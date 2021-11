Η Adele ξέσπασε σε δάκρυα στην επιστροφή της στη σκηνή

Γεμάτη συγκίνηση και γέλιο ήταν η πρώτη εμφάνιση της Adele στη σκηνή μετά από τέσσερα χρόνια.

Η Adele ξέσπασε σε δάκρυα και παραδέχτηκε ότι ήταν «πολύ αγχωμένη» στην επιστροφή της στη σκηνή αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.

Η 33χρονη τραγουδίστρια επέστρεψε στη γενέτειρά της για να μαγνητοσκοπήσει στο «London Palladium» το επερχόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα «An Audience With Adele», που θα προβληθεί στο ITV και η εμπειρία ήταν άκρως συγκινητική.

Μία πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Η Adele ήταν παιχνιδιάρα και διασκεδαστική στη σκηνή, αλλά μπορούσες να καταλάβεις ότι ένιωθε την πίεση. Ακουγόταν καλύτερη από ποτέ, αλλά υπήρχαν μερικές λανθασμένες εκκινήσεις τραγουδιών κατά τη διάρκεια της βραδιάς, είτε αυτό οφειλόταν σε τεχνικά προβλήματα είτε στο άγχος της».

«Αλλά ήταν μια εντελώς απίστευτη εκδήλωση, δεν υπήρχε ούτε ένα στεγνό μάτι», πρόσθεσε.

Η Adele τραγούδησε το πρόσφατο single «Easy On Me» και παρουσίασε για πρώτη φορά ορισμένα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της «30», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

«Είμαι τόσο αγχωμένη», είπε στο κοινό, η Adele, η οποία δεν είχε εμφανιστεί ξανά στη σκηνή μετά τις συναυλίες της στο «Wembley Stadium» του Λονδίνου τον Ιούνιο του 2017.

Εκτός από συγκίνηση, η βραδιά ήταν γεμάτη και με γέλιο, με τον φίλο της τραγουδίστριας και κωμικό Alan Carr να προσπαθεί να τραγουδήσει το «Make You Feel My Love» καθώς η Adele διόρθωνε το μακιγιάζ της μετά από τα δάκρυα.

«Ακόμα επεξεργάζομαι πόσο μαγική βραδιά ήταν. Η Adele ήταν σε κορυφαία φόρμα, η βραδιά είχε δάκρυα και γέλιο!», έγραψε στο Instagram ο Alan Carr.

Η Adele ερμήνευσε επίσης τις επιτυχίες της «Someone Like You», «Hello» και «Rolling In The Deep».

Στο κοινό εντοπίστηκαν επώνυμοι όπως η Emma Thompson, η Naomi Campbell, η Mel B, ο προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας Gareth Southgate και ο σύντροφος της τραγουδίστριας, Rich Paul.

Το «An Audience With Adele» θα προβληθεί στον βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό ITV την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του «30», του πρώτου άλμπουμ της τραγουδίστριας μετά το «25» του 2015.