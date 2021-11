Η Adele ξεκινά εμφανίσεις στο Λας Βέγκας

Μετά από φήμες πολλών μηνών, η Adele επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει μία σειρά σταθερών εμφανίσεων στο Λας Βέγκας.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια, η οποία μόλις κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ της «30», θα φιλοξενηθεί στη σκηνή του επιβλητικού «The Colosseum at Caesars Palace», από το οποίο έχουν περάσει ορισμένοι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας.

Οι εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο Λας Βέγκας, οι οποίες θα έχουν τον τίτλο «Weekends With Adele», θα ξεκινήσουν στις 21 Ιανουαρίου 2022 και θα συνεχίζονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 16 Απριλίου 2022, με ένα σύντομο διάλειμμα το διήμερο 18 – 19 Φεβρουαρίου 2022.

Η Adele φέρεται να συμβουλεύτηκε για το επόμενο βήμα στην καριέρα της τη Celine Dion, η οποία σημείωσε ρεκόρ εμφανίσεων με τις 1.141 συναυλίες που πραγματοποίησε στο στο «The Colosseum at Caesars Palace» από το 2003 έως το 2017, πριν επιστρέψει στον ίδιο χώρο το διάστημα 2011 – 2019, καταγράφοντας συνολικά έσοδα ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μία πηγή ισχυρίστηκε πρόσφατα: «Η Adele λατρεύει τη Celine. Όταν συναντήθηκαν ρώτησε τα πάντα για το πώς διαχειρίζεται το φόρτο εργασίας Η Celine ήταν πρόθυμη να βοηθήσει και να συστήσει το Vegas. Η Adele θέλει να είναι κοντά στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή».

Δημοσιεύματα που έκαναν την εμφάνισή τους το περασμένο καλοκαίρι, ανέφεραν ότι η Adele θα μπορεί να συνεχίσει να μένει στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, καθώς ένα ιδιωτικό τζετ θα τη μεταφέρει σε κάθε παράσταση πραγματοποιώντας μία διαδρομή περίπου 40 λεπτών.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Rolling Stone», η Adele δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να διοργανώσει περιοδεία για την προώθηση του νέου άλμπουμ της «30» λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας.

«Είναι πολύ απρόβλεπτο, με όλους τους κανόνες και τα σχετικά. Δεν θέλω να έρθει κανείς φοβισμένος στην παράστασή μου. Και δεν θέλω ούτε να κολλήσω COVID», είπε.

Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή διέψευσε τις φήμες που την ήθελαν να κάνει εμφανίσεις στο Λας Βέγκας, οι οποίες τελικά επιβεβαιώθηκαν, σχολιάζοντας ότι δεν είχε υπογράψει καμία συμφωνία επειδή «δεν υπάρχει τίποτα διαθέσιμο».

Η Adele αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσει δύο συναυλίες στο Hyde Park του Λονδίνου τον Ιούλιο του 2022, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της προπώλησής τους στις 30 Οκτωβρίου.

See you at Caesars in Vegasss ✨ pic.twitter.com/VngaofduHQ

— Adele (@Adele) November 30, 2021