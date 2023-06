Οι Aerosmith κυκλοφορούν την απόλυτη Greatest Hits συλλογή της καριέρας τους

Ένα πραγματικό συλλεκτικό προϊόν για κάθε θαυμαστή των Aerosmith.

Οι Aerosmith γιορτάζουν πέντε δεκαετίες επιτυχημένων τραγουδιών που καθόρισαν την εποχή τους με την κυκλοφορία της απόλυτης «Greatest Hits» συλλογής της καριέρας τους.

Η συλλογή «Greatest Hits» των Aerosmith, που θα καλύπτει ολόκληρη την καριέρα του συγκροτήματος, θα κυκλοφορήσει από τις UMe / Capitol / Universal Music στις 18 Αυγούστου.

Οι deluxe εκδόσεις της συλλογής θα διαθέτουν 44 τραγούδια και θα κυκλοφορήσουν σε συσκευασία επιμελημένη από τους Aerosmith.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη για προ-παραγγελία από σήμερα μαζί με μία νέα συλλογή merch, μόνο μέσω του επίσημου καταστήματος του συγκροτήματος και θα είναι διαθέσιμη για προ-παραγγελία σε όλα τα άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης και τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.

Για πρώτη φορά στη λαμπρή ιστορία του συγκροτήματος, στη Super Deluxe Edition της συλλογής «Greatest Hits» συγκεντρώνεται μία εκπληκτική σειρά 44 τραγουδιών, που αντιπροσωπεύουν κάθε κεφάλαιο των Aerosmith.

Στη Super Deluxe Edition, που θα κυκλοφορήσει σε έγχρωμο βινύλιο 180 γρ., αποτυπώνονται οι πέντε δεκαετίες των Aerosmith σε όλο το άγριο και δυναμικό rock n’ roll μεγαλείο τους.

Από τις επιτυχίες «Dream On» και «Walk This Way» της εποχής των ’70s καθώς και μία καταιγιστική εκδοχή του «Toys In The Attic», μέχρι το χαρακτηριστικό μπάσο του Tom Hamilton και την εμβληματική εισαγωγή του Joe Perry στο «Sweet Emotion», μέχρι την κυριαρχία τους στα ροκ ραδιόφωνα των ’90s με τα «Crazy», «Cryin’» και «I Don’t Want To Miss A Thing».

Η συλλογή αυτή είναι σίγουρο ότι θα ικανοποιήσει τόσο τους σκληροπυρηνικούς θαυμαστές όσο και τους νέους ακροατές των Aerosmith.

Η Super Deluxe Edition, ένα πραγματικό συλλεκτικό προϊόν, θα κυκλοφορήσει σε πολυτελή θήκες σε μορφή βιβλίου.

Το box set θα περιλαμβάνει τέσσερις ασπρόμαυρες λιθογραφίες και διαθέτει εντυπωσιακές φωτογραφίες από συναυλίες, καθώς και εμβληματικές και σπάνιες φωτογραφίες που καταγράφουν την εξέλιξη των Aerosmith από ένα τοπικό συγκρότημα της Βοστώνης σε παγκόσμιους αστέρες του σήμερα.

Τον περασμένο μήνα, οι Aerosmith ανακοίνωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους «Peace Out», στην οποία θα τους συνοδεύουν ως special guests οι The Black Crowes.

Το κοινό θα απολαύσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας για τελευταία φορά ένα από τα πιο σημαντικά αμερικανικά ροκ συγκροτήματα στην ιστορία. Κάθε βραδιά θα είναι μία γιορτή των πέντε δεκαετιών πρωτοποριακών επιτυχιών των Aerosmith, οι οποίοι συμπληρώνουν 50 χρόνια ιστορίας ως το μεγαλύτερο ροκ συγκρότημα της Αμερικής.

Οι Aerosmith είναι οι Steven Tyler (φωνή), Joe Perry (κιθάρα), Tom Hamilton (μπάσο), Brad Whitford (κιθάρα) και Joey Kramer (ντραμς).

Όλες οι εκδόσεις

Aerosmith.com – Μόνο στο επίσημο κατάστημα του συγκροτήματος

• 1 CD – Με αποκλειστικό εξώφυλλο (18 τραγούδια)

• 2 LP – Αριθμημένη περιορισμένη έκδοση με αποκλειστικό εξώφυλλο (20 τραγούδια)

• 4 LP – Super Deluxe Edition σε έγχρωμο βινύλιο 180g, premium θήκες σε μορφή βιβλίου και 4 ασπρόμαυρες λιθογραφίες (44 τραγούδια)

Όλα τα μεγάλα καταστήματα λιανικής πώλησης

• 1 LP – Standard Edition (10 τραγούδια)

• 1 CD – Standard Edition (18 τραγούδια)

