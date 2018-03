Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό να γράψω ένα αφιέρωμα γι’αυτούς, μέχρι να μου το ζητήσει ο Fotis MC. Αποφεύγω τα τελευταία χρόνια μιλάω ΓΙΑ τους Pink Floyd. Προτιμώ να μιλάω ΜΕ τους Pink Floyd. Θα έχετε διαβάσει και άλλες φορές για τους Pink Floyd: μπορείτε να βρείτε μια ψυχρή παράθεση γεγονότων χωρίς απόψη στο Wikipedia ή παλιότερες αποτυχημένες προσπάθειες σε Ελληνικά sites. Αυτό που είναι ο κανόνας σε άρθρα σε περιοδικά, sites, εφημερίδες κτλ είναι οι ανακρίβειες και η ηθελημένη (λόγω κομπλεξισμού) ή αθέλητη (λόγω άγνοιας) παράληψη σημαντικών γεγονότων που κάνουν την εικόνα σχετικά μ’αυτή τη μπάντα πιο ξεκάθαρα. Οι φήμες και η «ραδιο-αρβύλα» που αφορά τους Pink Floyd δεν συγκρίνεται με κανενός άλλου συγκροτήματος, και αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από την έλλειψη πληροφόρησης για τις προσωπικότητες των μελών τους, τις ελάχιστες συνεντέυξεις που έχουν δώσει και εξαιτίας της επιλογής τους τα εξώφυλλα των κυκλοφοριών τους να μην περιλαμβάνουν φωτογραφίες της μπάντας αλλά εικόνες που να αντιπροσωπεύουν το κάθε album τους. Μην το θεωρείται δεδομένο,τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 δεν ήταν (βλέπε αντίστοιχα εξώφυλλα Beatles, Rolling Stones, The Doors, κτλ).

Οι Pink Floyd σχηματίστηκαν το 1965 από τους Syd Barrett (κιθάρα,φωνητικά), Roger Waters (μπάσο,φωνητικά), Rick Wright (πλήκτρα,φωνητικά) και Nick Mason (drums). Το όνομά τους το πήραν από τους σχετικά άγνωστους Αφρο-αμερικανούς μπλουζίστες Pink Anderson και Floyd Council. Νωρίτερα με διαφορετικές συνθέσεις και ονόματα έκαναν τα πρώτα του βήματα ως μέλη φοιτητικών συγκροτημάτων. O Syd Barrett ήταν ο πρώτος ηγέτης της μπάντας και σύντομα οι εντελώς πειραγμένες εκτελέσεις κλασικών Rhythm & Blues κομματιών, τους οδήγησαν σε δικές τους ανορθόδοξες για την εποχή συνθέσεις. O Roger Waters είχε αρχικά λίγη επιρροή. Είχε αρχίσει να παίζει κιθάρα λίγα χρόνια νωρίτερα, όντας ήδη φοιτητής Αρχιτεκτονικής. Επίσης ήταν ορφανός από 3 μηνών με πατέρα θύμα του Β’Παγκοσμίου Πολέμου, και όλη αυτή ο οργή και το μίσος για τον πόλεμο και την μεταπολεμική καπιταλιστική ευδαιμονία συσσωρεύονταν μέσα του και θα εκδηλώνονταν καλλιτεχνικά αρκετά χρόνια αργότερα. Οι συναυλίες που έδιναν σε φοιτητικές εκδηλώσεις και στο θρυλικό club του Λονδίνου, U.F.O προκάλεσαν το ενδιαφέρον ακόμα και καθιερωμένουν μουσικών όπως ο Paul McCartney των Beatles, ο Pete Townshend των The Who, και ο Eric Clapton των Cream τότε. Ο Pete Townshend μάλιστα δεν πήγε σε μια συναυλία των Who για να πάει στο U.F.O μαζί με τον Clapton να παρακολουθήσουν «εκείνο τον τύπο με την κιθάρα», όπως θα έλεγε ο ίδιος Townshend αρκετά χρόνια αργότερα. Δεν άργησε να φτάσει η φήμη τους στη κραταιά τότε EMI, εταιρία των Beatles. Μετά από κάποια singles “Arnold Layne” και “See Emily Play”, μπαίνουν στα θρυλικότατα Abbey Road Studios του Λονδίνου για να ηχογραφήσουν το ντεμπούτο τους “The Piper At The Gates of Dawn” . Ταυτόχρονα, στα διπλανά δωμάτια των ίδιων studios οι Beatles ηχογραφούσαν το “Sgt. Pepper’s” και οι The Pretty Things το “S.F Sorrow”. To “Piper..” ηχογραφήθηκε σε 5 μήνες, γεγονός πρωτοφανές για την εποχή. Το ίδιο έτος το ντεμπούτο των Doors ηχογραφήθηκε σε μια μόλις βδομάδα. Οι συνθέσεις του album (γραμμένες κυρίως από τον Syd) είναι κατά κανόνα τρίλεπτα «θολά» pop κομμάτια, με έντονη την παρουσία των πλήκτρων που δημιουργούσε μια διαστρεβλωμένη και μαστουρωμένη αντίληψη της πραγματικότητας, κάτι που το δηλώνει άλλωστε και το εξώφυλλο. Τα διαμάντια του δίσκου είναι τα “Astronomy Domine” και “Interstellar Overdrive” και αποτελούν σημεία αναφοράς του ψυχεδελικού rock και επηρέασαν και διασκευάστηκαν από Hawkwind μέχρι Voivod και The Mars Volta. Tο συγκεκριμένο album το επέλεξε από πριν λίγα χρόνια ο Chris Cornell (Soundgarden,Audioslave) στην στήλη “Every Home Should Have One..” του εξαιρετικου Αγγλικού περιοδικού Classic Rock.

