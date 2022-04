Αγωγή κατηγορεί τους Justin Bieber και Dan + Shay ότι το «10.000 Hours» είναι «κλεμμένο»

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η country επιτυχία έχει «αδιαμφισβήτητες ομοιότητες» με ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από σαράντα και πλέον χρόνια.

Μία νέα αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Justin Bieber και οι Dan + Shay έχουν αντιγράψει μεγάλα τμήματα της βραβευμένης με Grammy επιτυχίας τους «10.000 Hours» από ένα τραγούδι δεκαετιών.

Στην αγωγή που κατατέθηκε την Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, μια εταιρεία που ονομάζεται Melomega κατηγορεί τους τρεις καλλιτέχνες ότι έκλεψαν το «βασικό τμήμα» της επιτυχίας τους από ένα ελάχιστα γνωστό τραγούδι του 1980 με τίτλο «The First Time Baby Is A Holiday».

«Η κλοπή εκ μέρους των κατηγορουμένων είναι θρασύτατα τολμηρή», έγραψε ο Tre Lovell, δικηγόρος της Melomega. «Αρκεί να ακούσει κανείς το “First Time” και το “10,000 Hours” που παραβιάζει το νόμο για να διακρίνει τις αδιαμφισβήτητες ομοιότητες μεταξύ των τραγουδιών».

Η Melomega δήλωσε ότι οι κατηγορίες της εναντίον του Justin Bieber και των Dan + Shay επιβεβαιώθηκαν από έναν μουσικολόγο ονόματι Dr. Alexander Stewart, ο οποίος ανέλυσε τα δύο τραγούδια και κατέληξε στο «αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι οι εναγόμενοι έκλεψαν το τραγούδι της ενάγουσας».

«Το “10,000 Hours” δεν είναι απλώς ουσιαστικά παρόμοιο με το “First Time”, οι εναγόμενοι αντέγραψαν, με κάθε λεπτομέρεια, το πιο σημαντικό, βασικό τμήμα του τραγουδιού της ενάγουσας, το οποίο περιλαμβάνει το ρεφρέν, το στίχο και το hook. Οι ομοιότητες είναι τόσο εντυπωσιακές που το “10.000 Hours” απλώς δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί ανεξάρτητα», σημείωσαν οι δικηγόροι της Melomega.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Justin Bieber αποσύρει την αγωγή για δυσφήμιση εναντίον των δύο γυναικών που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση

Το «10,000 Hours» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2019, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 4 του Billboard Hot 100 και πέρασε δύο εβδομάδες στην κορυφή του Country Airplay Chart στις ΗΠΑ. Το τραγούδι κέρδισε τελικά το βραβείο της Καλύτερης Country Ερμηνείας από Ντουέτο/Συγκρότημα στα Βραβεία Grammy του 2021.

Το «The First Time Baby Is A Holiday», εν τω μεταξύ, γράφτηκε από τους Palmer Rakes και Frank Fioravanti, ο τελευταίος από τους οποίους αργότερα δημιούργησε τη Melomega. Δεν είναι σαφές πότε κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το τραγούδι, αλλά καταχωρήθηκε στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ το 1980. Σύμφωνα με την αγωγή, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2014 μέσω της υπηρεσίας The Orchard της Sony Music.

Οι δικηγόροι της Melomega τόνισαν στην αγωγή ότι αυτή η νέα υπόθεση διαφέρει από άλλες περιπτώσεις στις οποίες αντιγράφηκαν «μόλις 6 έως 7 διαδοχικές νότες». Αυτό ήταν ίσως μια αναφορά σε πρόσφατες πολύκροτες αγωγές που αφορούσαν μικρά αποσπάσματα τραγουδιών, όπως η ανεπιτυχής αγωγή κατά της Katy Perry που ισχυριζόταν ότι το «Dark Horse» είχε αντιγράψει μια ακολουθία από οκτώ νότες από ένα προηγούμενο τραγούδι.

«Εδώ, αντίθετα, αρκετά τμήματα 47 νοτών του “10,000 Hours” είναι σχεδόν πανομοιότυπα με παράλληλα τμήματα του “First Time”. Μια τέτοια μακρά έκφραση σε μεγάλο βαθμό πανομοιότυπης μουσικής σύνθεσης δεν είναι τίποτα λιγότερο από εντυπωσιακά παρόμοια», ανέφερε η Melomega.

Αν και προσέφερε μια εξαιρετικά λεπτομερή σύγκριση των δύο τραγουδιών, η αγωγή αφιέρωσε σημαντικά λιγότερη προσοχή ώστε να εξηγήσει γιατί η Melomega πιστεύει ότι ο Justin Bieber ή οι Dan + Shay άκουσαν το «The First Time Baby Is A Holiday» – ένα τραγούδι που έχει παιχτεί στο Spotify μόλις πάνω από 8.000 φορές από το 2014. Tο ερώτημα αυτό (γνωστό ως «πρόσβαση») αποτελεί βασική νομική προϋπόθεση για κάθε αγωγή για πνευματικά δικαιώματα και δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις αντιγραφής.

Σε δύο σύντομες παραγράφους, οι δικηγόροι της Melomega υποστήριξαν ότι το επίπεδο ομοιότητας μεταξύ των δύο τραγουδιών είναι τόσο μεγάλο που δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι ο Justin Bieber ή οι Dan + Shay είχαν πρόσβαση στο τραγούδι. Ή, εναλλακτικά, υποστήριξαν ότι το τραγούδι διανεμήθηκε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες streaming και download, το οποίο σημαίνει ότι ήταν αρκετά ευρέως διαθέσιμο ώστε είναι πιθανό να το άκουσαν ο Justin Bieber ή ο Dan + Shay.

Ακούστε τα δύο τραγούδια παρακάτω: