Άγαλμα για τον Brian Johnson των AC/DC στο Βέλγιο

Το άγαλμα είναι ένας φόρος τιμής στην πρώτη συναυλία του Brian Johnson με τους AC/DC.

Τα αποκαλυπτήρια ενός αγάλματος του τραγουδιστή Brian Johnson των AC/DC πραγματοποιήθηκαν στην πόλη Ναμούρ του Βελγίου.

Το άγαλμα είναι ένας φόρος τιμής στην πρώτη ζωντανή εμφάνιση του Brian Johnson με τους AC/DC, η οποία έλαβε χώρα στο Palais Des Expositions του Ναμούρ στις 29 Ιουνίου 1980, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης του κλασικού δίσκου «Back In Black».

Το άγαλμα ανεγέρθηκε με τη βοήθεια του ραδιοτηλεοπτικού φορέα RBTF του Βελγίου και των τοπικών θαυμαστών των AC/DC.

Ο Brian Johnson εξήγησε τι σημαίνει για εκείνον η πόλη σε ένα βίντεο που έστειλε στο RBTF για να εκφράσει τις ευχαριστίες του για το άγαλμα.

«Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος για εμένα. Ήταν η πρώτη βραδιά που τραγούδησα με τους AC/DC και ήμουν ένα πολύ αγχωμένο αγόρι», είπε.

«Οπότε αυτή η ανάμνηση θα μου μείνει για πάντα, και τώρα που φτιάξατε αυτό το άγαλμα – ειλικρινά, δεν είμαι άξιος γι’ αυτό – σας ευχαριστώ και θα το δεχτώ με καλή διάθεση», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του 1980, οι AC/DC παρουσίασαν επτά τραγούδια από το τότε ακυκλοφόρητο «Back In Black», ξεκινώντας με το «Hells Bells».

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με το «Let There Be Rock», το οποίο ήταν το τελευταίο τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο αείμνηστος Bon Scott επί σκηνής, στο Gaumont του Σαουθάμπτον, πέντε μήνες νωρίτερα στην τελευταία συναυλία της περιοδείας «Highway To Hell».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη RTBF Info (@rtbfinfo)

Ο Brian Johnson θυμήθηκε στη συνέχεια ότι το άγχος του υποχώρησε όταν είδε να υψώνεται ψηλά μέσα στο πλήθος ένα πανό που έγραφε: «R.I.P. Bon Scott. Καλή τύχη Brian».

«Αυτό, απλά με ανέβασε», σχολίασε ο τραγουδιστής.

Τον Φεβρουάριο του 1980, οι AC/DC υπέστησαν ένα καταστροφικό πλήγμα όταν ο χαρισματικός τραγουδιστής τους Bon Scott, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών.

Οι AC/DC βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία τρομακτική πρόκληση – να βρουν τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Bon Scott, του οποίου η ξεχωριστή φωνή και η παρουσία στη σκηνή είχαν γίνει συνώνυμα των AC/DC.

Μετά από μία εξαντλητική αναζήτηση, το συγκρότημα ανακάλυψε τον Brian Johnson, έναν ταλαντούχο τραγουδιστή από το Νιούκαστλ της Αγγλίας, ο οποίος στο παρελθόν ήταν frontman του συγκροτήματος Geordie.

Η ακατέργαστη και δυνατή φωνή του Brian Johnson, που θύμιζε τη φωνή του Bon Scott, άγγιξε αμέσως τους AC/DC και τον κάλεσαν να περάσει από οντισιόν. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα ανακοινώθηκε ότι οι AC/DC θα είναι επικεφαλής του πρώτου φεστιβάλ Power Trip, το οποίο θα λάβει χώρα στο Empire Polo Club στο Indio της Καλιφόρνια από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη συναυλία του Brian Johnson με τους AC/DC από τις αρχές του 2016, όταν αποσύρθηκε από τις εμφανίσεις λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την ακοή του.