Μέρα με τη μέρα, η διανοητική κατάσταση του Syd αρχίζει και επιδυνώνεται λόγω της χρήσης LSD και διαφόρων άλλων χαπιών. Αρχικά φωνάζουν ένα παλιό φίλο του Syd από το Cambridge, ο οποίος του είχε μάθει και κιθάρα: ο κιθαρίστας/τραγουδιστής και περισταστιακό μοντέλο σε καταλόγους ρούχων, David Gilmour. Όμως το πενταμελές σχήμα δεν δούλεψε όπως περίμεναν, και μια μέρα που πήγαιναν για συναυλία απλά αποφάσισαν οι υπόλοιποι να μην πάνε να πάρουν τον Syd,και να εμφανιστούν ως τετραμελές συγκρότημα. Αυτή την εποχή αντανακλά το “A Saucerful Of Secrets” (1968). Σε άλλα τραγούδια συμμετέχει ο Syd, σε άλλα ο David, και σε άλλα και οι δύο. Αντίθετα, με το τι λέει ο μύθος, ήταν απολύτος προφανές ακόμα και για τον «τρελό» Syd, ότι θα αποχωρούσε σύντομα, κάτι που φαίνεται και από τους στίχους του “Jugband Blues”, του τελευταίου τραγουδιού που έγραψε για τους Floyd. Το ύφος του album παραμένει ψυχεδελικό. Συνθετικά οι Pink Floyd δεν φτάνουν το ντεμπούτο τους, έχουν έλλειψη καθοδηγητή, χωρίς όμως να είναι μάπα το album. Στο στο ομώνυμο, ρίχνουν τους πρώτους σπόρους της δημιουργίας του noise rock,κάτι που θα φανεί καλύτερα 3 χρόνια αργότερα στην απίστευτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού στο “Live At Pompeii”. To “Set The Control For The Hearts of The Sun” γραμμένο από τον Roger Waters ξεχωρίζει με διαφορά. Αποτελεί ταυτόχρονα μια από τις πρώτες φορές που στίχοι συγκροτήματος αναφέρονται σε θέματα επιστημονικής φαντασίας. Μιλάμε για το 1968,ε!!

Ως πρωτοπόροι οι Pink Floyd, δέχτηκαν να γράψουν το 1969 το soundtrack της ταινίας “More” του underground Γερμανο-Ιρανού σκηνοθέτη, Barbet Schroeder.Η ταινία έχει σαν θέμα την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, και οι Pink Floyd έμοιαζαν το ’69, η ιδανική επιλογή. Το album δεν στέκεται ως σύνολο και δεν συγκρίνεται με τα δύο πρώτα τους, κάτι που είναι λογικό μιας και πρόκειται για soundtrack. Ξεχωρίζει το “The Nile Song” ένα από τα βαρύτερα τραγούδια που είχαν ηχογραφηθεί μέχρι τοτέ και αγγίζει τον (αγέννητο τότε) heavy metal ήχο. Επίσης το “Cymbaline” γραμμένο από τον Roger Waters, μας φέρνει σε μια πρώτη γνωριμία με τις Bob Dylan επιρροές του.

Την ίδια χρονιά (1969) ηχογραφούν την τέταρτη συνολικά κυκλοφορία τους “Ummagumma”, που σημαίνει στην φοιτητική αργκό του Cambridge “sex” (human-woman). Το album είναι διπλό και αποτελείται από ένα live δίσκο με τις καλύτερες μέχρι τότε στιγμές επί σκηνής, το οποίο και συνιστάται.Το studio album αποτελείται από 5 μακροσκελή τραγούδια που έγραψε το κάθε μέλος μόνο του (ο Roger έχει γράψει από δύο). Τα studio τραγούδια είναι «ξεχειλωμένα» όσο δεν πάει, και ακόμα και οι καλές ιδέες καταντούν υπερβολικά βαρετές. Παρ’όλο που το album μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες anant-garde και ambient κυκλοφορίες, τα συνολικό αποτέλεσμα της studio πλευράς με δυσκολία αγγίζει την μετριότητα.

Το “Atom Heart Mother” (1970) ξεκινάει με το ομώνυμο instrumental κομμάτι, το οποίο συνέγραψε ο συνθέτης και φίλος της μπάντας Ron Geesin και είναι ίσως η πρώτη προσπάθεια από μεγάλη μπάντα να συνδυαστεί σε τέτοιο βαθμό η κλασική και η rock μουσική. Οι Deep Purple, την προηγούμενη χρονιά το είχαν δοκιμάσει ζωντανά, αλλά με εκτελέσεις δικών τους τραγουδιών.Εδώ, οι Pink Floyd παίζουν ένα κομμάτι σε πρώτη εκτέλεση που γράφτηκε για να παιχτεί με ορχήστρα. Το αποτέλεσμα,όπως και το αντίστοιχο των Purple, δεν είναι ικανοποιητικό. Στο ομώνυμο δεν ακούς Pink Floyd, αλλά ορχήστρα συνοδεία drums με ελάχιστες ανέμπνευστες κιθαριστικές στιγμές .Αντίθετα,στην άλλη πλευρά υπάρχουν δυο «διαμαντάκια» το “Fat Old Sun” σε στίχους και μουσική του Gilmour (πρωτοφανές!) και το συγκλονιστικό folk κομμάτι “If” του Roger Waters. Το album κλείνει με το “Alan’s Psychedelic Breakfast” που αναφέρεται σε περιπέτειες του προσφάτως αποθανώντος roadie τους, Alan Stiles.

Μουσικά, αν μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό μουσικό κομμάτι, αποτελεί ίσως το χειρότερο τραγούδι που έχετε ακούσει στη ζωή σας. Η μπάντα με την εξαίρεση των 2 προαναφερθέντων τραγουδιών, μισεί αυτό το album, όπως και το “Ummagumma”. Ο Roger είχε δηλώσει «καλύτερα να κόψω το λαιμό μου παρά να ξαναπαίξω τη γαμημένη “Atom Heart Mother Suite”» και «Καλύτερα να πετάξουν σε ένα σκουπιδοτενεκέ το “Atom Heart Mother” και το “Ummagumma” και να μην ξανακούσει ποτέ κανένας γι’αυτά». Ο Wright θα έλεγε αργότερα ότι «η κλασική μουσική με το rock ταιριάζουν όπως το νερό με το λάδι».Παρ’όλα αυτά, ο David Gilmour έπαιξε ζωντανά πριν μερικά χρόνια την ομώνυμη σουίτα ως καλεσμένος του Ron Geesin. Η φωτογραφία του εξωφύλλου από τον θρυλικό σχεδιαστή τους, Storm Throrgerson είναι εμπνευσμένη από εικόνα του Andy Warhol, και ξεκινά την παράδοση των εξωφύλλων χωρίς καμμία περαιτέρω πληροφορία. Μάλιστα, λόγω της ακατανόητης σύνδεσης της αγελάδας με τον τίτλο και την έλειψη του ονόματος των Floyd από το εξύφυλλο, η EMI παραλίγο να απαγορέψει η κυκλοφορία του.

