Release Athens 2023: Η αφρόκρεμα του εγχώριου hip-hop στο πλευρό των Wu-Tang Clan

Η αφρόκρεμα του εγχώριου hip-hop θα συμπληρώσει ιδανικά ένα σπουδαίο lineup με επικεφαλής τους Wu-Tang Clan.



Το Release Athens 2023 θα κλείσει με τον εντυπωσιακότερο τρόπο, την Πέμπτη 27 Ιουλίου, φιλοξενώντας τους τεράστιους Wu-Tang Clan.

Ο RZA, ο Method Man, ο GZA, ο Raekwon, ο Ghostface Killah, ο U-God, ο Masta Killa, ο Cappadonna και ο Inspectah Deck θα ανέβουν στη σκηνή της Πλατείας Νερού, υπενθυμίζοντας στους παλαιότερους και μαθαίνοντας στους νεότερους γιατί θεωρούνται ως το σημαντικότερο και επιδραστικότερο σύνολο στην ιστορία της hip-hop μουσικής.

Μαζί τους, ο καταιγιστικός Βρετανός ράπερ Ocean Wisdom, και μερικά από τα κορυφαία ονόματα της εγχώριας hip-hop σκηνής.

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, Ethismos & Melow και Twinsanity X Dj Micro θα συμπληρώσουν ιδανικά ένα σπουδαίο lineup, ενώ ο Junior SP. θα ξεκινήσει αυτή την ιστορική βραδιά με τις μουσικές επιλογές του.

ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ

Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ (Παναγιώτης Κυριακού) είναι ένας από τους κυριότερους εκφραστές και από τους πλέον πρωτοποριακούς εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής. Ιδρυτής της Bashment Records και μέλος των Ψυχόδραμα 07, ξεκίνησε ως MC και Beatmaker το 2001 και μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει 6 δίσκους, δεκάδες singles και μία ταινία μεσαίου μήκους, οπτικοποιώντας εξ ολοκλήρου το album «DECA».

Στο ίδιο διάστημα, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ έχει προλάβει να συνεργαστεί δισκογραφικά με τον μαέστρο Σταύρο Ξαρχάκο και τη Δήμητρα Γαλάνη, να μοιραστεί τη σκηνή με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες – όπως ο Damian Marley, οι Cypress Hill και οι Monophonics – να εμφανιστεί σε μουσικά φεστιβάλ σε Γαλλία και Βέλγιο και να κάνει ηχογραφήσεις στην Ιαπωνία.

Ο ΤΑΦ ΛΑΘOΣ είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος καλλιτέχνης, που έχοντας το hip-hop ως αφετηρία και σημείο αναφοράς, με το μουσικό του εύρος και τη δύναμη των στίχων του, έχει καταφέρει να μεταδώσει την κουλτούρα του hip-hop σε ετερόκλητα ακροατήρια και να χαράξει μία ανοδική και πολυδιάστατη πορεία στην ανεξάρτητη εγχώρια μουσική σκηνή.

Εθισμός

Ο Εθισμός ασχολήθηκε με τη hip-hop κουλτούρα από αρκετά μικρή ηλικία, κάνοντας breakdance, graffiti και ραπάροντας με το crew «Ελληνικό Σκάνδαλο». Δυναμικός, εύστοχος, ευθύς, και χωρίς περιττές φανφάρες, ο «Πορτογάλος» κέρδισε από τα πρώτα του βήματα τον σεβασμό της rap σκηνής.

Το 2018, ο Εθισμός γνωρίστηκε με τον παραγωγό Golden Child. Μετά το EP «Face Control», ακολούθησε μια σειρά από singles και σημαντικές συνεργασίες, ενώ το 2022 κυκλοφόρησε το LP «Made in Athens» – και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Οι απανωτές sold-out εμφανίσεις στην Αθήνα και μια απόλυτα επιτυχημένη πανελλαδική περιοδεία, ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι ο Εθισμός είναι πολλά παραπάνω από ένας top newcomer.