• 3 CD – Expanded Edition (44 τραγούδια)

• 2 LP – Standard Edition μαύρο βινύλιο (20 τραγούδια)

• 4 LP – Deluxe Edition σε μαύρο βινύλιο 180 γρ. σε θήκη με βιβλίο (44 τραγούδια)

Το tracklist της συλλογής

1CD

1. Mama Kin

2. Dream On

3. Same Old Song And Dance [single version]

4. Walk This Way

5. Sweet Emotion

6. Back In The Saddle

7. Draw The Line

8. Dude (Looks Like A Lady)

9. Angel [single version]

10. Rag Doll [live]

11. Water Song / Janie’s Got A Gun

12. What It Takes [CHR single edit]

13. Going Down / Love In An Elevator

14. Crazy [radio edit]

15. Livin’ On The Edge [CHR edit]

16. Cryin’

17. Pink

18. I Don’t Want To Miss A Thing

3CD

Disc One

1. Dream On

2. Lord Of The Thighs

3. Same Old Song And Dance [single version]

4. Train Kept A-Rollin’

5. O.S. (Too Bad)

6. Seasons Of Wither

7. Walk This Way

8. Big Ten Inch Record

9. Adam’s Apple

10. Sweet Emotion

11. Toys In The Attic

12. Combination

13. Nobody’s Fault

14. Home Tonight

Disc Two

1. Back In The Saddle

2. Last Child

3. Bright Light Fright

4. Draw The Line

5. Kings And Queens [single version]

6. Let The Music Do The Talking

7. Walk This Way with RUN-D.M.C.

8. Hangman Jury

9. Dude (Looks Like A Lady)

10. Rag Doll [live]

11. Angel [single version]

12. Monkey On My Back

13. What It Takes [CHR single edit]

14. Water Song/Janie’s Got A Gun

15. Going Down / Love In An Elevator

Disc Three

1. The Other Side

2. Livin’ On The Edge [CHR edit]

3. Amazing [CHR single edit]

4. Get A Grip

5. Cryin’

6. Eat The Rich

7. Crazy [radio edit]

8. Falling In Love (Is Hard On The Knees)

9. Pink

10. Nine Lives

11. I Don’t Want To Miss A Thing

12. Jaded

13. We All Fall Down

14. Just Push Play [Radio Remix]

1LP

Side A

1. Dream On

2. Sweet Emotion

3. Walk This Way

4. Water Song / Janie’s Got A Gun

5. Cryin’

Side B

1. Livin On The Edge [CHR Edit]

2. Dude (Looks Like A Lady)

3. Rag Doll [Live]

4. Crazy [radio edit]

5. I Don’t Want To Miss A Thing

2LP

Side A

1. Mama Kin

2. Dream On

3. Same Old Song And Dance [single version]

4. Seasons Of Wither

5. Walk This Way

Side B

1. Sweet Emotion

2. Back In The Saddle

3. Draw The Line

4. Dude (Looks Like A Lady)

5. Angel [Single Version]

Side C

1. Rag Doll [live]

2. Water Song / Janie’s Got A Gun

3. What It Takes [CHR single edit]

4. Love In An Elevator

5. Crazy [Radio Edit]

Side D

1. Livin’ On The Edge [CHR edit]

2. Cryin’

3. Pink

4. I Don’t Want To Miss A Thing

5. Jaded

4LP

Side A

1. Mama Kin

2. Dream On

3. Lord Of The Thighs

4. Same Old Song And Dance [single version]

5. Train Kept A-Rollin’

6. S.O.S. (Too Bad)

Side B

1. Seasons Of Wither

2. Walk This Way

3. Big Ten Inch Record

4. Adam’s Apple

5. Sweet Emotion

6. Toys In The Attic

Side C

1. Back In The Saddle

2. Last Child

3. Combination

4. Nobody’s Fault

5. Home Tonight

6. Bright Light Fright

Side D

1. Draw The Line

2. Kings And Queens [single version]

3. Let The Music Do The Talking

4. Walk This Way with RUN-D.M.C.

5. Hangman Jury

Side E

1. Dude (Looks Like A Lady)

2. Rag Doll [Live]

3. Angel [Single Version]

4. Monkey On My Back

5. What It Takes [CHR Single Edit]

Side F

1. Water Song / Janie’s Got A Gun

2. Love In An Elevator

3. The Other Side

4. Get A Grip

5. Amazing [CHR Single Edit]

Side G

1. Livin’ On The Edge [CHR Edit]

2. Cryin’

3. Eat The Rich

4. Crazy [Radio Edit]

5. Falling In Love (Is Hard On The Knees)

Side H

1. Pink

2. Nine Lives

3. I Don’t Want To Miss A Thing

4. Jaded

5. Just Push Play [Radio Remix]

6. We All Fall Down