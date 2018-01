Οι μουσικές προτιμήσεις του Barack Obama για το 2017 εκπλήσσουν, με τον πρώην Πρόεδρο των Η.Π.Α. να μοιράζεται μία πολυδιάστατη λίστα τραγουδιών.

Ο Barack Obama συνέχισε την ετήσια παράδοση να παρουσιάζει τα αγαπημένα του τραγούδια για κάθε έτος που τελειώνει, αυτή τη φορά για το 2017. Ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριέλαβε τραγούδια των Kendrick Lamar, Jay-Z, U2, Bruce Springsteen, ακόμα και του Harry Styles και της Camila Cabello μεταξύ των επιλογών του.

«Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, άρχισα μία παράδοση να μοιράζομαι τις δικές μου λίστες βιβλίων και (μουσικές) playlist», έγραψε ο Obama στη σελίδα του Facebook. «Ήταν ένας ωραίος τρόπος να αντικατοπτρίσω τα έργα που μου προκάλεσαν συναισθήματα και να συγκεντρώσω συγγραφείς και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Με λίγο έξτρα χρόνο στα διάθεσή μου φέτος για να παρακολουθήσω, ήθελα να μοιραστώ τα βιβλία και τη μουσική που απόλαυσα περισσότερο», πρόσθεσε.

Η πολυποίκιλη λίστα του 44ου Προέδρου των Η.Π.Α. περιέχει pop αγαπημένα τραγούδια που εκπλήσσουν, όπως το «Sign Of The Times» του Harry Styles και το «Havana» της Camila Cabello, hip-hop τραγούδια («HUMBLE.» – Kendrick Lamar, «Family Feud» – JAY-Z ft. Beyoncé), rock επιλογές όπως το «Ordinary Love» των U2, indie-rock προτάσεις («Feel It Steel» – Portugal. The Man), soul πινελιές, ακόμη και country δημιουργίες.

Ο Barack Obama με μία εκτέλεση του «Born in the USA» του Bruce Springsteen στο Broadway, σχολιάζοντας ότι «δεν έχει βγει ακόμα, αλλά η μπλουζ έκδοση στο show του Broadway είναι η καλύτερη!».

Τα 22 αγαπημένα τραγούδια του Barack Obama για το 2017

«Mi Gente» – J Balvin & Willy William

«Havana» – Camila Cabello (feat. Young Thug)

«Blessed» – Daniel Caesar

«The Joke» – Brandi Carlile

«First World Problems» – Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

«Rise Up» – Andra Day

«Wild Thoughts» – DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

«Family Feud» – Jay-Z (feat. Beyoncé)

«HUMBLE.» – Kendrick Lamar

«La Dame et Ses Valises» – Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

«Unforgettable» – French Montana (feat. Swae Lee)

«The System Only Dreams in Total Darkness» – The National

«Chanel» – Frank Ocean

«Feel It Still» – Portugal. The Man

«Butterfly Effect» – Travis Scott

«Matter of Time» – Sharon Jones & the Dap-Kings

«Little Bit» – Mavis Staples

«Millionaire» – Chris Stapleton

«Sign of the Times» – Harry Styles

«Broken Clocks» – SZA

«Ordinary Love (Extraordinary Mix)» – U2

Bonus: «Born in the U.S.A.» – Bruce Springsteen