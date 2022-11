Afrojack και James Arthur ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Lose You»

Μία από τις πιο δυνατές συνεργασίες της χρονιάς.

Ο Afrojack κυκλοφορεί το νέο single «Lose You» σε συνεργασία με τον James Arthur.

Ο Ολλανδός DJ και μουσικός παραγωγός παρουσίασε για πρώτη φορά το τραγούδι μπροστά σε ένα κοινό 25.000 ατόμων κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο Amsterdam Music Festival.

Το «Lose You» είναι πλημμυρισμένο από τους ήχους του μπάσο, του συνθεσάιζερ και της χαρακτηριστικής δυναμικής φωνής του James Arthur. Είναι αναμφίβολα μία από τις πιο δυνατές συνεργασίες της χρονιάς, ένα τραγούδι που θα το ακούτε και θα σας χαλαρώνει όλο τον χειμώνα.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής του ύφους του James, οπότε ήταν χαρά μου να συνεργαστώ μαζί του σε αυτό το single», σχολιάζει ο Afrojack.

Όπως αποδεικνύεται, ο James Arthur έχει παρόμοια άποψη γι’ αυτόν: «Πάντα ήμουν θαυμαστής του Afrojack. Είναι πραγματική τιμή να μπορείς να συνεργαστείς μαζί του σε ένα τραγούδι», λέει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nick (@afrojack)

Ο Afrojack συνεχίζει αυτή τη στιγμή την περιοδεία του «Jack To The Future Tour» με τους Cesqeaux, Black V Neck και Chico Rose.

Η περιοδεία επισφραγίζει ένα επιτυχημένο 2022, το οποίο ξεκίνησε με την τέταρτη υποψηφιότητα του Afrojack για Grammy, αυτή τη φορά στην κατηγορία της Καλύτερης Dance/Electronic Ηχογράφησης για το ενθαρρυντικό καλοκαιρινό τραγούδι «Hero» με τον David Guetta.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεργασίας του με την Universal Music Group, ο Afrojack κυκλοφόρησε το πρώτο του single υπό την αιγίδα της εταιρείας, το «Day N Night» με τη συμμετοχή των Black V Neck και Muni Long. Ο Afrojack συνεργάστηκε επίσης πρόσφατα με τους DubVision για να κυκλοφορήσει το «Feels Like Home», το επίσημο τραγούδι του ολλανδικού Grand Prix της Formula 1.

Γνωστός για τον indie-folk ήχο του που επικεντρώνεται σε μπαλάντες για την αγάπη και την απώλεια, ο James Arthur γνώρισε την επιτυχία μετά τη νίκη του στο βρετανικό «The X Factor» το 2012.

Το πρώτο του single, μία διασκευή του τραγουδιού «Impossible» της Shontelle, κυκλοφόρησε επίσημα μετά τον τελικό και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των βρετανικών charts. Έκτοτε έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 2,5 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως, αποτελώντας έτσι το πιο επιτυχημένο single ενός νικητή στην ιστορία του «The X Factor».

Άλλα τραγούδια του James Arthur που κυριάρχησαν στα charts είναι το «Say You Won’t Let Go», το «Naked» και το «Rewrite The Stars» με την Anne-Marie από το άλμπουμ «The Greatest Showman: Reimagined», τα οποία διαθέτουν αθροιστικά πάνω από 5 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες.