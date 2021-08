Οι Aerosmith εντάσσονται στην οικογένεια της Universal Music Group

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής συνεργασίας, η Universal Music Group θα γίνει η στέγη ολόκληρου του μουσικού καταλόγου των Aerosmith.

Οι Aerosmith, το αμερικανικό hard rock συγκρότημα με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών, και η Universal Music Group (UMG), ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της ψυχαγωγίας με βάση τη μουσική, ανακοίνωσαν μια νέα εκτεταμένη παγκόσμια συμμαχία που καλύπτει το σύνολο της δισκογραφίας του εμβληματικού γκρουπ, τα εμπορικά προϊόντα και τα audio-video projects και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στην περίφημη και λαμπρή καριέρα του συγκροτήματος.

Για πρώτη φορά, το 2022 όλες οι εμβληματικές ηχογραφήσεις των Aerosmith θα συγκεντρωθούν σε ένα μέρος ενόψει της επερχόμενης επετείου από τα 50 έτη από τη δημιουργία του συγκροτήματος, μέσω μιας νέας πολύπλευρης συνεργασίας με την UMG.

Εκτός από την προώθηση του ενοποιημένου καταλόγου του συγκροτήματος, η συνεργασία αυτή θα αξιοποιήσει επίσης την άνευ προηγουμένου πρόσβαση στα ιστορικά «Vindaloo Vaults» και τα προσωπικά αρχεία των μελών του συγκροτήματος, Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer και Brad Whitford, οι οποίοι θα βοηθήσουν ενεργά στην επιμέλεια συλλογών με μουσική, φωτογραφίες, βίντεο, έργα τέχνης, ημερολόγια, set lists και αναμνηστικά.

Οι μελλοντικές κυκλοφορίες θα προσφέρουν στους θαυμαστές πρόσβαση σε μουσικά διαμάντια που δεν έχουν ξαναδεί και ακούσει ποτέ, τα οποία θα εδραιώσουν περαιτέρω τη θέση των Aerosmith ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά και σεβαστά συγκροτήματα της rock στην ιστορία.

Η UMG θα είναι επίσης το σπίτι των μελλοντικών μουσικών έργων των Aerosmith, καθώς και θα συνεργαστεί με το συγκρότημα για την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή νέων ταινιών, τηλεοπτικών και άλλων έργων οπτικοακουστικού περιεχομένου που θα τιμήσουν την ιστορία και το σημαντικό πολιτιστικό αντίκτυπο των συγκροτήματος. Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα νέα μουσικά και οπτικοακουστικά έργα.

Η UMG θα συνεργαστεί στενά με το συγκρότημα για να συνεχίσει να προβάλει τους Aerosmith και την πλούσια μουσική κληρονομιά τους σε νέες γενιές οπαδών σε όλο τον κόσμο.

Από την ίδρυσή τους πριν από 50 χρόνια μέχρι σήμερα, οι Aerosmith έχουν πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο, έχουν δημιουργήσει μουσικά βίντεο που καθόρισαν το είδος τους, όπως τα «Amazing», «Crazy», «Janie’s Got A Gun», «Livin’ On The Edge» και «Love In An Elevator», έχουν πραγματοποιήσει εξωφρενικές παγκόσμιες περιοδείες που κατέρριψαν κάθε ρεκόρ, με πιο πρόσφατη τη συνεχιζόμενη επιτυχία των σταθερών εμφανίσεών τους στο Λας Βέγκας.

Οι Aerosmith δεν σταματούν να καινοτομούν. Είναι το πρώτο rock συγκρότημα που έκανε μία επιτυχημένη εμπορικά hip-hop συνεργασία με τους Run DMC στο «Walk This Way» και το πρώτο hard rock συγκρότημα που εμφανίστηκε, το 2001, στο καθιερωμένο show στο ημίχρονο του Super Bowl Halftime Show, ενώ το 1999, έγιναν το πρώτο συγκρότημα που απέκτησε τη δική του θεματική ατραξιόν στην «Disney World» στη Φλόριντα και αργότερα στο Παρίσι με την έναρξη του «Rock ‘N’ Roller» coaster με πρωταγωνιστές τους Aerosmith.

Διαθέτοντας ευρεία πολιτιστική επιρροή, οι Aerosmith έχουν εμφανιστεί σε σημαντικές ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βιντεοπαιχνίδια, ενώ έχουν επηρεάσει πολλές γενιές rock συγκροτημάτων, τόσο ως είδωλα του στυλ όσο και ως καταξιωμένοι πολυοργανίστες.

Η οργάνωση «MusiCares» τίμησε τους Aerosmith το 2020 ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για τα πολλά καλλιτεχνικά επιτεύγματά τους και την αφοσίωσή τους στη φιλανθρωπία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας «Janie’s Fund» του Steven Tyler, η οποία στηρίζει νεαρές γυναίκες που έχουν υποστεί το τραύμα της κακοποίησης και της παραμέλησης.