Το “Meddle” (1971) αφήνει πίσω τα ψυχεδελικά ταξίδια και ξεκινά πλέον την progressive περίοδο της μπάντας.Το album μπαίνει με το τρομερό instrumental “One of These Days”,στο οποίο ξεχωρίζει το φανταστικό μπάσο παιγμένο (και) από τον David Gilmour και το συνολικότερο ρυθμικό όργιο. Τα υπόλοιπα κομμάτια της πρώτης πλευρά του δίσκου, είναι επίσης αξιόλογα (“Fearless”, “A Pillow of Winds”). Την δεύτερη πλευρά καταλαμβάνει το συγκλονιστικό “Echoes”, με την ασύλληπτη στιχουργία του Roger Waters που για πρώτη φορά αναφέρεται έμμεσα (βλέπε τελευταία στροφή) στην έλλειψη του πατέρα του.Από αυτό το album αρχίζει η απογείωση των Pink Floyd.

Το μήνα της κυκλοφορίας του Meddle, οι Pink Floyd μαγνητοσκόπησαν ζωντανά κάποια τραγούδια (“One of The Days”,”A Saucerful of Secrets” και “Echoes”) στο αρχαίο θέατρο της Πομπειίας χωρίς την παρουσία θεατών, ιδέα πρωτάκουστη μέχρι τότε.Τα υπόλοιπα τραγούδι του DVD (πλέον) “Live At Pompeii” μαγνητοσκοπήθηκαν σε studio στο Παρίσι, λόγω προβλήματων με τις γεννήτριες που είχαν στην Πομπειία και της έλειψης χρόνου λόγω προγραμματισμένων συναυλίων για το “Meddle”. Το συγκεκριμένο ντοκουμέντο είναι η απόδειξη στον κάθε τυχάρπαστο που θα σας πει ότι ο Nick Mason είναι μέτριος drummer! Για δείτε!!



Το “Obscured by Clouds” (1972) είναι και αυτό soundtrack για ταινία του Barbet Schroeder (“Le Vallee”). Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από το “More” αν και γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις 6 μέρες, επειδή η μπάντα ήδη προετοίμαζε το επόμενο χτύπημά της..

Το οποίο ήταν το θρυλικό “Dark Side of the Moon” (1973 Capitol). Από δω και πέρα οι Floyd κατάφεραν το αδύνατο: να κάνουν τέσσερα αριστουργηματικά concept albums στην σειρά, κάτι ασσύληπτο δηλαδή. Το album είναι concept όπως αναφέραμε (κάτι που λίγοι ξέρουν) και έχει ως θέμα τις φοβίες και τις αγωνίες του σύγχρονου ανθρώπου: το φόβο του θανάτου, το φόβο του πολέμου, το κυνήγι του χρήματος, την τρέλα που σου δημιουργεί το άγχος της επιτυχίας κτλ. Αν και το “Money” είναι πασίγνωστο και παίζει μέχρι και στο κανάλι 902 του ΚΚΕ, όπως όλες τις κυκλοφορίες των Floyd πρέπει να τις βλέπεις ως σύνολο και όχι ως κομμάτια. Αν κάποιοι καθιέρωσαν το format του album μετά τους Beatles αυτοί ήταν οι Floyd. Οπότε, αν το ακούσεις σαν ένα ενιαίο κομμάτι μουσικής θα καταλάβεις για το τι αριστούργημα μιλάμε. Μην περιμένετε εύκολη μουσική, αλλά αν του δώσεις την απαιτούμενη προσοχή θα σε κερδίσει για πάντα. Θα ήταν αφελές να αναφερθούμε σε κάποιο τραγούδι, αγνοώντας κάποιο άλλο, γι’αυτό θα σημειώσουμε την απίστευτη φωνητική ερμηνεία της Clare Torry στο “The Great Gig In The Sky” , το κλασικό πλέον σαξόφωνο του Dick Parry και η αψεγάδιαστη, πρωτοποριακή και υποδειγματική ηχογράφηση από τον Alan Parsons. Το album είναι ηχογραφημένο σε αναλογική κονσόλα (!!!!) και για χρόνια χρησιμοποιούταν σε καταστήματα πώλησης στερεοφωνικών ως απόδειξη αξιοπιστίας της συσκευής στις απαιτήσεις του album! Για το εξώφυλλο να μην μιλήσω, έτσι; Το ότι έμεινε στα charts για 741 συνεχείς βδομάδες αν και όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το Νο3, κάτι σημαίνει για την αξία του. Για την ιστορία, στο Νο1 ήταν μαζί το “Billion Dollar Babies” του Alice Cooper και το “Houses of The Holy” των Led Zeppelin, τα οποία αν και κλασικότατα albums, δεν φτάνουν την ιστορική και μουσική σημασία του “Dark Side of The Moon”.



Η επιτυχία του “Dark Side of The Moon” άλλαξε για πάντα εκτός από τη μουσική, και τις σχέσεις των μελών μεταξύ τους. Το “Wish You Were Here” album έχει ως θέμα (concept) .. τον Syd Barrett και την απώλειά του, ακόμα και τις τύψεις που ένιωθαν για την παρακμή του. Το καλύτερο κομμάτι όλων των εποχών για τον γράφοντα, το ανατριχιαστικό “Shine on You Crazy Diamond” ανοίγει και κλείνει το δίσκο και συμπτωματικά κατά την ηχογράφησή του ένας άγνωστος άντρας με ξυρισμένο κεφάλι και φρύδια τριγύριζε στο studio.Αποδείχτηκε τελικά, πράγμα που σόκαρε τους υπόλοιπους, ότι ήταν ο Syd!! Στο “Have a Cigar” τα φωνητικά τα κάνει ο θρύλος της βρετανικής folk και κολλητός των Floyd και των Zeppelin, Roy Harper, ο οποίος και μας έχει μιλήσει. Το ομώνυμο το ξέρουν και οι πέτρες. Φυσικά οι στίχοι του μιλάνε για την απώλεια του Syd, και δεν είναι ερωτικοί, παρανόηση που συμβαίνει συχνά με τους Floyd (πχ “Pigs on the Wings”). Το album μουσικά και στιχουργικά είναι κορυφαίο και ο Gilmour το θεωρεί το καλύτερό της καριέρας τους. Για το εξώφυλλο να μην μιλήσω έτσι; Για την ιστορία ο τύπος στο εξώφυλλο πραγματικά πήρε φωτιά.Φορούσε πάντως πυρίμαχα ρούχα!

To “Animals” (1977) γράφτηκε σε μια περίοδο που στην Αγγλία κυριαρχούσε η λαίλαπα του punk. Το οξύμωρο και το υποκριτικό ήταν ότι ενώ τα punk συγκροτήματα δήλωναν ότι σιχαινόντουσαν το «δεινοσαυρικό» progressive rock, στην πράξη ήταν τεράστιοι οπαδοί των Pink Floyd!! Οι Sex Pistols, που ο τραγουδιστής τους Johnny Rotten φορούσε μπλουζάκι “I hate Pink Floyd”, ήθελαν τον Syd Barrett να κάνει την παραγωγή στο ένα και μοναδικό album τους, “Never Mind The Bollocks” και μάλιστα γι’αυτό το σκοπό είχαν νοικιάσει και ολόκληρο το τετράγωγο στην γειτονιά που έμενε ο πνευματικά ασταθής τότε Syd! Το(ν) ίδιο ήθελαν και οι The Damned για το δεύτερο album τους, και επειδή δεν τον βρήκαν, την παραγωγή την έκανε ο Nick Mason, drummer των Pink Floyd!! Γιατί κανένας στην Ελλάδα δεν τα ‘χει γράψει αυτά; Πάνω σ’αυτό το υποκριτικό κλίμα και με την στάμπα του «δεινοσαυρικού» ,την οποία και αποκαλούν ακόμα και σήμερα διάφοροι #$^&()(*), οι Floyd είχαν πολλά να αποδείξουν. Με concept την «Φάρμα των Ζώων» του Τζωρτζ Όργουελ, και τις αντίστοιχες κοινωνικο-πολιτικές προεκτάσεις που της έδινε στους στίχους ο Roger Waters, το “Animals” είναι το στριμωγμένο αριστούργημα μεταξύ του “Wish You Were Here” και του “The Wall”.Η παραγωγή είναι η πιο ωμή στην καριέρα των Floyd και ο θρύλος λέει ότι οφείλεται στο ότι τα ιδιόκτητα studios τους, Britannia Row ήταν σχεδόν γιαπί όταν το ηχογραφούσαν και δεν υπήρχε η δυνατότητα για πολυτέλειες στον ήχο. Όλα τα τραγούδια είναι μνημειώδη και το 17-λεπτο “Dogs” λάμπει περισσότερο απ’όλα.Οι στίχοι του θίγουν τα πάντα και κρίνουν τα πάντα. Για το “Animals” έγινε και η τελευταία παγκόσμια περιοδεία τους με τον Roger Waters, η οποία έκανε στάση στο Μόντρεαλ, όπου ο Roger Waters έφτυσε έναν οπαδό και του ήρθε η έμπνευση για το..

