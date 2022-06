Η Adele ζητά «αλήθεια, δικαιοσύνη και αλλαγή» για την τραγωδία στον Πύργο Grenfell

Την Τρίτη 14 Ιουνίου συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την πολύνεκρη πυρκαγιά στον Πύργο Grenfell του Λονδίνου το 2017, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 72 ανθρώπους και η Adele έκανε μία σπάνια εμφάνιση στο Twitter για να ζητήσει την απονομή δικαιοσύνης.

Η Adele αναδημοσίευσε μια ανάρτηση της Grenfell United, μιας σελίδας «οικογενειών επιζώντων και θυμάτων του Grenfell» που ζητούν δικαιοσύνη για τις 72 ζωές που χάθηκαν.

«Επί πέντε χρόνια αναγκαστήκαμε να υπομείνουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που προστατεύει τους ισχυρούς», αναφέρεται στην ανάρτηση της σελίδας.

«Ένα σύστημα που εμποδίζει τη δικαιοσύνη. Ενώ αυτό το σύστημα υπάρχει, αντιμετωπίζουμε την ίδια ανέφικτη μάχη με τους πολλούς πριν από εμάς. Από το Aberfan μέχρι το Hillsborough, η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί και ο Πύργος Grenfell δεν διαφέρει», σημειώνεται.

«Μας άφησαν να ψάχνουμε για απαντήσεις, μας κορόιδεψαν δημόσια», συνεχίζει η ανάρτηση.

«Τώρα, στέκονται εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ανοίξουμε έναν νέο δρόμο προς τα εμπρός. Πρέπει να θέσουμε τους υπεύθυνους προ των ευθυνών τους. Συμπαραταχθείτε μαζί μας απόψε και απαιτήστε να απαγγελθούν κατηγορίες για τους 72 αγαπημένους μας», προσθέτει η ομάδα.

Η Adele αναδημοσίευσε την ανάρτηση, γράφοντας: «Στέκομαι στο πλευρό των οικογενειών του Grenfell. Ακολουθήστε το @GrenfellUnited και συμμετάσχετε στην εκστρατεία τους για αλήθεια, δικαιοσύνη και αλλαγή».

I stand with the Grenfell families. Follow @GrenfellUnited and join their campaign for truth, justice and change 💚 https://t.co/RZb3aiQfq4

— Adele (@Adele) June 14, 2022