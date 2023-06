Ο Joe Perry των Aerosmith μετανιώνει για τη δημόσια διαμάχη του με τον Steven Tyler

«Δεν είμαι σίγουρος πώς αισθάνομαι γι’ αυτό».

Λίγες συνεργασίες στο rock’n’roll έχουν αποδειχθεί τόσο γόνιμες και εύφλεκτες όσο αυτή του τραγουδιστή των Steven Tyler και του κιθαρίστα Joe Perry των Aerosmith.

Ο Steven Tyler και ο Joe Perry – γνωστοί και ως The Toxic Twins (Οι Τοξικοί Δίδυμοι) – σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία τα τελευταία πενήντα χρόνια ως μέλη του συγκροτήματος από τη Βοστώνη με άλμπουμ όπως τα «Toys In The Attic», «Rocks», «Permanent Vacation» και «Pump».

Αλλά η σχέση τους ήταν πολλές φορές δυσλειτουργική και εκρηκτική. Ο JoePerry ως γνωστόν αποχώρησε από τους Aerosmith το 1979, πριν επιστρέψει στο συγκρότημα πέντε χρόνια αργότερα.

Το 2009, ο Steven Tyler ανακοίνωσε ότι θα επικεντρωθεί στο «Brand Tyler» και ο Joe Perry υποστήριξε ότι οι Aerosmith έψαχναν για νέο τραγουδιστή.

Αλλά σε μία νέα εκτενή συνέντευξή του στο περιοδικό Classic Rock, ο Joe Perry μίλησε για την ενίοτε θυελλώδη σχέση τους, διαψεύδοντας τις φήμες ότι δεν τα πηγαίνουν καλά.

«Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι ίσως ο καλύτερός μου φίλος σε όλα αυτά. Απλά ξέρουμε ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, ήμασταν εκείνοι που θα πηγαίναμε μαζί για καταδύσεις», είπε.

«Στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, η (σύζυγός του) Billie και εγώ αγοράσαμε ένα λεωφορείο για να μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να έχουμε τα παιδιά μας και να παίρνουμε μαζί μας τον σκύλο. Θυμάμαι, πήγαμε στην έρημο στο Λας Βέγκας μαζί με τον Steven», περιέγραψε.

«Είχαν αυτό το φορτηγό στη μεγάλη, επίπεδη έρημο με ένα πράγμα με αλεξίπτωτο, και όλοι μας χρησιμοποιούσαμε εναλλάξ αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Joe Perry θυμήθηκε ότι είχε συναντήσει τον Steven Tyler για πρώτη φορά πολλούς μήνες πριν γίνουν μέλη του ίδιου συγκροτήματος.

«Την πρώτη φορά που τον συνάντησα, δεν τον είχα γνωρίσει στην πραγματικότητα, να το πω έτσι», σημείωσε.

«Δούλευα σε ένα μαγαζί με χάμπουργκερ στην περιοχή της λίμνης και έκανα τα πάντα, από το να μαγειρεύω τις τηγανητές πατάτες μέχρι να σκουπίζω το πάτωμα και να βγάζω τα σκουπίδια», αποκάλυψε.

«Η οικογένειά του είχε ένα σπίτι εκεί πέρα, κάτι σαν bed and breakfast, και κάθε καλοκαίρι ερχόταν από τη Νέα Υόρκη με μία από τις μπάντες του. Τους θυμάμαι να έρχονται και βασικά να συμπεριφέρονται όπως νόμιζαν ότι πρέπει να κάνουν οι ροκ σταρ, δηλαδή να πετάνε φαγητό ο ένας στον άλλον», συνέχισε.

«Έτσι, έφευγαν και εγώ έπρεπε να καθαρίσω μετά από αυτούς», είπε ο 72χρονος κιθαρίστας.

Ο Joe Perry αναγνώρισε επίσης το γεγονός ότι οι δημόσιες διαμάχες μεταξύ του Steven Tyler και των Aerosmith μπορεί να έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό.

Το 2008, ο Steven Tyler έκανε πρόβες μαζί με τον Jimmy Page και τον John Paul Jones των Led Zeppelin, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνοδεύσει ο frontman των Aerosmith το συγκρότημα στις συναυλίες μετά την άρνηση του Robert Plant να συμμετάσχει σε μία ακόμα επανένωσή τους.

Αφού υποστήριξε ότι απέρριψε την ευκαιρία να ενταχθεί στους Led Zeppeli, ο Steven Tyler ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι επρόκειτο να επικεντρωθεί στο «brand Tyler».

Ο Joe Perry απάντησε τότε λέγοντας ότι οι Aerosmith «ψάχνουν για νέο τραγουδιστή». Τελικά, άφησαν πίσω τους τις διαφορές τους και ηχογράφησαν το 2012 το άλμπουμ «Music From Another Dimension!».

«Δεν είμαι σίγουρος πώς αισθάνομαι γι’ αυτό», σχολιάζει τώρα ο Joe Perry για τη δημόσια διαμάχη τους.

«Λένε ότι κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ με αυτό. Ίσως αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να δηλώσουμε κάτι στους θαυμαστές μας», συνέχισε.

«Δεν μπορώ να σας πω. Ήμασταν τόσο απομακρυσμένοι, δεν ξέρω. Ίσως προσπαθούσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι συνέβαινε. Δεν ξέρω», είπε ο Joe Perry.