Το “The Wall” . Ο Roger μετά την περιοδεία κλείνεται στον εαυτό του, τριγυρνάνε στο μυαλό σκέψεις περί ματαιότητας της ζωής, αρχίζει να αντιπαθεί τα απρόσωπα πλήθη, γίνεται «μισάνθρωπος» σύμφωνα με ορισμένους, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και υπερ-παραγωγικός. Ετοιμάζει υλικό για 4 δίσκους: το διπλό “The Wall”,το “The Final Cut” και το “Pros and Cons of Hitchhiking”.Τα δύο τελευταία απορίφθηκαν από τα υπόλοιπα μέλη, και επέλεξαν να ηχογραφήσουν το υλικό του πρώτου.Το οποίο μιλάει για «την αδυναμία μπροστά στην απώλεια» σύμφωνα με τον Roger.Ειδικότερα, μιλάει για τον πόλεμο, τον φόβο, την χαμηλή αυτοεκτίμηση,την κοινωνική αδικία, την καταπιεστική εκπαίδευση, το γελοίο δικαστικό σύστημα, την προδοσία και όλα τα ενδιάμεσα. Η παραγωγή του Bob Ezrin (μας έχει μιλήσει αποκλειστικά) είναι κορυφαία. Κατά τις ηχογραφήσεις, ο Roger δεν έλεγε ούτε καλημέρα με τον David, και τότε πήρε και την απόφαση να διώξει μετά το τέλος των ηχογραφήσεων τον Rick Wright λόγω της τεμπελιάς του και τις έλλειψης συνθετικού έργου τα τελευταία 4 χρόνια. Αν και οι σχέσεις των μελών άγγιζαν το πάτο εκείνη την εποχή, στο διπλό album απλά ακούς αριστουργηματική και εμπνευσμένη μουσική.Οι στίχοι του Roger είναι οι καλύτεροι της καριέρας του και οι λίγες συνθέσεις τις οποίες έχει συγγράψει ο Gilmour (“Comfortably Numb”, “Run Like Hell”, “Younglust” είναι εξίσου απίστευτες. Για μένα είναι το καλύτερο και ολοκληρωμένο album της καριέρας τους και συνθετικά και στιχουργικά και ως concept.. Κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν αλλά πείτε μου αν θα υπήρχει ένα “Operation: Mindcrime” (των Queensryche) αν δεν υπήρχε το “The Wall”; Ή ποια άλλη μπάντα στην ιστορία της μουσικής έχει δώσει τέτοιο αποτέλεσμα στο 11ο album της; Ή που αλλού μπορείτε να συναντήσετε από στρατιωτικό εμβατήριο (“Bring The Boys Back Home”), surf rock (“The Show Must Go On”.Οι Floyd είχαν τραγούδι μ’αυτό τον τίτλο 12 χρόνια πριν τους Queen!) μέχρι έντονο hard rock (“Run Like Hell”) και αυτοκτονικά τραγούδια (“Nobody Home”, “Don’t Leave Me Now”, “Goodbye Cruel World);

Η ομώνυμη ταινία του 1982 από τον Alan Parker σε σενάριο Roger Waters δίνει εικόνα στο concept του album και συνιστάται! H περιοδεία που ακουλούθησε το 1980-81 ήταν κάτι το μοναδικό για την εποχή της και λόγω δυσκολιών μετακίνησης πήγε σε λίγες πόλεις (Λονδίνο,Νέα Υόρκη,Λος Άντζελες, Βερολίνο). Από αυτές τις συναυλίες κυκλοφόρησε το 2000 το live album “Is There Anybody Out There?” ,το οποίο και πρέπει να το ακούσετε!Ειδικά το “Run Like Hell”!! Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Rick Wright συμμετείχε στην περιοδεία όχι ως μέλος του συγκροτήματος αλλά ως session μουσικός,που είχε σαν αποτέλεσμα να είναι και ο μοναδικός που έβγαλε λεφτά από την πανάκριβη σε κόστος περιοδεία (Βλέπε συνέντευξη που μας έδωσε αποκλειστικά ο Nick Mason ).