Ο Joe Perry, συνιδρυτής και κεντρικός κιθαρίστας των Aerosmith, σχολίασε: «Ήταν ένας μακρύς δρόμος, αλλά είμαι εξαιρετικά χαρούμενος και υπερήφανος που μπορώ να πω εκ μέρους των Aerosmith ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα 50 χρόνια μουσικής μας κάτω από μία στέγη, συνεργαζόμενοι με την UMG. Αυτό θα μας επιτρέψει να φέρουμε τη μουσική μας στους οπαδούς μας με τρόπους που δεν μπορούσαμε ποτέ πριν».

«Είναι κάτι που ονειρευόμασταν να συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Είναι μια νίκη για την Aerosmith, την UMG και τελικά για τους θαυμαστές μας. Περιττό να πω ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι ένας απίστευτος τρόπος για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια και τα πολλά ακόμη χρόνια που θα έρθουν», συνέχισε.

Ο Σερ Lucian Grainge, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της UMG, δήλωσε: «Η παγκόσμια επιτυχία των Aerosmith τους τοποθετεί σε μια σπάνια θέση ανάμεσα στα μεγαλύτερα rock είδωλα όλων των εποχών. Στην 50ή επέτειο του συγκροτήματος, οι Aerosmith συνεχίζουν να επηρεάζουν την πορεία της μουσικής όχι μόνο μέσω του εμβληματικού τους καταλόγου, αλλά και μέσω του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των βιντεοπαιχνιδιών και του αμίμητου στυλ τους».

«Σε προσωπικό επίπεδο, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που επέλεξαν την UMG ως παγκόσμιο συνεργάτη τους. Ανυπομονούμε να χτίσουμε πάνω στην απίστευτη κληρονομιά τους και να διασφαλίσουμε ότι η μουσική τους θα συνεχίσει να εμπνέει τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο μάνατζερ των Aerosmith, Larry Rudolph, είπε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος για τα μέλη του συγκροτήματος και τις οικογένειές τους. Όχι μόνο συγκεντρώνουμε ολόκληρο τον κατάλογο του συγκροτήματος σε ένα μέρος, αλλά εμπιστευόμαστε αυτές τις ηχογραφήσεις στα πολύ ικανά χέρια του Σερ Lucian, του Bruce Resnikoff και του απίστευτου συστήματος της UMG παγκοσμίως».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σερ Lucian για την ακούραστη συνεργασία μας για να δημιουργήσουμε ίσως την πιο μοναδική και αμοιβαία επωφελή συμφωνία καταλόγου στην ιστορία και για την παροχή μιας τεράστιας δέσμευσης προς τους Aerosmith. Τα μέλη των Aerosmith και εγώ τον ευχαριστούμε και όλοι προσβλέπουμε σε πολλά χρόνια επιτυχημένης συνέχισης του διαμοιρασμού του καταλόγου του μεγαλύτερου αμερικανικού rock συγκροτήματος στην ιστορία», συμπλήρωσε.

Η συνεργασία επεκτείνει σημαντικά την ιστορική σχέση των Aerosmith με την UMG.

Το συγκρότημα ηχογράφησε μερικά από τα άλμπουμ του με τις υψηλότερες πωλήσεις για την Geffen Records, συμπεριλαμβανομένων των «Done With Mirrors» (1985), «Permanent Vacation» (1987), «Pump» (1989) και «Get A Grip» (1993). Οι Aerosmith συνεργάζονται επιπλέον με την Epic Rights της Bravado για τα εμπορικά προϊόντα τους και έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν ταινίες συναυλιών μέσω της Eagle Rock Entertainment.

Επιπλέον, οι Aerosmith αποτελούν μέρος της συνεργασίας της UMG με το YouTube, φέρνοντας στα σημερινά πρότυπα βίντεο και ήχου τα μουσικά βίντεο για τραγούδια τους όπως το «Dude Looks Like A Lady» και το «Dream On».

Οι Aerosmith, που εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2001, έχουν στο βιογραφικό τους 25 χρυσές βραβεύσεις, 18 πλατινένιες βραβεύσεις, 12 πολυπλατινένιες βραβεύσεις και μία διαμαντένια βράβευση για τις πωλήσεις τους, αποτελώντας το πιο διακεκριμένο αμερικανικό συγκρότημα.

Καθώς το συγκρότημα ιδρύθηκε στη Βοστώνη το 1970, η 13η Απριλίου έχει ανακηρυχθεί «Ημέρα Aerosmith» στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πρώην κυβερνήτη της, William Weld.