Τη συγκεκριμένη στιγμή βρίσκεται στο peak της έως τώρα πορείας του, κάτι που ανεβάζει την ανυπομονησία στα ύψη για την επερχόμενη εμφάνισή του, με τον Melow στα decks, στο Release Athens 2023.

Twinsanity

Ήταν 2011, όταν τα δίδυμα αδέλφια Ray και Γιάννης, σήμερα γνωστοί ως Twinsanity, ξεκίνησαν να παίζουν μουσική και να αυτοσχεδιάζουν στους δρόμους της Αθήνας, αν και γεννημένοι στο Ashford Surrey στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πολύ σύντομα, οι Twinsanity τράβηξαν την προσοχή και συνδέθηκαν με την underground hip-hop κοινότητα της πόλης, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο δυναμικό της Bashment Records.

Η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους, με τίτλο «The Quest», κυκλοφόρησε το 2016.

Περιείχε συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής hip hop σκηνής, όπως οι Ταφ Λάθος και MC Yinka, καθώς και με μουσικούς του δρόμου, όπως ο Naal και ο Babou G., και αμέσως εδραίωσε τους Twinsanity στο προσκήνιο του ελληνικού hip-hop.

Η τελευταία τους ολοκληρωμένη δουλειά ήταν το «Vulture Culture», το οποίο περιείχε παραγωγές μουσικών από διάφορες χώρες του κόσμου, ενώ αυτή την εποχή ολοκληρώνουν τις ηχογραφήσεις του επερχόμενου νέου τους δίσκου, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του έτους.

Junior SP.

Ο Junior SP. ξεκίνησε το DJing πίσω στο 1992 και του πήρε μόλις 2 χρόνια για να συνειδητοποιήσει ότι η προώθηση μουσικών ειδών που αποτελούνται από breaks και μπάσα θα ήταν αποστολή ζωής για τον ίδιο.

Έτσι, ως μέλος των Infinity, ξεκίνησε το promoting κατά τα έτη 1994-1996 στο θρυλικό Άλσος και, από το 1996 μέχρι και σήμερα, είναι ο ιθύνων νους της Innersense Productions, έχοντας φιλοξενήσει στη χώρα μας πάνω από 70 καλλιτέχνες της διεθνούς bass σκηνής – και όχι μόνο.

Το 2002, έχοντας ήδη συμπληρώσει μία δεκαετία ως DJ, ο Junior SP. μπήκε για πρώτη φορά στο στούντιο και η πρώτη του επίσημη κυκλοφορία ήρθε το 2005, όταν μαζί με τον Milto Eph κυκλοφόρησαν το «Timeless Playground» (ΚΛΙΚ Records), το οποίο συμπεριλήφθηκε στις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς από τον μουσικό τύπο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Junior SP., πιο ενεργός από ποτέ, έχει διοργανώσει βραδιές σε μεγάλα venues και συναυλιακούς χώρους, έχει εμφανιστεί σαν DJ σε αμέτρητα clubs/bars και φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Επίσης, έχει συμπεριληφθεί στο lineup σε βραδιές και φεστιβάλ σε Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, Ρουμανία και Κροατία (Outlook Festival) και έχει κυκλοφορίες στις In Da Jungle Recordings, Liquid Drops, Tuna Recordings, Bashment Records και KNKUC, μεταξύ πολλών άλλων.

Πληροφορίες

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή 140€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο ένα διήμερο εισιτήριο, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Wu-Tang Clan, Ocean Wisdom, ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, Ethismos & Melow, Twinsanity with DJ Micro, Junior SP. (27/7/23, Πλατεία Νερού) + The Prodigy, Primal Scream, Lip Forensics & more tba (21/7/23, Πλατεία Νερού), προς 90€ (κέρδος 10€)

Διάθεση εισιτηρίων

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Online στα releaseathens.gr / viva.gr

• Φυσικά σημεία: Καταστήματα Nova, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr.