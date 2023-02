Αφανής Ήρωας και Αλεξάνδρα Σιετή διασκευάζουν το «Να Με Προσέχεις»

Το «Να Με Προσέχεις» αποκτά σύγχρονο ήχο, αλλά διατηρεί όλη την αλήθεια και την ευαισθησία του.

Ο Αφανής Ήρωας και η Αλεξάνδρα Σιετή διασκευάζουν μοναδικά το αγαπημένο ελληνικό τραγούδι «Να Με Προσέχεις», με την καλλιτεχνική «ευχή» του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Το 1993 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο τρυφερά και ευαίσθητα ελληνικά τραγούδια.

Το «Να Με Προσέχεις» γράφτηκε από τον Νίκο Πορτοκάλογλου και το ερμήνευσε ο ίδιος μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στον δίσκο του με τίτλο «Τα Καράβια Μου Καίω».

Σήμερα, 30 χρόνια μετά, δύο νέοι ερμηνευτές, ο πολυτάλαντος Αφανής Ήρωας και η υπέροχη Αλεξάνδρα Σιετή, έρχονται να αποδώσουν αυτό το τραγούδι μέσα από τη δική τους καλλιτεχνική ματιά.

Το «Να Με Προσέχεις» αποκτά έναν σύγχρονο ήχο, αλλά ο Αφανής Ήρωας και η Αλεξάνδρα Σιετή κρατούν όλη την αλήθεια και την ευαισθησία αυτού του τραγουδιού.

«Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, έχω πέσει χαμηλά μάτια μου γλυκά να με αντέχεις… Να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά να με αντέχεις… Να με προσέχεις…»

Η νέα εκτέλεση έχει την επίσημη άδεια και καλλιτεχνική «ευχή» του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Την Αλεξάνδρα Σιετή τη γνωρίσαμε μέσα από τη συνεργασία της με τον Διονύση Σαββόπουλο, ως frontwoman των Souled Out και ως φιναλίστ του «The Voice of Greece».