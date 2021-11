Η Adele τραγουδά από το σαλόνι της το νέο τραγούδι «To Be Loved»

Η Adele μας αφήνει άναυδους για ακόμα μία φορά.

Η Adele άνοιξε την καρδιά της (και ράγισε τη δική μας) κατά τη διάρκεια ενός βίντεο διάρκεια έξι λεπτών στο οποίο τραγουδάει το τραγούδι «To Be Loved» από το νέο άλμπουμ της «30».

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο YouTube, η Βρετανίδα αστέρας της pop δίνει στους θαυμαστές της μία ολοκληρωμένη πρόγευση του τραγουδιού «To Be Loved» πριν κυκλοφορήσει επίσημα αυτήν την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, μαζί με το υπόλοιπο άλμπουμ «30».

Κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος «Adele One Night Only» που προβλήθηκε την Κυριακή 14 Νοεμβρίου στο CBS, η Adele ερμήνευσε τέσσερα τραγούδια από το άλμπουμ «30»: Την τρέχουσα επιτυχία της «Easy On Me», που έχει συμπληρώσει τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και του αμερικανικού Billboard Hot 100 και ερμήνευσε για πρώτη φορά τα ακυκλοφόρητα τραγούδια «I Drink Wine», «Hold On» και «Love Is A Game».

Στην ενότητα της συνέντευξης που παραχώρησε στην Oprah Winfrey, η Adele αποκάλυψε ότι έχει βάλει το «To Be Loved» και άλλα κομμάτια από το νέο άλμπουμ της στον πατέρα της, με τον οποίο συμφιλιώθηκε μετά από χρόνια αποξένωσης, πριν πεθάνει την άνοιξη.

«Ο κύριος στόχος μου στη ζωή είναι να με αγαπούν στον έρωτα. Και έτσι ήθελα να το βάλω στον πατέρα και να του πω: “Εσύ είσαι ο λόγος που δεν το έχω κάνει αυτό ακόμα”», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Τώρα, η Adele δίνει τη δυνατότητα στους θαυμαστές της να ακούσουν την μπαλάντα σε όλο της το μεγαλείο από το σαλόνι της.

«Το να αγαπιέσαι και να αγαπάς στον υπέρτατο βαθμό / Σημαίνει να χάνεις όλα τα πράγματα χωρίς τα οποία δεν μπορείς να ζήσεις / Ας γίνει γνωστό ότι θα επιλέξω να χάσω / Είναι μια θυσία, αλλά δεν μπορώ να ζήσω ένα ψέμα / Ας γίνει γνωστό, ας γίνει γνωστό ότι προσπάθησα», τραγουδάει από τον καναπέ της, ενώ πίσω της ακούγεται ένα πιάνο, που παραμένει εκτός οπτικού πεδίου.

Παρακολουθήστε τη συγκινητική ερμηνεία της Adele παρακάτω: