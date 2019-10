Τραγούδια του George Michael και των Wham! περιέχει το soundtrack της ταινίας «Last Christmas».

Η Panik Records και η Sony Music παρουσιάζουν το soundtrack album που θα συνοδεύει την πολυαναμενόμενη γιορτινή ρομαντική ταινία «Last Christmas», εμπνευσμένη από τη μουσική του George Michael και των Wham!, σε σκηνοθεσία του Paul Feig και σενάριο της βραβευμένης με Oscar, Emma Thompson.

Στο φιλμ πρωταγωνιστούν η Emilia Clarke («Game of Thrones»), o Henry Golding («Crazy Rich Asians»), η Michelle Yeoh και η Emma Thompson.

Το ομότιτλο με την ταινία άλμπουμ, περιλαμβάνει 3 μοναδικά τραγούδια των Wham! Συμπεριλαμβανομένου του «Last Christmas» και του «Everything She Wants», καθώς και 12 από τα πιο αγαπημένα σόλο τραγούδια του George Michael.

Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει σε CD και όλα τα ψηφιακά καταστήματα στις 8 Νοεμβρίου και σε βινύλιο στις 15 Νοεμβρίου.

Μιλώντας για την συνάντησή της με τον George Michael που την έκανε να εμπνευστεί την ταινία, η Emma Thompson δήλωσε:

«Η εξυπνάδα και ο συναισθηματισμός των στίχων του George πάντα μου προκαλούσαν έκπληξη. Τόσοι πολύ στίχοι ήταν σαν να έχουν γραφτεί γι’ αυτή την ταινία. Αφού γνώρισα τον ίδιο και βίωσα την συμπόνια και την κατανόηση του από κοντά, συνειδητοποίησα ότι πράγματι η ταινία ήταν φτιαγμένη γι’ αυτούς τους στίχους.»

Όλα τα τραγούδια, είναι σε σύνθεση και παραγωγή του George Michael, εκτός από το «This Is How (We Want You To Get High)» που ο καλλιτέχνης συνυπογράφει με τον James Jackman. Τα τραγούδια αναμένεται να ξυπνήσουν παλιές αναμνήσεις στους θαυμαστές του που μεγάλωσαν μαζί του και να συστήσουν τη μουσική και το αστείρευτο ταλέντο του George Michael στη νέα γενιά.

Η ιδέα για την ταινία ξεκίνησε όταν ο καταξιωμένος κινηματογραφικός παραγωγός David Livingstone, γνωστός για την βραβευμένη με BAFTA ταινία του «Pride» αλλά και για την ταινία «Judy» με τη Renee Zellweger, μίλησε για την αγάπη του για την εμβληματική επιτυχία «Last Christmas» των Wham! στη βραβευμένη με Oscar ηθοποιό, παραγωγό και σεναριογράφο, Emma Thompson.

Αυτή η συζήτηση γέννησε τη μεγάλη ιδέα: ένα φιλμ εμπνευσμένο από το single «Last Christmas» κι έτσι την άνοιξη του 2013, η Emma Thompson επισκέφτηκε τον George Michael στο σπίτι του στο Λονδίνο όπου και της ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Σκηνές του πολυαναμενόμενου blockbuster συμπεριλαμβάνουν αγαπημένα hits όπως το «Faith», το «Heal The Pain», το «Waiting for that Day», ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του George Michael – το «Praying For Time» (MTV Unplugged version), το πιο παλιό track, «Move On».

Αξίζει να αναφερθεί η παρουσία του νέου single «This Is How (We Want You To Get High)» που μόλις το άκουσε η Emma Thompson ήξερε αμέσως πως πρέπει να είναι μέρος της ταινίας. Μία extended version θα είναι διαθέσιμη στο βινύλιο της κυκλοφορίας.

Η ταινία «Last Christmas» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 14 Νοεμβρίου.

Το tracklist του άλμπουμ

1. Last Christmas

2. Too Funky

3. Fantasy

4. Praying For Time

5. Faith

6. Waiting For That Day

7. Heal The Pain

8. One More Try

9. Fastlove Part1

10. Everything She Wants

11. Wake Me Up Before You Go-Go

12. Move On

13. Freedom! ‘90

14. Praying For Time (MTV Unplugged version)

15. This Is How (We Want You To Get High)