Χωρίς τον Rick Wright για πρώτη φορά, οι Pink Floyd κυκλοφορούν το “The Final Cut” το οποίο αποτελείται κυρίως από κομμάτια του Roger Waters που υπόλοιποι Floyd απέρριψαν. Οι στίχοι θίγουν τα θέματα του “The Wall”, με κυρίαρχες τις καυστικές αναφορές στον τότε πρόσφατο πόλεμο για τα Φώκλαντς και την τότε πρωθυπουργό της Αγγλία, Μάργκαρετ Θάτσερ. Συνθετικά είναι μέτριο, υπάρχουν καλές στιγμές πχ “Your Possible Pasts”, “Southampton Dock” και το ομώνυμο, αλλά συγκρινόμενο με το πρόσφατο παρελθόν τους η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Για άτομα όπως ο Duncan Patterson (ex-Anathema,Ion,Alternative 4,Antimatter) αυτό είναι το αγαπημένο τους album των Pink Floyd!

Ο Waters κυκλοφορεί το ’84 το πολύ καλό αλλά «δύσκολο» “Pros and Cons of Hitchhiking” με κιθαρίστα τον τεράστιο Eric Clapton. Το ’85 ο manager των Pink Floyd, Steve O’Rourke του ζητάει να γράψει ένα Pink Floyd album , αυτός αρνείται και ακολουθούν δικαστήρια με τον Gilmour για την κυριότητα του ονόματος της μπάντας. Ο Waters επιθυμούσε το όνομα να «θαφτεί» και να μην ξαναχρησιμοποιηθεί (πχ Free, Creedence Clearwater Revival),αλλά τελικά χάνει το δικαστήριο. Ο Gilmour, μη ιδρυτικό μέλος των Floyd, μόνος του και με την αβάντα του brandname των Pink Floyd,ξεκινά να ηχογραφήσει το πολύ ‘80s στον ήχο “A Momentary Lapse of Reason” μαζί με ατέλειωτους session μουσικούς και συνθέτες και στιχουργούς εκτός συγκροτήματος. Ο Nick Mason μπαίνει στην «μπάντα» στο τέλος των ηχογραφήσεων και συμμετέχει λίγο σ’αυτό και μετά το τέλος μπαίνει και ο Rick Wright. Το album ξεχωρίζει.. για το εξώφυλλό του! Μουσικά η παραγωγή των Ezrin και Gilmour είναι techno/pop, οι συνθέσεις αδύναμες, και τα “Sorrow” και “Terminal Frost” δεν σώζουν το βουλιαγμένο πλοίο. Το ίδιο ομολόγησε αργότερα και ο Rick Wright. Η επιτυχημένη εμπορικά περιοδεία που ακολούθησε διήρκησε χρόνια και τον Μάιο του ’89 τους έφερε και στην Αθήνα για πρώτη φορά.

