TX, in November 2022 #GRAMMYs pic.twitter.com/hwEpn6DdZd

— NowThis (@nowthisnews) February 6, 2023