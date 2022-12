Adele: Το ξεχωριστό μήνυμα στη Megan Thee Stallion μετά την καταδίκη του Tory Lanez

Η Adele έστειλε την αγάπη της στη Megan Thee Stallion μετά την καταδίκη του Tory Lanez.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια του αφιέρωσε λίγο χρόνο την Παρασκευή από τις παραστάσεις της στο The Colosseum at Caesars Palace του Λας Βέγκας για να διηγηθεί μία ιστορία για ένα άτομο που κάποτε τη ρώτησε γιατί δεν έχει χορευτές στη σκηνή.

Η ιστορία έδωσε την ευκαιρία στην Adele να θυμηθεί ότι κάποιος είχε δημιουργήσει ένα βίντεο με τη Megan Thee Stallion να χορεύει το τραγούδι της «Water Under the Bridge». Αφού το κοινό ξέσπασε σε επευφημίες, έστειλε στη ράπερ ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

«Κάποιος είπε: “Γιατί η Adele δεν έχει χορευτές;”», θυμήθηκε η τραγουδίστρια. «Και τότε κάποιος έφτιαξε ένα βίντεο με το “Water Under The Bridge” με τη Meg Thee Stallion να το χορεύει. Το θυμάστε αυτό;», συνέχισε.

Στη συνέχεια, η Adele αναφέρθηκε στη δικαστική νίκη της Megan Thee Stallion.

«Λοιπόν, σήμερα… απόψε, θα ήθελα να ευχηθώ στη Meg The Stallion πολύ, πολύ καλά, καλά Χριστούγεννα! Κορίτσι μου, βρες την ησυχία σου. Κάνε ό,τι θέλεις τώρα, μωρό μου! Σ’ αγαπώ!», είπε ενώ το κοινό ζητωκραύγαζε.

❤Adele @Adele wishes Meg Thee Stallion @theestallion a "A very very Merry Merry Christmas" and sends her love & support ❤#WeekendsWithAdele pic.twitter.com/exXpjzJdpU

— Adelettes (@Adelettes2) December 24, 2022