Το “Division Bell” είναι η τελευταία κυκλοφορία με το όνομα των Pink Floyd. Ο Roger είναι πάλι ο μεγάλος απών. Χρησιμοποιήθηκαν και πάλι συνθέτες και στιχουργοί εκτός μπάντας, όπως η γυναίκα του Gilmour, Polly Samson αλλά αυτή τη φορά το αποτέλεσμα είναι πολύ αξιοπρεπές.Η παραγωγή ακούγεται Floyd,όπως και τα κομμάτια. Τα “High Hopes” και “Marooned” βγάζουν μάτια με την αξία τους. Βέβαια τις συνθετικές και στιχουργικές κορυφές που έφταναν με Waters, δεν τις προσέγγισαν.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι Pink Floyd είναι σύμφωνα με τον υπογράφοντα το καλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Η μουσική τους είναι διαχρονική, ακούγεται μέχρι σήμερα χωρίς να προδίδει την ηλικία της κοι οι στίχοι τους έχουν σημαδέψει για πάντα μυαλά,καρδιές,τοίχους και θρανία. Η επιρροή τους σε καλλιτέχνες και μπάντες όπως οι David Bowie, R.E.M (!),Voivod (εποχή Syd Barrett κυρίως), Hawkwind, Rush, Eloy, Queensryche, Dream Theater, Fates Warning,Radiohead, Porcupine Tree,Anathema, Opeth, Tiamat, Subterranean Masquerade, Arcturus και άπειρους άλλους είναι κάτι παραπάνω από φανερή, είτε το παραδέχονται είτε όχι (βλέπε Radiohead) . Αν δεν είστε εξοικιωμένοι με την μουσική τους, ξεκινήστε από την χρυσή τους περίοδο 1973-79 (“Dark Side”, “Wish” “Animals” “The Wall” ), όπου ο Roger Waters είχε το πρώτο λόγο και μετά προχωράτε βαθύτερα. Πέρα από την πρωτοτυπία στις συνθέσεις, στην ηχογράφηση, στα εξώφυλλα, στις ζωντανές εμφανίσεις, στο anti-star ύφος τους, περνάει απαρατήρητο ότι στα 27 δισκογραφικά τους χρόνια οι Pink Floyd επέζησαν από τρεις αλλαγές «ηγεσίας» ( Syd Barrett,Roger Waters, David Gilmour), κάτι εντελώς ασυνήθιστο για μια μπάντα τέτοιου βεληνεκούς.

Μην ξεχνάτε ότι οι Pink Floyd μεγαλούργησαν σε μια εποχή που εξίσου σημαντικά συγκροτήματα όπως οι Led Zeppelin, σημείωναν επιτυχίες και στο «κλέψιμο» και έδιναν μεγαλύτερη σημασία στο image τους από ότι οι ίδιοι.

Φυσικά, ο χώρος δεν μας επέτρεπε να αναφερθούμε σε κάθε τραγούδι που ηχογράφησαν οι Pink Floyd στην πορεία τους, ούτε σε όλα τα γεγονότα που συνόδευσαν τον μύθο τους. Η παρούσα προσπάθεια είναι μια συνοπτική παρουσίαση του καλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής και μια συνειδητή πρόθεση «απόστασης» από τους όψιμους οπαδούς τους που τους ανακάλυψαν ξαφνικά τον περασμένο Ιούλιο με την ευκαιρία των συναυλιών του Roger Waters και τους κακοήθεις ανιστόριτους που αποκαλούν συνειδητά τους Pink Floyd και τους άλλους πρωτοπόρους του progressive rock, «δεινοσαυρικούς». Απάντηση σ’αυτούς έδωσαν μες το 2011 οι Opeth με το “Heritage” και ο Steven Wilson με το “Grace for Drowning”.

Syd Barrett: Πρώτος ηγέτης των Pink Floyd, ιδιοφυής, τους έσπρωχνε καλλιτενικά στο τότε ανεξερεύνητο αλλά «κάηκε» γρήγορα. Το “The Piper at The Gates of Dawn” είναι η απόδειξη του ταλέντου του.

Roger Waters: Συνθετικό και στιχουργικό φαινόμενο. Ηγέτης της μπάντας την «χρυσή εποχή» 1973-79.

David Gilmour: Πολύ καλός κιθαρίστας, βασισμένος στο συναίσθημα και όχι στην τεχνική (κάτι που μας αρέσει). Συνθετικά πολύ υποδυέστερος σε σχέση με τον Waters. Στιχουργικά ανύπαρκτος. Ηγέτης της μπάντας στην μετά-Waters επόχή (1987-94).

Rick Wright: George Harrison (Beatles) και John Paul Jones (Led Zeppelin) περίπτωση. Έμεινε για πάντα στην σκια των Waters/Gilmour.Η συνεισφορά του σημαντική (“Great Gig In The Sky”, “Shine..”, “Echoes”, “Us And Them” ) και έδινε «βάθος» με τα πλήκτρα του στην μουσική τους,συντελώντας στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα.

Nick Mason: Μινιμαλιστής και χιουμορίστας drummer, έπαιζε πάντα ότι χρειαζόταν και όχι ότι θα τον έκανε να ξεχωρίζει. Ακούστε την εισαγωγή στο “Time” και δείτε το “Live At Pompeii” και θα καταλάβετε την αξία του.

Thodoris